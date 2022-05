Chonito Maldonado

Américo terminó de redondear su proyecto en la frontera, con la pública adhesión de Makito y su mamá Maki, lo que implica un cerrojazo de oro anticipado a la campaña de proselitismo, que garantiza su elección como Gobernador de Tamaulipas.

El médico Villarreal Anaya consiguió echarse al morral a esos dos votos que parecían erráticos, frívolos, díscolos, que hasta hicieron la travesura de coquetear con el PAN, pero finalmente sucumbieron seducidos por MORENA.

Maki se resignó finalmente a no ser la candidata luego de que no pudo conseguir echar abajo la postulación de Américo y finge que entierra el hacha de la guerra, pero los que la conocen recomiendan no perderla de vista.

Los periodistas de Matamoros se reunieron en un almuerzo con el senador con licencia, para escuchar sus propuestas y preguntarle sobre temas torales. De este encuentro surgieron definiciones que son importante conocer:

El eje toral de la campaña, y después en el gobierno, es la unidad, bajo la premisa de que primero son los pobres, “ya les toca” recibir los beneficios sociales a los que tienen derecho y que los gobiernos les ha escamoteado.

Anunció que se acabaron los negocios personales, lucrativos, mercantiles, hechos a la sombra del gobierno. La corrupción será combatida en todos los ámbitos. Serán convocados al servicio público, solo los mejores ciudadanos, los más honestos.

Ofreció igualmente, que será un gobierno de puertas abiertas y sus integrantes no robarán, no mentirán ni traicionarán al pueblo tamaulipeco. Agregó que se está preparando para participar en el segundo debate con los otros dos candidatos registrados, el domingo 22 de mayo.

Adelantó que por su parte, irá con propuestas concretas, con la mejor intención de que el programa mantenga su nivel de seriedad y respeto, y que no se convierta en un espectáculo de dimes y diretes.

En el tema de la seguridad pública, Américo esbozó un proyecto integral que abarca desde la capacitación de los agentes policiacos, el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura, hasta la inversión pública y privada que ofrezca más oportunidades de empleo.

Pidió Villarreal Anaya a los tamaulipecos cumplir el domingo 5 de junio, el deber y la obligación de asistir a las urnas y emitir el voto, para asestar una derrota al abstencionismo, y luego desde el gobierno, acabar también, con la corrupción.

Otro actor secundario en esta fiesta estatal política, Arturo Díez Gutiérrez Navarro, del Partido Movimiento Ciudadano, atendió en Tampico la visita de su líder nacional Dante Delgado Rannauro.

Pero ambos se cuidaron de no descalificar ni al PAN ni al Gobernador Cabeza de Vaca sino que se dedicaron a despotricar, descalificar y echar pestes contra MORENA, López Obrador y Américo.

Igual que lo hace el PRI sin ninguna pena, Díez se presta a hacerle el trabajo sucio al partido del gobierno, para tratar de demeritar el trabajo político del partido fundado por el Presidente de la República.

En temas locales, el presidente municipal victorense Eduardo Gattas encontró el modo de victimizarse y hallar simpatías populares, haciendo publicar que es blanco de persecución y hostigamiento por parte del gobierno estatal, panista.

Un presunto agente de la policía estatal fue detenido, tirado al piso, inmovilizado y desarmado, dentro del palacio municipal, y la versión de prensa filtrada allí mismo, habla de que se trata de un enviado del cabecismo.

A propósito de cosas chuecas, ruedan en redes sociales versiones de otro negocio atribuido a Cabeza de Vaca, éste relativo la compra-venta de un equipo o club deportivo.

Consternación en el mundo jurídico y político, por el fallecimiento del abogado José Ascensión Maldonado Martínez, que fue presidente del poder judicial en un tramo del gobierno de Emilio Martínez Manautou.

Chonito fue una rara avis dentro del gobierno, pues mantuvo inquebrantable su honestidad y no se le conocen conductas torcidas durante su desempeño gubernamental.

Cumplen años Eleno Medina Vázquez, el joven edil de Rio Bravo Héctor Villegas González, El Calabazo, así como doña Elvia, tía del líder de la industria de la masa Enrique Yáñez Reyes.

Día de fiesta para la comunicadora Mary Jaramillo por el tercer natalicio de su nieto Oscar Emilio.

