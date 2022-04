Piden desaparición de poderes 

Este día vuelve a aparecer ahora en Facebook, el programa de noticias, críticas y análisis político, “La Caja de Pandora”, con Guadalupe Díaz Martínez, Rafael Díez Piñeyro, el monero Miguel Parras y el autor de esta columna.

Reaparece el programa en el mejor momento pues están en marcha las campañas de proselitismo de tres candidatos a Gobernador del Estado, aportando materiales valiosos para su consideración.

César Verástegui Ostos, Arturo Díez Gutiérrez Navarro y Américo Villarreal Anaya (citados en el orden de antigüedad de los partidos que los postulan) son los ciudadanos que andan en la legua, pidiendo el voto para acceder al poder ejecutivo local.

Estos personajes así como sus más cercanos colaboradores, serán examinados en sus proyectos y posibilidades de éxito electoral, de acuerdo a la perspectiva de los periodistas del programa.

Como se sabe, el PRI mantuvo y retuvo el poder en Tamaulipas durante decenios hasta que llegó el PAN de Cabeza de Vaca en el año 2016 y lo echó de palacio de gobierno, mediante la promesa de limpiar la corrupción e instaurar aires de cambio.

Más de cinco años después, Tamaulipas sigue igual si no es que peor, pues no se construyeron obras relevantes en ninguno de los 43 municipios, no llegaron inversiones, no hay ningún cambio. Es un gobierno fallido, decepcionante, infructuoso.

Pero además, hay cuentas mochas, opacidad, carencia de rendición de cuentas, divorcio pueblo-gobierno. Un fracaso completo.

Por tanto, “La Caja de Pandora” tiene temas de sobra para abordar y desmenuzar, para tratar de explicarnos cómo fue que Tamaulipas se dio este gobierno panista, así como revisar las expectativas de cambio que se abrirán el domingo 5 de junio, en las urnas.

El Truko es apoyado por la coalición PAN-PRI-PRD, en el entendido que los dos partidos citados al último tienen una presencia simbólica, figurada, ficticia, pues sucumbieron ante la fuerza avasalladora y corruptora de Cabeza de Vaca.

El proyecto de Américo se sustenta en la coalición MORENA-PT-Verde, siendo el primero el que realmente lo representa, pues es la fuerza política más importante a nivel federal, gracias a su líder moral, Andrés Manuel López Obrador.

Adicionalmente, el candidato tiene detrás suyo toda la fuerza y el magnetismo del nombre mágico de su señor padre, el ingeniero Villarreal Guerra, a quien se recuerda en todos los rincones del Estado, con cariño y gratitud.

Las casas encuestadoras han perdido credibilidad debido a las visiones disparejas, opuestas, fantasiosas, inverosímiles, derivadas de la falta de rigor científico en las presuntas mediciones de popularidad.

Esta es una perogrullada, pero el lenguaje de las urnas dirá la última palabra aunque ya para entonces resultará innecesario, pues se conocerá el nombre del Gobernador electo.

Por cierto, la bancada de MORENA en Tamaulipas hizo en la sede nacional del Senado, una conferencia de prensa para anunciar que solicitará al Senado de la República, la desaparición de todos los poderes en el Estado.

Presidentes municipales, diputados locales, magistrados del poder judicial, podrán reclamar con todo derecho “y yo por qué”, siendo que el pleito es solo contra Cabeza de Vaca.

El 9 de abril de 1947, el Presidente Miguel Alemán Valdez consigue que el Senado decrete la desaparición de poderes, usando como pretexto el asesinato del dueño del periódico El Mundo de Tampico, perpetrado por el jefe de la policía estatal Julio Osuna, en el hotel victorense Sierra Gorda.

Se trató en todo caso de una venganza política contra el cacique Emilio Portes Gil, pero pagaron los platos rotos los “servidores públicos” de la época. Era Gobernador Hugo Pedro González Lugo, nativo de Nuevo Laredo.

Es muy difícil que se repita en Tamaulipas ese episodio político-policiaco ocurrido hace 75 años, pero los amigos de Cabeza de Vaca le recomiendan que le mida el agua a los camotes.

La senadora Lupita Cervantes Covarrubias y los diputados Magaly Deandar Robinson y Armando Zertuche Zuani, principalmente, fueron los protagonistas de esta conferencia de prensa, que tuvo difusión nacional.

En otros temas, la Encuesta Nacional de Seguridad ubicó en su más reciente reporte a Tampico, como la segunda ciudad más segura de México, solo debajo de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El alcalde jaibo Jesús Nader declaró que gracias a la coordinación establecida con dependencias estatales y federales, la seguridad de Tampico es de primer nivel por sus buenos resultados, en beneficio de la sociedad.

Presumió además, que mediante esa tónica, el puerto jaibo también es ejemplo en inversiones y afluencia turística, de acuerdo a los indicadores oficiales de carácter nacional.

Por cierto, el lunes 25 de abril, Tampico presentará un espectáculo musical de talla internacional en el teatro del pueblo de las Fiestas de Abril, con el grupo colombiano Piso 21.

Además, el jueves 21 dará inicio la Convención Nacional de Ganado Cebú, con la participación de empresarios ganaderos de todo el país, amén de que en mayo se celebrará allí la Convención Nacional Ganadera.

