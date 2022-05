Se contradicen Morena Tamaulipas y Mario Delgado

Piden a FGCV no intervenir en proceso electoral

1.- A diferencia de Rosario Robles que está tras las rejas por tres mil pesos, y sin seguirle un procedimiento justo y conforme a derecho, la sobrina de AMLO, Úrsula Patricia Mójica Salazar tendrá un proceso donde serán respetados todos sus derechos civiles y como diputada local de Tamaulipas, gozará de la garantía de audiencia en la cual conocerá los cargos que le imputan y podrá defenderse, y ser defendida por sus compañeros diputados que así lo deseen en el escenario de una sesión extraordinaria.

Por lo pronto la comisión instructora la convocó a comparecer el 26 de mayo. El proceso a que está sujeta es por la presunta comisión del delito de cohecho. Usted recordará que se le adjudica la autoría de un audio en el que instruye algunos arreglos consistentes en “inflar” facturas durante su desempeño como funcionaria del CONALEP.

Obviamente estos cargos tienen que ser probados, la cuestión es que para infortunio de la diputada Úrsula, hay un testigo protegido, al que se suma una denuncia, un peritaje científico que confirma que es su voz y la lista de proveedores del Conalep durante su gestión está siendo investigada, además se examina la posibilidad de que sea sometida al polígrafo en virtud de que niega que las grabaciones (su voz) que la comprometen sean de ella.

Aunque es prácticamente irrealizable el desafuero de la legisladora, el procedimiento fácilmente se prolongará más allá de los comicios que están a la vuelta de la esquina, sin embargo el Fiscal estará esperándola cuando concluya su inmunidad legislativa, eso será allá por 2024 y entonces se presume podría darse el caso de ejercer acción penal en su contra.

Claro que en el caso de que el próximo Gobierno del Estado resulte de extracción morenista, el rumbo de la historia puede cambiar. Porque aunque el periodo del fiscal tenga como fecha de conclusión más allá de la sucesión estatal, pueden generarse cambios, nada garantiza su permanencia, a la hora de los hechos sobran pretextos para propiciar un cambio, aunque su periodo está diseñado para hechos transexenales.

Por lo pronto en el actual procedimiento el Congreso local estará convocando tentativamente a una sesión extraordinaria el jueves 26 de mayo o el viernes 27.

Desde que fue planteada la propuesta de desafuero de la diputada Úrsula Salazar se supo que esto requiere de la mayoría calificada, lo cual significan 24 votos de los 36 diputados en caso de la total asistencia o las tres cuartas partes de los que participen en la asamblea legislativa, pero de una u otra forma ninguna corriente política tiene esa representatividad, por lo cual es imposible el desafuero en este momento.

Finalmente les comparto algo que alguna vez me dijo un político de primer nivel, allá por los años 80 cuando México sólo había tenido una gobernadora, Griselda Álvarez (Colima), la anotación es la siguiente: “La dificultad de las mujeres para hacer política, es que ellas quieren hacerlo todo. Y siempre hay un trabajo sucio que realizar y este hay que delegarlo, para tener las manos siempre limpias, y ese desprendimiento no va con el carácter femenino”.

Al parecer eso fue lo que le ocurrió a Úrsula Salazar Mojica.

2.- Hay tiene usted, que mientras que en Tamaulipas Morena y aliados piden la no intervención del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en cualquier modalidad o formato, para promover al candidato de su corriente política, por su parte Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, convocó a los funcionarios y gobernantes guindas a participar en apoyo de los candidatos de su partido que compiten en seis estado por el Poder Ejecutivo.

Se entiende que por eso se dejó venir Marcelo Ebrard y seguramente pronto tendremos a otros funcionarios de primer nivel, incluyendo a la Jefa de Gobierno.

Delgado hace la aclaración puntual de que esto deberán hacerlo en horarios fuera de su trabajo. Y está en lo correcto, sábados y sobre todo domingos de acuerdo a la ley, los gobernantes y funcionarios pueden participar en eventos políticos.

En conclusión el mandatario tamaulipeco debe de ser prudente, pero nada le impide que sábados y domingos o en horarios intermedios, que no son laborables acuda y se manifieste en apoyo del candidato de su partido.

La realidad es que este es un tema que los actuales tiempos tiene que ser examinado dentro de la próxima Reforma Electoral, para que quede claro, y con precisión a que no tiene derecho los gobernadores, senadores, alcaldes, etc, que se precise, o ratifique lo existente; que sí puede hacer, y que no, porque la última participación del mandatario estatal parece haber molestado al bando opositor.

3.- Por ahora hay una instrucción de la autoridad electoral que responde a las gestiones de la alianza “Juntos haremos historia” y que ellos mismos dieron a conocer en conferencia de prensa, aquí tenemos un fragmento:

“Se considera procedente por la vía de tutela “preventiva” y por lo tanto se solicita al C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de manifestarse a favor o en contra de los candidatos, fuerzas políticas o actores políticos que tengan relación con el proceso electoral en curso o a cualquier otra información que pudiera influir en la equidad en contienda para partidos políticos y candidatos”.

El malestar de Morena y aliados se originó porque el pasado domingo 15 de mayo en Reynosa, el gobernador García Cabeza de Vaca fue figura central en un evento del PAN donde rindieron protesta grupos que se sumaron a las actividades proselitistas de la coalición “Va por Tamaulipas”.

La realidad es que si este tema se ventilara en los tribunales, le puedo asegurar que FGCV no violó la ley, por eso decimos que lo que tiene hacer es modificar la legislación en materia, hacerla de acuerdo al nuevo contexto político y esto incluye también cerrarle el micrófono a ya sabe usted quien.

Estamos de acuerdo, las circunstancias y el escenario hoy son muy diferentes, y los políticos también, entonces hay que generar nuevas reglas para la ocasión.