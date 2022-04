Arropan a Verástegui

Esta mitad de semana el candidato de la coalición, Va por Tamaulipas, ingeniero César Verástegui Ostos, estuvo muy arropado y consentido por líderes panistas de todo el país, cuando acudieron a la reunión Nacional del PAN en Reynosa, al considerar que la campaña proselitista que lleva a cabo le permite avanzar a paso firme en la obtención de votos para ganar la elección y además consideraron que su papel en el primer debate realizado el domingo último fue determinante para marcar la diferencia a su favor respecto a sus contrincantes.

La reunión nacional de los panistas estuvo presidida por Marko Cortés Mendoza, titular del comité ejecutivo del país, quien señaló que, en el debate el candidato panista demostró capacidad, conocimiento y fuerza para gobernar Tamaulipas.

Los panistas del país le dijeron que ganará, que debe de ganar y que la lucha que realiza en el día a día de su campaña tiene que rendir los resultados esperados, sobre todo por su desempeño pragmático que determina la forma tanto de comunicación como la solución inmediata a las demandas y necesidades de la población a la cual servirá.

Desde luego, reuniones como esta que tuvo el candidato de la coalición Va por Tamaulipas, no se verán del lado de sus competidores, porque las estructuras municipal, estatal o nacional no existen y en el caso de Regeneración no cuenta con ella ni en los municipios ni en la entidad, así que, reuniones de estructura jamás las habrá.

Aplica de la misma manera para el Partido Movimiento Ciudadano, porque el candidato, ingeniero Arturo Diez Gutiérrez Navarro, ni siquiera sabe que es la estructura de su partido y debe de conformarse con lo poco o nada que representa el Coordinador estatal, Juan Carlos Zertuche Romero, en el entendido de que, si al menos estuviera en momentos de su campaña el Diputado local plurinominal, Gustavo Cárdenas Gutiérrez mejoraría los resultados de su campaña, dado que, el matamorense es un gran productor de votos.

Por cierto, las mejores reuniones proselitistas que el candidato del PAN había tenido con las estructuras partidistas son las realizadas por el PRI ya que, el presidente del comité estatal, Diputado local plurinominal, Edgardo Melhem Salinas, dio una gran muestra de la unidad de los priístas desde la estructura tanto municipal como estatal y prueba de ello es que, en las primeras semanas de la campaña, solo se veían en torno al ingeniero Verástegui Ostos, banderas verde blanco y rojo, con algunas amarillas y unas cuántas azules.

Para los cierres de las campañas de los candidatos a la sucesión gubernamental, que, ya debe comenzar a hablarse de ellas en virtud de estar a la vuelta de la esquina, será fundamental que las dirigencias nacionales, las de los estados cercanos, la del estado y de los municipios arropen a quienes andan en campaña y quizá hasta pueda verse algo que ya es clásico, la presentación de agrupaciones musicales que tienen mucho arrastre de gente, para que los drones que darán cuenta mediante fotografías del tamaño de las concentraciones saquen las mejores impresiones.

Los otros.

Como quiera el Diputado plurinominal de Reynosa, Armando Zertuche Zuani, anda muy enojado porque los panistas que tienen ahora el control del Congreso del Estado toman decisiones de último momento con la idea de manipular las acciones legislativas en función de los intereses del Estado.

Obvio, mal harían los panistas en no actuar de esa forma, sí, en los tiempos del Diputado regeneracionista como titular de la Junta de Coordinación hizo peores cosas, como parar en seco las sesiones para sacar sus acuerdos desde lo oscurito.

Además, el equipo de la bancada del PAN que maneja el Diputado de Nuevo Laredo, Félix García Aguiar, se vería mal si deja pasar la oportunidad de tener el poder en sus manos para cuidar tiempos y dictámenes, por aquello de que, el poder es para usarse, no para tenerlo y desaprovecharlo, porque entonces pasarían como funcionarios tibios.

Por cierto, la actuación de la Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez del PAN y nuevoladerense es magistral, porque jamás las actitudes de sus adversarios del Partido Movimiento de Regeneración Nacional le han quitado el gusto expresado en su sonrisa, de desplazarlos y de sacar adelante iniciativas que ayudan al ejercicio de gobierno del Poder Ejecutivo de la entidad.

Al postergarse las sesiones del Pleno Legislativo, claro que es una acción premeditada y orientada al interés especial de la bancada panista y a juzgar por el proceder, no darán tregua en nada, ellos tienen el control y no lo soltarán por nada del mundo, así que, los corajes que hagan los de la bancada de enfrente que ahora dice manejar la Diputada del sur de la entidad, Úrsula Salazar Mojica, ni siquiera tienen sentido, más bien deben de aguantar vara.