Tiempos difíciles y la toxica

Vaya crisis política que se vive en Tamaulipas, donde ahora los conflictos se trasladaron hasta el Congreso del Estado, donde los diputados se dedican a todo, menos a legislar, y convirtieron la tribuna legislativa en un circo, dejando atrás el verdadero propósito de analizar y aprobar leyes que beneficien a sus representados.

No por nada el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, dijo que en esta entidad se viven tiempos difíciles, tiempos en los que se tiene que avanzar y dejar de un lado estas cuestiones, Rigo habla de construir.

Se tiene que construir, poco a poco, al SNTE, no importan los colores, no importa el pensamiento que el maestro tenga de la participación ciudadana, con todo se puede convivir cuando tiene un solo el objetivo, dice, y refiere que lo que se tiene que hacer es fortalecer la vida sindical sindical, porque quién cuida y protege a los maestros es el SNTE, nadie más.

El SNTE es y ha sido por muchos años una organización con mucha presencia y con un muy buen número de afiliados, fuerte que por cierto, también se ha fajado para sacar adelante la educación de Tamaulipas aun en tiempos de pandemia, no por nada el dirigente hace un reconocimiento a los trabajadores de la educación cuando refiere que no importa en donde tenga que desempeñar su función, lo que importa, es construir el beneficio de la escuela pública, siempre aportando al fortalecimiento de la vida sindical.

Rigo sostiene una serie de reuniones con los maestros en varias zonas de Tamaulipas acompañado del profesor Jorge Cota Catzenstein, representante de CEN de SNTE y los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional encabezados por Jaime Ramos y Cecilia Robles, en el marco de la jornada de difusión e información del pliego de demandas 2022.

Por cierto, a muchos defensores de esos que a todas quieren ir, y nada resuelven, ah, pero si saludan con sombrero ajeno como la toxica, nada les gusta, y ahora critica la gira de trabajo del líder del magisterio, quien bien hace aplicar el dicho aquel de a palabras necias oídos sordos, porque como bien dicen, escuchar a esas gentes que están peleadas con la vida y que nada les parece, es perder el tiempo.

DOS. -El que empezó a trabajar apenas recibió su constancia que lo acredita como gobernador electo fue el Dr. Américo Villarreal quien sostuvo una reunión con altos funcionarios federales en la ciudad de México.

Américo participó en la convención del partido Morena que se realizó el fin de semana en Toluca, en donde se hicieron presentes tres de los personajes que buscan estar en la boleta electoral del 2024.

El Gobernador electo sostuvo un encuentro con el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, sobre la relación de Tamaulipas con la Federación y las políticas internas al respeto, dejando sobre la mesa las bases de una relación armoniosa y en beneficio de las tamaulipecas y tamaulipecos, también con el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, en donde abordaron temas relacionados con la imagen y percepción de Tamaulipas en el ámbito nacional.

Villarreal Anaya continuará su agenda en la ciudad de México, insisto, después de haber recibido su constancia como gobernador electo de Tamaulipas con el voto de más de 731 mil tamaulipecos y tamaulipecas que lo colocan como el mandatario estatal más votado en la historia de la entidad hay que señalarlo.

TRES. -El que dijo adiós a su encomienda fue nada más y nada menos que el ex aspirante a la alcaldía de Altamira Ciro Hernández Arteaga, dice que por motivos personales.

Ciro era sub secretario de derechos humanos y articulación social perteneciente a la Secretaria de Bienestar Social, donde la verdad muy poco se sabía de su existencia.

Recordamos al ex legislador como uno de los más fuertes aspirantes a la alcaldía de su natal Altamira, pero no se le ha concedido, simplemente porque le gano el efecto AMLO, aunque como nos la sabemos, Ciro no la brinca si huarache y seguramente tiene una carta bajo la manga que pronto tendrá que ponerla sobre la mesa.

Hay quien lo ubica como nuevo dirigente de una agrupación política, otros más, refieren que Ciro, empezará una vez más su campaña con rumbo a las próximas elecciones, es decir va en busca de su nueva aventura política, veremos.