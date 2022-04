De la casa del pueblo a templo legislativo

UNO. -El incendio que se generó en la biosfera del cielo lleva consumidas a la fecha poco más de 6 mil hectáreas afectadas, la situación es crítica y aun cuando se habla de que se ha controlado el ochenta por ciento de esta conflagración el fuego continuo y los daños a la reserva son considerables.

Los presidentes de los Municipios de Llera, de Ocampo, de Jaumave y de Gómez Farías, son los lugareños, no han parado de trabajar y hacer todo lo necesario para combatir este incendio que es uno de los que más afectan a la entidad, en donde protección Civil y la misma CONAFOR, además del Gobierno Estatal han hecho todo lo necesario, pero hay que decirlo.

Mientras que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dispuso de todo lo necesario, económicamente, materialmente, humanamente y con una gran cantidad de equipo a quienes nunca se les ha visto en el lugar es a nuestros ilustres diputados, bueno solo a Liliana Álvarez, quien llevo una buena cantidad de víveres al Dif de Gómez Farías.

“La casa del pueblo” ahora es “el templo legislativo”, a los diputados les pareció mejor pedir a la sociedad y a ellos mismos orar para que llueva y mire que algunas semanas después el creador les hizo caso, les ahorro la chamba y le cumplió su petición.

Hay quien dice que en lugar de orar le hubieran metido una buena lana para evitar que se propagara y que causara severos daños, por lo pronto se habla de que a la fecha se tienen 6 mil hectáreas afacetadas, se tiene un control del 80 por ciento, liquidación de un 75 por ciento y participan 326 brigadistas y 4 helicópteros.

El profesor Daniel Reyes, un promotor incansable del cuidado del medio ambiente si se preocupó y recolecto víveres y material que lees sirviera a los lugareños para controlar este incendio, ahora las lluvias registradas en la noche del lunes favorecieron las labores de combate en los incendios de Tamaulipas, en el cielo específicamente se registraron entre 5 y 8 milímetros de lluvia, lo cual le ahorro, tiempo, dinero y esfuerzo a los diputados locales, ah y les ahorro unos cuantos pesos porque ni botellas de agua juntaron, pero que tal, ahora en lugar de resolver, se ponen a orar, ¡que ayudas!

DOS. – Merecido reconocimiento hizo la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa a nombre del Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca al rendir un homenaje póstumo e imponer el nombre a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Civil de Ciudad Victoria del Dr. José Víctor Beltrán Castro, fallecido recientemente.

“Para nuestro padre, sus pacientes siempre tuvieron un lugar muy importante en su vida, era una persona con un gran sentido de responsabilidad” destacó en su mensaje su hija Rosalinda Beltrán de Treviño.

El homenaje lo encabezó la señora Rosalinda Meida de Beltrán y los hijos del doctor Beltrán, José Víctor, Rosalinda y Daniela,

La doctora Gloria Molina Gamboa expresó su agradecimiento y reconoció la trayectoria del profesionista, pilar de la pediatría en la entidad y con 46 años de servicio recibiendo a nuevos tamaulipecos.

“Como jefe de enseñanza, compartió sus conocimientos y experiencias con otros médicos en su proceso de formación que hoy vemos realizados como excelentes pediatras”.

El director del Hospital Civil de Ciudad Victoria, Jorge Luis Quintero Salinas, la familia Beltrán Meida y la titular de la SST, impuso el nombre y develó la placa de la “Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Civil de Ciudad Victoria del Dr. José Víctor Beltrán Castro”.

Por cierto, me dio gusto saludar a buenos amigos, el doctor Francisco Martínez y Job Valentín, ¡abrazo!

TRES. – De manera que la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha incrementó su acervo bibliográfico con la finalidad de ofrecer más herramientas de estudios para alumnos y docentes, como la instruyó el rector Guillermo Mendoza Cavazos.

La más reciente adquisición y modernización de ejemplares físicos encaminados al bienestar humano, social y comunitario, se pone a disposición para consulta, en la biblioteca “Dr. Mario Román Zúñiga”, y corresponde al libro “Atención a la pobreza en zonas de atención prioritaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas”, del Dr. Germán Salazar Mundial, investigador de la UAT.

El autor comentó que la edición es producto de una investigación documental y trabajo de campo que implicó la visita a zonas de atención prioritaria, dado que estaban enfocados a los recursos de programas sociales.

Está basado en herramientas gubernamentales que junto a organismos internacionales fungen como supervisores de los avances en materia de desarrollo socioeconómico, la determinación de zonas planteadas se presenta solo en ciertos sectores y de manera localizada, determinando que el amplio estrato de población restante puede presentar carencia en derechos sociales.

CUATRO-. Quién conquisto los corazones de los habitantes del altiplano tamaulipeco fue el abanderado de la coalición Va por Tamaulipas, integrada por el PRI pan y el PRD, quienes le gradecen desde ahora hacer suyas sus aspiraciones y sueños.

Desde ese municipio, Cesar Truko Verástegui, afirmó que con el apoyo de los jaumavenses y de todos los tamaulipecos será el próximo gobernador de Tamaulipas, “tengo la visión, porque tengo conocimiento, tengo la experiencia, porque yo si he transitado por los caminos de la vida, yo si tengo la escuela de la calle”, dijo.

“Como ustedes vengo del pueblo, y a pesar de que algunos me catalogan como ranchero, he tenido la oportunidad de estar al frete de diferentes organizaciones, en mi municipio de origen en dos ocasiones presidente, presidente del PAN, secretario general de gobierno, lo que me ha permitido conocer lo que el pueblo de Tamaulipas necesita”, dijo.