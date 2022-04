Sin gritos, ni porra, a mano limpia

UNO.- Todo está listo para que los abanderados de los distintos partidos políticos, como es Cesar Augusto Verástegui Ostos, el Truko y Américo Villarreal Anaya, además del representante de Movimiento Ciudadano, se den el primer agarrón frente al electorado y presenten sus propuestas.

La autoridad electoral dispuso que ni gritos, ni porra, todo a mano limpia para que en este primer debate las cosas se den como se espera y que cada “gallo” muestre de que está hecho y que tipo de “navaja” trae.

La cobertura de este debate también tendrá lo suyo todo aquel comunicador que quiera cubrir el evento deberá ser previamente acreditado ante las autoridades electorales y serán además de espectadores, testigos de o que ahí se digan, hay que decirlo, se espera de todo y para todos.

Por lo pronto la Coordinación para la Prevención y Atención de Delitos Electorales acordó establecer un operativo de seguridad durante este encuentro electoral de los abanderados la coalición “Va por Tamaulipas”, integrada por el PAN, PRI y PRD, además de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, que integra MORENA, el resucitado Verde y el PT y el otro candidato.

El domingo 24 de abril en base a lo que definió la autoridad electoral a través de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Ruiz Castellot, habrá un operativo para dar seguridad a este primer encuentro entre los candidatos al gobierno de Tamaulipas en donde habrá cierre de calles y un estricto control de transeúntes.

Ahora solo resta esperar y ver quien asesta el primer golpe o escupe primero, veremos.

Por lo pronto quien se declara listo para el debate y dice que también para ganarlo es el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena, PVEM y PT, quien destacó que va a ir con propuestas para que la gente conozca la mejor opción de gobierno para Tamaulipas.

Como la mayoría de los tamaulipecos Villarreal Anaya, espera un debate de altura, donde haya propuestas y no ataques y subraya “la gente quiere escuchar cosas buenas y no ataques mezquinos y denostaciones”.

El abanderado de la coalición “Juntos Hacemos Historia” refiere que está preparado para los cuestionamientos que se presenten en este ejercicio democrático organizado por la Comisión Estatal de Debates del Instituto Electoral de Tamaulipas. “Voy a ganar el debate porque me he preparado toda mi vida y este domingo lo vamos a demostrar con propuestas”, dice.

DOS. – y mientras Américo se declara listo para el debate, en el poblado la pesca de Soto la Marina, el candidato por la coalición “Va por Tamaulipas”, César Verástegui Ostos realizó una caminata por la calle principal de esa comunidad en donde se entrevistó con los comerciantes de esa zona y quienes le manifestaron su apoyo incondicional.

El Truko se reunió con comerciantes, restauranteros, prestadores de servicio, pescadores ribereños y hoteleros organizados, donde dialogaron sobre el turismo, el tema de interés para los pobladores de este lugar.

El abanderado de la coalición “Va por Tamaulipas” les aseguró que conoce el tema y sabe del potencial económico de esta región y se comprometió a garantizar la seguridad para todos los pobladores del estado, así como de La Marina.

“Aquí en La Pesca, en Soto La Marina, tienen potencial, es un polo de desarrollo considerable, espero generarles las condiciones para que sean ustedes mismos los que inviertan aquí, en La Pesca, que aquí se quede la utilidad”, les dijo.

En candidato reconoció que hay que poner atención a varios temas, como la energía, el agua, el drenaje; inversión que se hará de forma coordinada con el estado, y eso desde luego motivo a los lugareños que por años han sufrido la deficiencia y la falta de este tipo de servicios.

Por cierto que la Comisión Federal de Electricidad,(CFE) en Victoria y las mismas oficinas de Soto la Marina, han mostrado su indolencia, el mal servicio y el burocratismo, debido a que por meses y días mantienen a varios usuarios sin el servicio de energía, lo peor que ni ellos mismos se entienden, que porque hay adeudo, no que porque es un consumo bajo y no debe ser, no, que porque se tenía que cambiar medidor y por lo pronto pasan las horas y días y simplemente dejan entrever su incapacidad, y también protestan por la llegada de inversiones extranjeras y la competencia, ¡qué poca!

TRES. – Los que andan felices son los empresarios y ciudadanos de Nuevo Laredo, pues la guapa presidenta municipal se adjudicó otro logró al inaugurar la ruta aérea de Nuevo Laredo a la Ciudad de México cuyos vuelos serán martes, jueves y sábado, saliendo a las 16:00 horas.

Carmen Lilia Canturosas Villarreal, llegó y se puso a hacer lo suyo, por ello es que con la empresa viva aerobús logró este vuelo que saldrá de la ciudad de México a las 13:40, abriendo la posibilidad de que se abran nuevas rutas desde Nuevo Laredo.

Por cierto, que, hablando de la guapa alcaldesa, en gira de trabajo se comprometió con los vecinos de la colonia Nueva Era para llevar a cabo una serie de pavimentaciones en algunas calles y avenidas de este populoso sector.

Mientras que en la colonia la sandía entregó la obra de rehabilitación de la línea de drenaje sanitario por la calle Puerto, así como la obra de construcción de red de electrificación de privada artículo 21 entre artículo123 y límite sur en la colonia constitucional.

