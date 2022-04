En realidad, ¿los chamaquearon?… 

La foto aquella de Adrián Oseguera con el gobernador más el comportamiento respecto a la candidatura de Américo Villarreal (el propio, de muchos de sus amigos y de sus patrocinados) levantan muchas sospechas, se mueve como traidor, actúa como traidor, camina como traidor y, dicen los clásicos, en la política lo que parece es.

A quien todavía no se sabe dónde colocarlo es al alcalde de Victoria, también de Morena, Eduardo Gattas, la duda es si adherirlo igual al lado de los traidores al alentar en plena campaña un pleito, que se sospecha es arreglado y patrocinado por sus enemigos, contra un compañero de partido o sumarlo al bando de los tontos como lo hizo el presidente municipal de Madero.

Bueno, en realidad el edil maderense nomás dijo que “lo chamaquearon” que es una forma elegante de colocarle el adjetivo antes descrito, pero no llegó a mencionarlo de esa manera, por supuesto que tiene una razón, con su deslinde y la ofensa Oseguera lo que pretender es pasar al bando de los inocentes respecto al señalamiento de traidor al ser el autor de filtrar un audio para dañar políticamente la campaña de Morena y es un comentario que se suponía era parte de una conversación privada entre los ahora alcaldes morenistas.

La realidad es esa, Gattas es sospechoso porque le entró a la controversia y a seguir golpeando a Morena, lo hizo con ese llamado a una conferencia con la prensa para “aclarar” un audio que había aparecido y se suponía era una platica con el empresario que le vendió, prestó o regaló la camioneta blindada que utiliza, cometió muchos errores, el primero, dicho audio no era conocido por muchos hasta que él mismo lo dio a conocer, segundo, bien pudo negar solamente la situación o aclararla y ya, tercero, que se sepa ninguna autoridad lo ha llamado a declarar sobre el audio, es decir, se trata solo de un pleito arreglado y sin trascendencia que lo pudo haber dejado pasar y en un mes, ya cuando acaben las campañas, aclararlo si así lo deseaba y es sospechoso porque nos negamos a pensar que a una persona que llega a ser alcalde de una capital de un Estado lo puedan chamaquear, lo puedan hacer tonto tan fácilmente.

Oseguera fue más inteligente en el asunto, no se metió en detalles, solo negó ser el autor de la difusión del mensaje y lo cerró con una frase lapidaria, a Gattas “lo chamaquearon”. Eso es lo que levanta las dudas, da la impresión de que todos siguieran un script, que esos dos alcaldes de Morena más parecen enemigos que propulsores de la Cuarta T en Tamaulipas, que se están prestando a desestabilizar a su propio partido con fines perversos.

Ya sé, dirá que uno es mal pensado, que no son traidores ni uno ni otro, pero en realidad prefiero eso a creer que realmente los chamaquearon a ambos…

Y QUE SE DIJO HOY EN LAS CAMPAÑAS… EL TRIKO ESTUVO CON MAESTROS lo que dijo representan un sector muy especial en Tamaulipas, son líderes en su comunidad, ven el día a día diferente al resto de los ciudadanos y hoy, miles de ellos de este puerto fronterizo le dijeron SÍ al proyecto de paz, seguridad, salud y trabajo que representa César Truko Verástegui, candidato a gobernador del estado por la Coalición PAN-PRI-PRD.

Los docentes en activo, jubilados, y de los diferentes niveles educativos al grito unísono de “Truko gobernador”, recibieron entre banderas y parabienes al candidato de la Coalición “Va por Tamaulipas”, para acto seguido, iniciar con un encuentro en el que se abordaron las áreas de oportunidad que este sector tiene.

En este sentido se abordó la importancia de activar programas esenciales como las guarderías, escuelas de tiempo completo y de infraestructura en planteles entre otros puntos a los que el candidato se comprometió a hacer lo que corresponda al Estado y más para que Tamaulipas siga destacando en la excelencia educativa e ir de la mano con los maestros de la entidad.

Truko Verástegui hizo compromisos reales con los representantes del magisterio, aseguró que el Secretario de Educación en su gobierno será “un maestro que toda su vida haya trabajado como tal, que los conozca bien para que entienda sus planteamientos.

Además, aseguró que abrirá representación en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico y la ya existente en Victoria para que los maestros no tengan la necesidad de trasladarse lejos para atender sus trámites.

Durante la gira de César Truko Verástegui por Reynosa, participó en encuentros partidistas, entrevistas con medios de comunicación, reuniones con militancia, sociedad civil, sectores productivos, grupos empresariales y estructuras entre otros.

CON AMERICO SE DIJO QUE… Todo lo que nos han hecho los gobiernos omisos, nos lo vamos a cobrar frente a las urnas este 5 de junio, con una votación masiva en favor de la transformación, aseguró el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato común a la gubernatura de Tamaulipas por los partidos MORENA-PT-Verde Ecologista.

En este municipio, que una vez fue la capital de Tamaulipas, mujeres y hombres se declararon morenistas y levantaron la mano izquierda con la señal de la 4T para respaldar el proyecto que encabeza el doctor Américo Villarreal, quien les dijo que un gobierno al que le otorgan la confianza, su gente es imparable.

En ese sentido, les ofreció la atención que necesitan para sacar adelante a todo Tamaulipas, máxime que “han pasado tantos años, que ustedes han buscado las soluciones a sus problemas, solo les hace falta apoyo técnico o económico para poderlas implementar y nosotros se los vamos a dar”.

Villarreal Anaya señaló que las nuevas formas de hacer gobierno se sustentan con una sociedad colaborativa y participativa que dé la confianza, porque “Juntos ¿qué no vamos a resolver?”, cuestionó.

Incluso se puede ganar el tiempo perdido. Lo dijo así: “Con un pueblo decidido y con confianza en su gobierno, podemos ganar el tiempo perdido de administraciones anteriores, para tener las oportunidades que debemos de dar a nuestros hijos”, siempre bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

En este mismo evento, la doctora María de Villarreal llamó a votar masivamente para ganar con una contundencia de 5 a 1.

“Tenemos que seguir trabajando y hacer historia; tenemos que salir a trabajar mucho, que nos escuchen que somos libres, que no vamos a dejar a nadie en el camino”.

Por su parte, Diego Hernández Gutiérrez, secretario de Comunicación del CEN de Morena, reconoció que Tamaulipas es el estado que más apoyó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato, con una participación de más de 500 mil personas.

