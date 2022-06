Nadie frena la transformación 

Tiene el PAN la costumbre de ensalzar a la democracia cuando gana una elección, pero si se da el caso de que resulte derrotado, invoca invariablemente que hubo corrupción de por medio y que le robaron el triunfo.

Así está ocurriendo en Tamaulipas y en el Estado de Hidalgo, donde los respectivos candidatos azules fueron vapuleados por MORENA, por lo que se dicen víctimas de atropellos a sus derechos políticos y piden segundas vueltas.

Aquí, el Truko César Verástegui reconoció en principio que la votación no lo favoreció, pero ahora sale con que bolsearon a Chuchita y no se contenta con pedir recuento de votos, sino exige que se reponga la elección.

Como si estuviera leyendo un guión o script escrito por su jefe, el Truko hasta se dice dispuesto a sacrificarse y ceder la candidatura a quien se lo ordenen, lo que evidencia la maquinación porque, si él ya ganó una vez. ¿para qué exponerse poniendo el PAN a otro candidato?

Américo Villarreal Anaya ya fue declarado por el INE-IETAM como Gobernador electo, y de acuerdo al calendario político oficial, rendirá protesta reglamentaria el 30 de septiembre, para empezar a despachar en la oficina principal del palacio de gobierno, el sábado 1 de octubre.

El juego de moda es adivinar los nombres de los que serán sus colaboradores en las principales Secretarías del gobierno estatal, y los nombres más citados son JR, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, su hermano Carlos; Maki Ortiz Domínguez, Erasmo González Robledo, Olga Sosa Ruiz, Faustino López Vargas, Mario Alberto López Hernández, La Borrega de Matamoros.

Américo tiene dicho que no llamará a forasteros para que lo ayuden a Gobernador, lo que implica otro coscorrón para Cabeza de Vaca, que llenó su gabinete con extraños y que por consiguiente, no le pusieron pasión a su trabajo.

En sus mensajes, el Gobernador electo proclama la unidad y reconciliación entre los tamaulipecos, pues aspira a atender los asuntos oficiales en beneficio de todos los ciudadanos, sin distingos partidistas.

También repite su compromiso de iniciar la transformación de Tamaulipas y su cambio de rumbo para recuperar el tiempo perdido en materia de desarrollo y progreso.

Es importante que Américo revise cuidadosamente los expedientes de los prospectos, antes de palomear y firmar los nombramientos de sus colaboradores, para que escoja los mejores cuadros.

La gente podrá perdonarle al inminente mandatario, que se equivoque al nombrar a un colaborador, sea porque no tenga aptitudes, honestidad o apego a sus responsabilidades. Lo que no podrán perdonarle, es que lo mantenga en el cargo luego de que se pruebe que no puede con el paquete.

Retomamos el tema del Truko y de su colega del Estado de Hidalgo, porque coinciden en tomar el ejemplo de Jalisco que cuando pierde, arrebata, pues ambos quieren que los árbitros electorales anulen los resultados y convoquen a otra vuelta.

Por el rumbo de Tampico, la Asociación Nacional Pro Superación Personal, ANSPAC, entregó un reconocimiento a la presidenta del DIF porteño Aida Féres de Nader, por el éxito del Programa “Transformando Corazones”.

Blanca Valenzuela, presidenta de ANSPAC, dijo en su mensaje que se valoró la preocupación, entrega y compromiso del DIF jaibo, en beneficio de la comunidad y en particular, con la niñez y juventud de Tampico.

Desde el año 2019, la señora Féres de Nader y el grupo de sus colaboradoras imparten cursos en el DIF en distintas áreas encaminados a transformar vidas e impactar en la formación de niños y jóvenes, para que sean formadores de mejores familias.

La señora Valenzuela reconoció los excelentes resultados que obtiene el DIF de Tampico especialmente en las escuelas y gracias al apoyo de los padres de familia, pues los cursos inciden en la disminución de incidencia de adicciones y la desintegración familiar.

En un reciente certamen convocado por el DIF porteño en la escuela primaria “Luis Donaldo Colosio”, la alumna Melisa Cuevas representó a Tampico en la etapa nacional y obtuvo el primer lugar.

En tanto que en Matamoros, la productora Ana “Cache” Torres ofreció una conferencia de prensa para anunciar la filmación de la película “La Loca del Reforma”, con actores consagrados como Michelle Vieth, pero también con jóvenes de diversas academias locales.

“Cache” es nativa de Matamoros y la película recorrerá escenarios internacionales aunque la mayoría de las locaciones se harán en el emblemático Teatro de la Reforma, con música y vestuario diseñado por matamorenses.

En Nuevo Laredo se celebra el aniversario número 50 de la fundación de la Asociación de Periodistas, actualmente bajo la conducción del colega Abisai Rubio. El gremio ha sido representado en el pasado, por compañeros como Enrique Rivas Ornelas, Juan Carlos Pérez Guerra, Alberto Guerra González y Alberto Guerra Salazar, sin parentesco estos últimos.

Cumple años René Francisco Martínez, hijo del periodista de Reynosa René Guadalupe Martínez Bravo. En Nuevo Laredo sigue recibiendo regalos por su natalicio el contador Humberto Peña.

También el abogado Roberto Huerta Ramos sigue de fiesta, por sus muchos amigos. Nació un 7 de junio.

En Nuevo Laredo, Oscar Martínez García fue recordado por su hermano Marco Antonio y su familia, en el aniversario de su natalicio. Le enviaron recuerdos cariñosos hasta el cielo.

Por su parte, Cristina Yáñez, hijita del activista político Enrique Yáñez Reyes, recibió nombramiento como coordinadora estatal de CONAPESCA.