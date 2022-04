“Chamaquearon” a Lalo Gattás: Oseguera

El alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernión, se desligó de la grabación en donde se escucha la voz de Eduardo Gattás Báez durante una conversación que supuestamente sostuvo con el empresario Sergio Carmona Angulo (QEPD) en torno a un traslado de gasolina para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que dijo durante una entrevista que lo “habían chamaqueado”.

Realmente se vio muy apresurada la acusación que le lanzó Gattás Báez a Oseguera Kernión, quien le reclamó que primero debió hablar con él en lugar de organizar una conferencia de prensa para tratar de involucrarlo en el caso conocido ahora como “Carmonagate”.

Y el colmo fue que Gattás Báez lo acusó de “traidor” de la 4° Transformación en Tamaulipas, cuya aseveración ahora deberá de demostrarlo, como dice el presidente López Obrador, cuando defendió a Enrique Peña Nieto de la incriminación que le hizo el ahora exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien dijo que le había ordenado la entrega de un soborno a Ricardo Anaya Cortés.

Oseguera Kernión también negó que sea el culpable de dividir a la fracción de Morena en el Congreso Local, como lo aseveró el alcalde victorense, puesto que legisladores morenistas han sido los únicos culpables de perder la mayoría y el control del poder legislativo.

No se puede descartar la posibilidad de que Gattás Báez haya lanzado esta temeraria acusación ante la falta de resultados en la administración municipal, ya que sólo los supuestos logros sólo se ven en las fotografías, luego de que a diario hay quejas por la deficiente recolección de basura, el deplorable abasto del agua potable y el pésimo alumbrado público en la capital tamaulipeca.

De igual forma, el alcalde victorense no puede negar el mal funcionamiento de los semáforos, incluso algunos automovilistas que se han visto involucrados en accidentes viales culpan de esta falla de la administración municipal.

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró inválida la consulta de revocación de mandato del pasado 10 de abril, luego de que sólo logró el 17.7% de participación ciudadana, además de por una serie de irregularidades cometidas por funcionarios públicos.

Aunque la declaración de invalidez ya se esperaba por parte del TEPJF dejó mucho que desear porque no se procederá en contra de aquellos funcionarios y activistas de Morena que cometieron abiertamente las irregularidades que se cometieron durante la organización de la consulta.

Seguramente quedarán impunes los excesos cometidos por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández y del comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, quienes utilizaron un avión oficial para ir a asambleas de Morena en Coahuila y Sonora.

De igual forma, no recibirá ninguna sanción la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en forma abierta convocó a cientos de seguidores para promover la consulta de revocación de mandato a pesar de la veda de cualquier acto público.

El TEPJF reveló que en la consulta se emitieron 16 millones 502 mil 636 votos, de los cuales 15 millones 159 mil 323 fueron para que López Obrador siga en la presidencia de la república hasta el 2024 y 1 millón 63 mil 209 de ciudadanos prefirieron la opción que se revoque por la pérdida de confianza.

Y hablando del presidente López Obrador, ayer dio a conocer en la conferencia matutina de Palacio Nacional que se prepara un plan en contra de la carestía que se registra en el país, por lo que convocó a empresarios, productores, distribuidores y supermercados a buscar mecanismos para abaratar 24 productos que integran la canasta básica.

Aunque el tabasqueño negó que se trate de un control de precios, lo cierto es que en la práctica será este mecanismo que se utilizó en el pasado, sobre todo durante la crisis que enfrentó el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuya estrategia fue hecha por el “odioso” Carlos Salinas de Gortari.

La estrategia busca que se tengan precios accesibles para los productos básicos, como es el caso del maíz, frijol, arroz, leche, huevo, entre otros alimentos que requieren principalmente las familias de escasos recursos económicos.

El presidente López Obrador señaló que todos están dispuestos a sacrificar ganancias en aras de apoyar a la economía familiar, por lo que el acuerdo se dará a conocer el próximo miércoles 4 de mayo.

En otro tema, la diputada federal Alexis Gamiño García no se arrepiente de haber votado en contra de la reforma eléctrica, ni siquiera porque fue corrida literalmente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sino por el contrario se siente orgullosa porque no traicionó sus convicciones, como muchos de sus excompañeros que supuestamente están a favor de la preservación del medio ambiente en el país.

Gamiño García ni siquiera teme dejar de ser diputada federal, luego de que le informaron que debería de pertenecer a una fracción parlamentaria para conservar el cargo, puesto que prefiere gozar de su libertad para votar a favor o en contra en lugar de obedecer las consignas de las dirigencias partidistas.

Incluso, la activista ambiental aseveró a través de un mensaje en redes sociales que “quede claro, yo no tengo precio, no es el poder, ni la posición, sino más bien mis convicciones por las que siempre lucharé, por lo que no me pueden presionar a hacer algo que no estoy de acuerdo”.

La lección que dio la diputada federal Gamiño García debería de ser tomada muy en cuenta por las legisladoras y legisladores de Morena, quienes son muy obedientes y sumisos ante las indicaciones del presidente López Obrador, quien no quiere que se le cambie ninguna letra a las iniciativas que envía a la Cámara de Diputados, como fue la extinta reforma de la Ley Eléctrica.

