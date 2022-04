Cuentas alegres de Diez

Cuentas alegres presenta el candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano Arturo Diez Gutiérrez, quien por cierto insiste e insiste que él ya se ubica en el segundo lugar en las encuestas, mandando según él, al tercer lugar al abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD, Cesar Verastegui la verdad algo difícil de creer.

Pues bien, el candidato estuvo en Matamoros, para realizar un recorrido por el máximo paseo la Playa Bagdad durante el fin de semana, en el que se registró gran asistencia al balneario, recorrido en el que Diez asegura que entre el, su dirigente estatal Juan Carlos Zertuche y el coordinador municipal del partido saludaron a más de mil quinientas personas, con lo que da por hecho que ya ganaron el próximo 5 de junio.

Por lo que son cuentas alegres, al considerar que Matamoros tiene una población superior a los 541 mil 979 habitantes, de los cuales más de 300 mil personas pertenecen al 04 distrito electoral, aunado a que en este periodo vacacional la mayor parte de quienes visitan la playa Bagdad, en realidad no son habitantes de esta ciudad fronteriza, sino que llegan de otros estados e incluso de la unión americana, por lo que estos pues simplemente no votarían por Diez Gutiérrez.

Que muchos le externaron su interés por que haya un cambio, no asegura que este cambio lo vean en el candidato naranja, además de que en muchas de las ocasiones cuando son abordados en un paseo como la playa Bagdad, muchos de los ciudadanos lo que hacen es seguirle la corriente al político, para no enfrascarse en debates inútiles que solo les quita su precioso tiempo de descanso, así que es más fácil también darles el “avión”, jurándoles su apoyo eterno pero al momento de emitir su voto, pues terminan sufragando por otro candidato, ejemplos de esto hay muchos.

Por lo pronto las versiones de que la campaña de Diez no levanta siguen, al no superar el digito en las encuestas, aun cuando este insiste en todo lo contrario.

Cambiando de partido este lunes el abanderado de la alianza Morena-PVEM-PT, Américo Villarreal ofreció una conferencia de prensa, en la capital del estado, en la que dio a conocer que presentara una denuncia en contra del PRD por utilizar documentos falsos, al hacer uso de mentiras y calumnias para buscar mermar su avance en Tamaulipas.

Pues el doctor durante los días que lleva de campaña ha visitado 14 municipios y que ni la guerra sucia lograr arrebatarle la posición que ocupa en las encuestas, pero lo que acaba de pasar con el rechazo por parte de la oposición de la Reforma Eléctrica, no cabe duda que será una deuda que los electores les pasaran factura a los partidos que votaron en contra. el próximo 5 de junio.

Mientras que el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD Cesar Verastegui cumplió con una gira por Mante y González, por cierto, en este último lugar se comprometió a equipar el hospital local con todo el personal y medicamento necesario, para que los enfermos no requieran el traslado a El Mante o Tampico para una mejor atención médica. Mientras que en El Mante Cesar Verastegui encabezo evento ante más de 15 mil personas.

Por cierto, por los rumbos de Reynosa, ciudadanos no andan muy contentos con el desempeño de los agentes viales, dado a que se han dedicado a “cazar” a automovilistas, luego de que el alcalde Carlos Peña, mejor conocido como Makito pues tuviera la genial idea de darles comisión a los agentes viales, por cada infracción que levanten como una motivación para que estos no anden extorsionando, aunque a como están las cosas pues es algo parecido y pues ya se ha de imaginar amable lector, pues están al mas mínimo error y les caen con las infracciones a los conductores, pero lo malo del caso es que ya hay señalamientos de que parte de esas infracciones pues no se cometieron, sino que les fueron inventadas con tal de aplicarles la consabida multa y por supuesto ellos poder cobrar sus comisiones.

Tal como lo habían vaticinado los regidores de oposición, en la sesión de cabildo en la que se aprobó dicho “estimulo” para los tránsitos, de que se desataría una cacería contra los automovilistas, y pues en menos de un mes ya son considerables las denuncias por los excesos que están cometiendo los agentes viales.

Cuentan por ahí que los tránsitos han convertido a los clientes de bares, antros y cantinas en sus principales clientes, por lo que las quejas de los dueños de esos lugares no se han hecho esperar, ya que las voracidades de los uniformados les están generando ya perdidas económicas.

Y que ante este acoso, pues muchos han optado por quedarse en sus casas para evitar tener que andar pagando multas de manera innecesaria, por lo que ya ciudadanos están planeando hacer un frente común en contra los excesos de los agentes viales, para denunciarlos ante la Contraloría Municipal.