El Congreso sigue siendo un circo

A pesar de los pesares el alcalde capitalino LALO GATTAS BÁEZ continúa teniendo un nivel de aprobación bastante aceptable entre la ciudadanía, al menos así lo señalan varios indicadores que constatan la buena labor del edil en casi ocho meses de gestión.

Temas como educación, salud, seguridad y servicios públicos fueron evaluados y así determinar el trabajo que ha realizado en estos meses.

Todo ello ocurre en medio de un escenario político-social enrarecido por una serie de acontecimientos que a querer a o no hacen diferencia en la ciudadanía que observa cómo poco a poco se desarrollan eventos de todo tipo.

En medio de una efervescencia política-electoral los tamaulipecos día a día se enfrascan en el tema del momento que no es otro que la contienda por la gubernatura del estado donde dos partidos políticos se juegan el todo por el todo nos referimos a PAN que ocupa el poder en la entidad y MORENA que lo hace a nivel federal.

A menos de quince días para que finalice la campaña proselitista los contendientes prosiguen con sus recorridos unos más intensos que otros pero todos con el firme objetivo de alcanzar la meta soñada.

Esta de mas decir que la lucha del poder por alcanzar el poder se centre principalmente entre la coalición “Va Por Tamaulipas” integrada por el PAN,PRI y PRD encabezada por CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS “el Truko” y la alianza común con MORENA, PVEM y PT abanderada por AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Será entre estos dos contendientes de donde surja el sucesor del actual gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, contienda que a raíz de su desarrollo pinta muy competitiva.

Todo esto sucede sin contar las múltiples encuestas donde ambos participantes se dicen van cada quien por su lado ir arriba en los referidos ensayos.

Desde luego que también participa el abanderado de Movimiento Ciudadano ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ pero con ínfimas oportunidades por llamar de algún modo su actuación en el proceso electoral.

Por lo pronto solos estos dos últimos han confirmado su participación en el segundo debate programado para este domingo, todo ello luego que el equipo de campaña y el propio candidato de “Juntos Hacemos Historia AMÉRICO VILLARREAL ANAYA determinaron no asistir.

Lo que se sabe al respecto es que AMERICO realizará un evento alterno el mismo día y a la misma hora en que se desarrollará el debate, sabemos que dará a conocer sus planes, proyectos y propuestas ciudadanas, entre otras muchas cosas.

Por cierto quien también confirmó su presencia el día del debate es el dirigente nacional del PAN MARKO CORTÉS quien entre otras cosas manifestó que estaría para solicitar respuestas del candidato VILLRRAL ANAYA, sobre supuestos actos deshonestos cometidos.

Lo triste del caso es que el mentado dirigente que en alguna ocasión aseguró que el PAN perdería varias gubernaturas en la elección del cinco de junio entre ellas Tamaulipas, se va a quedar con la ganas habida cuenta que el candidato morenista tiene dicho que no acudirá al multicitado evento político, por lo demás parece mas show su postura que otra cosa.

En otro punto donde continua el show o circo es en el Congreso del Estado, el temas sigue siendo el desafuero de la Coordinadora de la Bancada de MORENA en dicho recinto legislativo la diputada URSULA SALAZAR MOJICA.

Como bien se sabe la bancada albiceleste y sus satélites la acusan de cohecho motivo por el cual pretenden desaforar y llevarla al banquillo de los acusados.

Por esta razón RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA de la Fiscalía Anticorrupción acudió al Congreso Estatal para ratificar la denuncia por el presunto e ilegal acto.

Ahí se emplazó a la diputada SALAZAR MOJICA para que acuda la última semana del mes en curso para que se defienda de las acusaciones que se le están haciendo.

Por lo pronto la diputada sostiene que los audios donde se le involucra en el problema no es su voz manifestando que incluso se sometería a otro peritaje pero que no fuera del estado sino del orden federal ello, debido a que no confía en la justicia estatal.

En fin como se puede observar el Congreso Estatal sigue estando secuestrado por dos partidos los cuales dirimen sus problemas desoyendo a la ciudadanía que fue finalmente quien les otorgó el cargo.

En otras cosas el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS presidió la presentación e inicio de la campaña institucional de recolección de basura electrónica y tecnología en desuso “Transformemos Nuestros Residuos en Nuevos Recursos”.

En el marco del Día Mundial del Reciclaje y con la organización de la Secretaría de Investigación y Posgrado a través de la Dirección de Sustentabilidad este tipo de acciones subrayó el rector se inscriben en el tema de la responsabilidad social tal como lo establece el Plan de Desarrollo Institucional de la UAT.

