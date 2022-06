La fábula del burro

A manera de introducción le comento que las acciones postelectorales continúan en forma nada encubierta, disimulada o por debajo de la mesa. Es muy evidente que en muchos contextos del territorio tamaulipeco y en sus redes sociales, “se siguen dando hasta con la cubeta”

A propósito del tema, tomo de autor anónimo en Facebook, la siguiente fábula, entendiendo que esta figura literaria, es un relato ficticio con intención de que la moraleja final deje un aprendizaje significativo.

Solo para efectos periodísticos la nombraré: El Burro y el Tigre. Dice así “Un día el burro le dijo al tigre: «El pasto es azul». El tigre de inmediato respondió: «No, el pasto es verde», entonces la discusión irritó a ambos y decidieron buscar el arbitraje del león, Rey de la Selva.

Antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar: «Su Alteza, ¿Verdad que es cierto el pasto es azul?». El león respondió: «Cierto, el pasto es azul». El burro casi atropellado continuó: «El tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice y molesta, por favor, castígalo».

El rey entonces declaró: «El tigre será castigado con 5 años de silencio». El burro saltó alegremente siguiendo su camino, contento y repitiendo: “El pasto es azul…” El tigre noble aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león: «Su Majestad, ¿por qué me ha castigado?, después de todo, el pasto es verde».

El sabio león respondió: «De hecho, el pasto es verde». El tigre sorprendido preguntó: «Entonces, ¿por qué me castigas?». El león respondió: «Eso no tiene nada que ver con la pregunta del pasto azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú, pierda tiempo discutiendo con un burro, y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta».

La enseñanza de la fábula es clara y por ello me atrevo a citarla en este espacio. Aprendemos que la peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático, al que no le importa la verdad o la realidad, sino sólo la victoria de sus creencias e ilusiones.

¿Tiene sentido perder el tiempo así?

Lamentable pero real, hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender; otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento; lo único que desean es tener la razón.

Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. ¿Le suena conocida esta reflexión? Seguramente.

El próximo domingo es el día del padre y como ha sucedido en el Tamaulipas post-electoral de este junio 5, no hay tregua entre los protagonistas de las dos coaliciones registradas, donde ambas presentaron sus inconsistencias, no solo referidas al día de la elección, sino incluye la misma campaña.

Como en la fábula, las voces de los tamaulipecos están muy divididas, porque unos ven el pasto verde y otros azul, aunque la mayoría acepta un ganador y un perdedor. Sin embargo, los expedientes en curso no pueden quedarse clausurados.

La ley es muy clara y mire que esta semana, se dieron a conocer las irregularidades de la votación federal pasada -Revocación de Mandato-, donde altos funcionarios de la 4T resultaron sancionados.

Los mexicanos sabemos que desde el presidente Manuel López, hasta secretarios de estado, fueron denunciados más de una vez y desde luego ante el INE por actos contrarios al marco legal. Aunque en México sería inútil solo pensar en el cumplimiento del resolutivo del Tribunal… lamentablemente.

Seguramente el gobernador electo, Dr. Américo Villarreal Anaya, el candidato por la coalición ‘Vamos por Tamaulipas’, el Truko Verástegui, ambos padres de familia tendrán festejos diferentes este domingo.

El pasado 14 de junio, en círculos muy pequeños se compartió la foto del cumpleañero (56 años), junto a su esposa y tres vástagos, con un pastel muy sencillo… Si otro hubiera sido el rumbo, jure usted que la fiesta hubiera sido organizada por profesionales con miles de invitados.