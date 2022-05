Sheinbaum y Morena se apropian agenda política

1.- Este domingo el partido Morena se apropió de la agenda mediática con la presencia de Claudia Sheinbaum en Tampico por la mañana y luego por la tarde en Victoria, celebrando sendas conferencias de prensa, para cerrar más tarde con un evento en el que acompañó al candidato Américo Villarreal Anaya en la presentación de los ejes sobre los que fundamenta su propuesta de gobierno, la cual está basada en los foros temáticos que ha celebrado durante la campaña, este programa de trabajo tuvo lugar en Las Fuentes y sería casi simultáneo a la celebración del debate.

La trascendencia de la jornada morenista, es que al celebrarse de manera simultánea al 2º debate, estaría ensombreciendo la celebración de este contraste de ideas convocado por la autoridad electoral, en el que sólo iban a participar César Verástegui Ostos de la alianza PAN-PRI-PRD y Arturo Díez Gutiérrez de Movimiento Ciudadano y que tendría lugar a las 7 de la noche.

Podemos comentar que El Truko en su recorrido rumbo al Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, sede del 2º Debate fue animado por seguidores y ambientado con brigadas de impacto. En ese trayecto Verástegui fue abordado por infinidad de simpatizantes que le manifestaron su apoyo, pudimos ver a un hombre “echado pa´delante”, hombre de retos, dispuesto a enfrentar obstáculos, modesto en sus expresiones, es decir centrado, maduro, que sin fanfarronerías se pone en manos de Dios y de la decisión ciudadana para alcanzar su objetivo, ser gobernador de Tamaulipas.

En cuanto a los debates, el primero de ellos no aportó gran cosa, pero en esta ocasión el reto de los participantes es presentar una propuesta de gobierno bien fundamentada, sobre todo que sea la respuesta a la demanda ciudadana, si lo logran podrán equilibrar la balanza mediática, por lo menos en lo que se refiere a esta capital.

Respecto al evento de Tampico con la presidenciable Sheinbaum no asistió Américo, que seguramente estuvo ocupado, dando los últimos toques al trabajo que presentaría más tarde. Y aunque Claudia se esforzó por justificar que su presencia y la del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y otras figuras destacadas de Morena era en apoyo del doctor Villarreal, la verdad es que no es posible desligarla de su promoción rumbo a 2024.

LOS PRESIDENCIABLES Y SU PLACEO.- Es innegable que los presidenciables de Morena andan en pleno placeo por los estados, y a Claudia no le fue mal en Tamaulipas, no por lo menos como a Marcelo Ebrard que lo recibieron con mantas en las que aludían su responsabilidad en el desafortunado evento de la línea 12 del metro que causó varias muertes. El mensaje en lonas y pancartas fue: “Línea 12 no se olvida”.

Retomando el tema de Tampico, cabe mencionar que asistieron los senadores Lupita Covarrubias y Rogelio Zamora Guzmán; los diputados federales Erasmo González y Blanca Narro Panameño; el único alcalde asistente fue el de Altamira, en cambio estuvo presente la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica y funcionarios de Morena, el Secretario de Comunicación del CEN, Diego Hernández Gutiérrez y el Delegado del CEN, Ernesto Palacios Cordero.

Obviamente la voz cantante la llevó la Jefa de Gobierno, quien dejó asentado que Tamaulipas está a días de sumarse al movimiento de transformación que se vive en el país; asimismo señaló que el pueblo ya perdió el miedo y abraza la esperanza que representa Américo Villarreal Anaya. Apuntaló sus afirmaciones al referir los resultados de las encuestas que lo posicionan con una ventaja de más de 20 puntos.

Fue inevitable que Claudia Sheinbaum Pardo no hablara de sus aspiraciones políticas para el 2024, y en esa tesitura al expresar que “México ya necesita una presidenta”, añadió, “Así como necesita una astronauta o una ingeniera”, alguien quiso sugerir que ella formó parte de la decisión en la asignación de las candidaturas a gobernador hoy en competencia, lo cual negó y adjudico esa responsabilidad total al partido, y añadió “estamos muy contentos que Américo vaya a ser el próximo gobernador”.

Respecto a Cuitláhuac García consideró que lo mejor que debe hacer un gobernante por su pueblo es cumplir la Constitución y la soberanía popular.

“Lo más importante es el respeto al voto; con todo respeto, el llamado es a respetar la voluntad popular”.

Y sea dicho de paso, Cuitláhuac García no respetó esa voluntad popular al expropiar el Acuario del puerto de Veracruz y le valió la oposición de los jarochos.

Por otra parte, este domingo por la noche César Verástegui Ostos celebró un evento de cercanía popular, que tuvo lugar en el estadio Marte R. Gómez, donde se dieron cita miles de simpatizantes para manifestar su respaldo al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, luego de cumplir con su compromiso de participar en el 2º Debate Oficial organizado por la autoridad electoral.

Se esperaba una concentración de cinco mil personas que acudirían en apoyo de Verástegui, este y otros temas, como el desarrollo del debate, la presentación del programa de gobierno de Américo, quedaron en el tintero para nuestra colaboración de mañana.

CELEBRAN EN LA UAT EL DÍA DEL PSICÓLOGO.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la UAM de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, tuvo a su cargo un programa de actividades académicas con motivo del Día del Psicólogo, que se conmemora cada 20 de mayo en nuestro país. Fue la Directora del plantel, Dra. Guillermina De La Cruz Jiménez Godínez la encargada de poner en marcha el festejo que abrió la oportunidad a reflexionar sobre los retos y oportunidades de esta profesión.

Las actividades de referencia se desarrollaron por medio de la plataforma virtual, del programa destacó la conferencia magistral a cargo de la Mtra. Erika Zapata Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el tema sustentado se refirió a “La importancia de las habilidades sociales en la formación y desempeño de los profesionales de la psicología en la actualidad”.

La sustentante se refirió al contexto que dejó la pandemia y que evidenció la poca preparación que existe, en lo general, para ejercer la comunicación humana de manera adecuada. Asimismo consideró, que actualmente las relaciones y habilidades sociales son imprescindibles en todos los sectores de la sociedad, pero especialmente en los profesionales que atienden las emociones.