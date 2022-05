Presentan a voceros de la coalición «Va por Tamaulipas» en Reynosa

En rueda de prensa celebrada la mañana de este lunes en la Ciudad de Reynosa, los coordinadores estatales o voceros de la coalición “Va por Tamaulipas”, es decir, la maderense Mayra Ojeda Chávez y el victorense Luis Enrique Arreola Vidal, presentaron ante los medios de comunicación a los voceros identificados con su candidato como la mejor opción de ganar, a la diputada local Myrna Edith Flores Cantú, Aida Zulema Flores Peña, Olga Garza, la regidora Ana Lidia Luevano de los Santos, Dr. Rodrigo Saldaña y Jonathan Treviño Zorrilla.

Los coordinadores estatales de esta alianza dieron a conocer el propósito de tener voceros en cada municipio que representen a la Coalición y hagan llegar a la ciudadanía las propuestas del candidato César Augusto «Truko» Verástegui Ostos.

Además tocaron temas relevantes y destacaron, sobre todo el rubro de Seguridad Pública y los avances en la materia en los últimos 5 años con cifras oficiales del titular del ramo a nivel nacional y se dejó claro que los programas sociales seguirán siendo apoyados y mejorados por el candidato de la coalición al Gobierno de Tamaulipas.

Pues con Cesar «El Truko» Verástegui Ostos, Tamaulipas, seguirá por el camino del crecimiento económico y continuará con el mejoramiento de la seguridad para poder generar mayor inversión de la iniciativa privada que se traduzca en la creación de empleos formales, además de anunciar un subsidio estatal de 10,000 millones de pesos para apoyo a los emprendedores.

También destacaron la prioridad que tendrán las mujeres en el Gobierno que encabezará “Truko” Verástegui, al crear subsidios estatales para recuperar las Estancias Infantiles, Escuelas de Tiempo Completo y la creación de más casas violetas en apoyo para las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia.

Resaltaron que una vez siendo gobernador Cesar Verástegui Ostos, se garantizará la salud de las y los tamaulipecos, con mantenimiento de infraestructura hospitalaria, pero principalmente de dotar urgentemente de medicamentos a las instituciones de salud. Pues con él la salud será primero, agregaron.

Insistieron que con Cesar «Truko» Verástegui Ostos, Tamaulipas seguirá por el camino del crecimiento económico y se trabajará en el mejoramiento de la seguridad con una estrategia clara, con apoyo de las mesas de seguridad del Estado. Aquí si habrá cárcel para los delincuentes y los abrazos serán para amigos y seres queridos.

Por su parte, la diputada local reynosense Mirna Cantú Flores, evidenció la traición de los principios de la 4T por parte de la diputada Úrsula Salazar Múgica, mejor conocida como “lady moches”, al salir a relucir nuevamente un nuevo audio en donde se vuelve a dar a conocer la corrupción por parte de la sobrina del Presidente de la República a la cual se le exhortó a que deje su curul y haga frente a la justicia como cualquier ciudadano.

NOTAS CORTAS

1.- Hay que estar muy atentos a los anuncios que se den en los días por venir por parte del Comité Estatal de Salud, donde el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha instruido a la titular del ramo, Dra. Gloria Molina Gamboa, realizar un diagnóstico respaldado por los especialistas en la materia respecto a donde se puede y donde no dejar el uso del cubrebocas en espacios cerrados. También se sabe que, aunque las cifras han ido disminuyendo, no hay que confiarse, pues la pandemia no ha pasado.

Sin duda que se evaluaran los avances en la vacunación para los menores de 15 años y de plano es un hecho que continuará el uso del cubrebocas, sobre todo en el servicio del transporte público y en los centros laborales donde la distancia es muy corta.

2.- Hay políticos que le hacen al “mil mascaras” y dicen que apoyan a equis candidato al gobernó del Estado y todos sabemos de quienes se trata, pues van a ir saliendo a flote conforme más se acerca el día de la elección y seguramente veremos aún más desbandadas de militantes y simpatizantes de partidos y se estarán yendo con el bueno. Bueno con el que va arriba en las encuestas y usted sabe quién es el que va.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.