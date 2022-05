AVA y el Día “D”

Tengo amigos priistas que simpatizan con CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS y un par de obradoristas no muy convencidos del potencial de la marca y de su candidatura, que tienen teflón, los primeros, e incredulidad, los segundos, al observar la ventaja que tiene AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en la serie de encuestas levantadas por la firma “ENKOLL”.

Fue lo que sucedió precisamente, con el sondeo realizado entre el 27 de abril y el 2 de mayo pasado, en donde la preferencia efectiva, es decir, aquella que no considera los porcentajes de las personas que dicen no votarán, así como a las que aún no deciden por quién marcar la boleta.

De acuerdo con “ENKOLL”, la intención del voto “efectiva” (para que no haya duda, está palabra se subraya en la presentación de los resultados en color verde) que recibe VILLARREAL ANAYA, es de 59%, por un 33% que cosecha VERÁSTEGUI OSTOS y ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO aparece en la tercera posición, con el 8%.

Por supuesto, ya se imaginará el rechazo y la suspicacia que genera, sobre todo entre los simpatizantes del PRIAN, los 26 puntos de ventaja que le saca “EL DOCTOR” a “EL TRUKO”, faltando 24 días para decidir en las urnas, el futuro sexenal de Tamaulipas.

Resulta conveniente aclarar que, cumpliendo con la legislación electoral, esta empresa tiene debidamente registrados sus estudios ante el IETAM, como se puede constatar en los informes mensuales que el Secretario Ejecutivo, JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, ha presentado ante el Consejo General.

HEIDI OSUNA PERAZA, directora de “ENKOLL”, es quien firma el oficio que dirige al Instituto presidido por JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, mediante el cual transparenta la metodología, el cuestionario, un informe y el currículum, que dan soporte a los resultados del sondeo.

Además, en esta pedagogía para distinguir los buenos y malos estudios, es conveniente navegar por internet, para conocer qué tan certeros han sido los resultados de una firma en elecciones pasadas.

Una revisión que hice con “ENKOLL”, en las cuatro elecciones de gubernatura de 2021, en las que midió las preferencias electorales, realizando además un cara a cara con los porcentajes que arrojó el cómputo distrital, oficializado por los OPLE de Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.

MICHOACÁN: En la encuesta final de las campañas, a 10 días de la jornada electoral celebrada el domingo 6 de junio, la encuesta de “ENKOLL” otorgó a ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, candidato obradorista, un 40% de intención de voto efectiva, mientras que CARLOS HERRERA TELLO, de la coalición PAN, PRI y PRD, obtuvo el 32%.

Finalmente, el resultado del cómputo distrital arrojó que, RAMÍREZ BEDOLLA ganó con el 41.8% y HERRERA TELLO logró el 38.9% de los votos.

NUEVO LEÓN: Faltando un mes y medio para la jornada electoral, “ENKOLL” monitoreó las preferencias electorales de la elección para la gubernatura, en la que SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA cosechó el 39% de la intención del voto efectiva, por 26% de ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS.

El resultado final del cómputo distrital, le dio el 37% de los votos a GARCÍA SEPÚLVEDA, por 28% a DE LA GARZA SANTOS.

SINALOA: A diez días de la jornada electoral, “ENKOLL” realizó su estudio demoscópico, encontrando que el obradorista RUBEN ROCHA MOYA, tenía el 53% de la preferencia electoral efectiva, mientras que MARIO ZAMORA GASTÉLUM, de la coalición PAN, PRI y PRD, recibía el 33%.

De acuerdo al cómputo distrital de la elección, ROCHA MOYA logró el 57% de la votación emitida, por 32% de ZAMORA GASTELUM.

SONORA: También a diez días de la jornada electoral, “ENKOLL” sondeó la preferencia electoral de la ciudadanía sonorense, detectando que ALFONSO DURAZO MONTAÑO, cosechaba el 51% de la intención del voto, mientras que ERNESTO GÁNDARA CAMOU, de la coalición PAN, PRI y PRD, estaba a 18 puntos de distancia del candidato obradorista, con el 33%.

Finalmente, el cómputo distrital de la elección, otorgó a DURAZO MONTAÑO el 52% de los sufragios emitidos, en tanto que GÁNDARA CAMIU cosechó el 35% de los sufragios.

Considerando el nivel de confianza de 95% de las encuestas anteriores (en 95 de cada 100 casos el resultado será el que señala el estudio) y el margen de error del sondeo en Nuevo León (+/- 2.83), Michoacán (+/-3.46), Sinaloa (+/-3.1) y Sonora (+/-3.1), podemos decir que, las encuestad de “ENKOLL”, fueron certeras en la elección de las cuatro gubernaturas mencionadas.

Si los sondeos siguen diciendo que, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA será el ganador de la elección, entonces la triple “entente” que abandera CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, tendrá que apostar el resto de sus municiones, a la jornada electoral del próximo 5 de junio.

Una variopinta estrategia trazada en el mapa seccional, que lo mismo inhiba al obradorismo, por un lado, y que movilice al cabecismo y sus aliados, por el otro, tratando de revertir en diez horas, una derrota que, hasta esta semana, anuncian las encuestas desde hace varios meses.

“Al final, las elecciones se ganan en las urnas”, me dice un connotado priista, mientras que un pro CAVO, sentencia: “La mejor encuesta es la del Día D y la operación del cabecismo va a estar cañón”, acogiéndose a eso de que, la esperanza muere con el escrutinio y cómputo de los votos.

¿Cuál será el antídoto obradorista contra esta estrategia?