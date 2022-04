Hace tiempo leí el libro Introducción al Estudio del Derecho del Dr. Eduardo García Máynez, académico, jurista y filósofo mexicano, profesor emérito de la UNAM (1908-1993), en cuya introducción escribió, entre otras cosas “…en México importa más la paz social, que la impartición de la justicia”

La aseveración del jurista mexicano viene a colación por la comisión de delitos de nuestro país y las autoridades omiten la aplicación de leyes en aras de la paz social… Y son muchos, al grado no solo de perder bienes muebles o inmuebles, sino vidas humanas.

Hasta el inquilino de Palacio Nacional, ahora se burla públicamente de las instituciones y del marco legal en el que se supone vivimos. A los mexicanos nos consta en las expresiones tanto en la revocación de mandato, como en la reprobación de la Reforma Energética.

También en el secuestro del edificio 60 de la calle República de Cuba, en el centro histórico de la CDMX, que albergó hasta septiembre de 2020 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque gracias al ataque y daños al auto de una maestra que se negó a ser extorsionada, se realizó un operativo policial, deteniendo a tres mujeres encapuchadas. Lo extraordinario es que las acusaron no de despojo, daño en propiedad ajena, vandalismo, etc., sino de posesión y distribución de drogas. ¡Mé xi co Ra Ra Ra!

Lo importante es ver cuándo, las autoridades del color que me diga, van a hacer valer las leyes que tanto dinero nos cuestan a los mexicanos y que con mucha tristeza se siguen aplicando en contra de los más débiles, porque ahora una mujer se arma con un martillo y puede agredir la propiedad privada y pública.

En esto de las leyes sin respetar, también sobresalen los legisladores que votaron en contra del capricho presidencial, pues los diputados se quejan de Los Tendederos, ideados por el diabólico Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, cuando los tildó de Traidores de la Patria.

En temas más locales, le comento de las campañas electorales también La Paz Social como que está ausente, baste ver imágenes y escuchar micrófonos nacionales que hablan de cosas nom santas de algunos protagonistas. Le encargo escuche a Fernanda Familiar.

Por el lado del candidato Todos por Tamaulipas, el Ing. Cesar ‘El Truko’ Verástegui, estuvo en el Altiplano tamaulipeco donde los militantes y simpatizantes a su causa, expusieron el grave problema del agua.

Enfático Verástegui Ostos dijo a la gente del ex IV Distrito que, sí hay manera de resolver este problema. Reconoce hay que meterle recursos con inversiones considerables “…y me queda claro el costo-beneficio, porque hay que seguir buscando luchar contra el rezago. No hay que temer lo que cueste.” En Bustamante, dijo, la ventaja es que aquí si tenemos agua, nomás hay que meterle recursos para distribuirla.

El Truko Verástegui dijo a los campesinos “El pasado y el presente la gente lo ve en el PRI y ahora con el PAN, pero no solo a nivel estatal, a nivel nacional, porque antes los programas federales eran benévolos con la gente: PROSPERA, beca educativa, beca alimentaria y beca de salud; el Seguro Popular… Y con un nuevo gobierno se reforzaba o cambiaba de nombre, incluso cuando fuera de otro color.

En 2018, con la pretensión de ayudar, terminaron por quebrar los programas sociales que ayudaban a las familias, prometiendo la ayuda directa y que, en la mayor parte de los casos quedaron en la indefensión.

La influencia en el Senado pudo ser considerable para Tamaulipas y no es aceptable que el mismo presidente de la Comisión de Salud no haya buscado recursos para su estado natal, sabiendo por ser médico de profesión, lo importante de medicamentos y asistencia médica y hospitalaria.

Ante la falta de apoyo federal y de los legisladores, en Tamaulipas se acordó con el gobierno de Texas, la aplicación de vacunas contra el COVID, beneficiando a cientos de trabajadores y sus familias, incluyendo menores de 5 a 17 años, porque el gobierno y la Comisión de Salud en el Senado, se negaron a incluirlos en los programas iniciales de vacunación nacional.

Así van las cosas en este México, donde Importa más la Paz Social, que la Impartición de la Justicia”, según el doctor en Derecho, Eduardo García Máynez.