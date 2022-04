Cuidado, incitarán a la violencia

En verdad resulta preocupante que el presidente López Obrador califique de “traidores a la patria” a diputadas y diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, pero más ahora que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que “exhibirá” a través de cartelones con sus fotografías a todas y todos los legisladores que se negaron a apoyar la iniciativa presidencial, cuya estrategia malévola se realizará principalmente en los estados que tendrán elecciones el próximo 5 de junio, entre los que se encuentra Tamaulipas.

A nadie le conviene que se incite a la violencia a través de exacerbar el ánimo de la ciudadanía como lo hace el presidente López Obrador, puesto que si bien es cierto que se encuentra sumamente dolido porque no se cumplió su capricho de aprobar su iniciativa de reforma eléctrica, no debería de “jugar con fuego” porque se puede crear un conflicto social de graves consecuencias para el país, sobre todo cuando el nivel de violencia no se ha reducido.

Y esta actitud indolente e irresponsable se agrava cuando el dirigente morenista Delgado Carrillo amenaza con instalar en plazas públicas, que el ha denominado: “Muros de la Ignominia”, con las fotografías de las diputadas y diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica.

Por ejemplo, la estrategia malévola de Delgado Carrillo podría poner en peligro la integridad de las y los diputados tamaulipecos, como es el caso de Rosa María González Azcárraga, Mariela López Sosa, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Oscar Almaraz Smer, Vicente Verástegui Ostos y César Augusto Rendón García, quienes votaron en contra de la reforma eléctrica.

No hay que olvidar el ánimo beligerante de aquellos militantes y simpatizantes de Morena en la entidad, incluso desde ayer mismo se pudo apreciar a varios fanáticos subir fotografías a sus redes sociales de varios legisladores del PAN a quienes consideran como “Judas”, por no apoyar al “Mesías del Trópico”, como lo calificó el escritor Enrique Krauze Kleinbort a López Obrador.

Y hablando del ánimo beligerante en Tamaulipas, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, Arturo Diez Gutiérrez Navarro, se “subió al ring” como una estrategia desesperada para tratar de subir en las preferencias electorales, como lo hizo el año pasado Samuel García Sepúlveda como candidato del MC a la gubernatura de Nuevo León.

García Sepúlveda se “subió al ring” con la entonces candidata de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, pero luego se fue en contra del abanderado de la coalición PRI y PRD, Adrián de la Garza Santos, cuya la estrategia le sirvió para ganar la elección a pesar de estar en un principio de la contienda en tercer lugar.

Diez Gutiérrez Navarro pretende seguir el “camino” de García Sepúlveda para ganar la gubernatura de Tamaulipas, sin embargo, el candidato del MC no sólo tiene el contra el pésimo trabajo que hizo como alcalde de Victoria, sino también carece del apoyo que recibió el joven mandatario neolonés por parte de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, una reconocida influencers que desplegó una intensa campaña en redes sociales que conquisto el voto de los jóvenes.

Vamos a ver cómo le va a Diez Gutiérrez Navarro ahora que se “subió al ring” atacando tanto al candidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, César Augusto Verástegui Ostos como el abanderado de la coalición “Junto haremos historia”, Américo Villarreal Anaya.

En otro tema, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que preside el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, le de respuesta al recurso de nulidad que presentó en contra de la consulta de revocación de mandato que se llevó a cabo el pasado domingo 10 de abril.

Zambrano Grijalva señaló que se registraron numerosas irregularidades por parte de funcionarios del gabinete del presidente López Obrador, como fue el caso del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quienes utilizaron un avión oficial para viajar a Torreón, Coahuila y Hermosillo, Sonora para asistir a un evento partidista en donde promovieron abiertamente la consulta de revocación de mandato.

También destacó la firmas falsas de ciudadanos que supuestamente habían apoyado la realización de la consulta de revocación de mandato que presentó la organización “Que siga la democracia”, que preside Gabriela Jiménez Godoy, quien podría presentar una proceso judicial por usurpación de identidad.

Y hablando de la revocación de mandato, resulta que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, afirmó que el voto en la consulta de revocación de mandato era obligatorio, incluso aseveró que existen sanciones legales por no ejercer este derecho ciudadano.

La afirmación del titular de la UIF causó expectación en las redes sociales porque no se sabía que hay sanciones legales por no ejercer tu derecho de votar, sin embargo, Gómez Álvarez realizó una interpretación del artículo 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e indicó que establece la obligatoriedad de ir a votar en los procesos de revocación de mandato.

Explicó que la sanción por no cumplir con este derecho puede provocar la suspensión durante un año de los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución (votar, ser votado, libertad de asociación, defender al país, de petición, ser servidor público, presentar iniciativas de ley, entre otros).

Sólo falta saber si esta norma legal se puede aplicar para todos aquellos que no voten el próximo 5 de junio en la elección de gobernador, puesto que uno de los principales problemas que se tienen en los procesos electorales es la abstención ciudadana.

Correo electrónico: [email protected]