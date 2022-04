Los desmintieron

Que mal quedo el PRD, luego de que fuera desmentido por el ex agente Especial Adjunto a cargo de las investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE en Laredo Texas, Timothy J. Tubbs, sobre supuesta investigación en contra del candidato a la gubernatura por la alianza Morena-PVEM-PT, Américo Villarreal Anaya.

Pues bien, aun cuando ha sido solo un partido de membrete, sin voz ni voto en alianzas, es a ojos vistos que el PRD es el encargado de hacer el trabajo sucio en este proceso electoral en contra del candidato morenista, y es que alguna aportación tenía que tener este partido, casi extinto en Tamaulipas.

Según la delegada nacional del PRD Verónica Juárez, Villarreal Anaya era investigado por la Fiscalía de Texas por posibles actos delictivos relacionados con el huachicoleo, por lo que este partido salía muy “gallito” exigiendo que el candidato morenista fuera investigado por la Fiscalía General de la Republica

Pero con lo que no contaban los perredistas es que el ex agente especial saliera a echarles por tierra el teatrito, al afirmar que el documento es cien por ciento falso y pues ni cómo venderle chiles a Herdez, el ex agente sabe muy bien cómo funcionan las cosas, lamentando que la información sea manipulada en estos procesos electorales, ya que en su intento por desvirtuar la imagen del candidato morenista el documento fue publicado de manera apresurada, por lo que la falsificación tenía más de 18 errores con lo que queda más evidenciada.

Pues bien, ahora el PRD deberá andarse con cuidado porque la jugadita les puede resultar contraproducente, al involucrar a un organismo como la Fiscalía de Texas.

Por cierto, el PRD debería mejor preocuparse por tratar de convencer a sus pocos militantes de lo que mejor para ellos es la alianza, ya que aún hay escépticos entre ellos a parte de ex dirigentes, quienes de plano han externado su desaprobación por esta unión entre panistas, priistas y perredistas, por lo que se niegan a trabajar en estas campañas y según trascendió se estarían manifestando a favor de otro candidato.

Por otro lado, será el 24 de abril cuando se realice el primero de los tres debates programados para los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, y por supuesto el primero en confirmar es Arturo Diez Gutiérrez candidato del Partido Movimiento Ciudadano, quien debido a la poca actividad que ha registrado el candidato naranja, pues obvio estará aprovechando cuanta oportunidad o foro tenga para tratar así de llevar agua a su molino.

Pero en lo que son peras o son manzanas, Diez Gutiérrez ni su familia y socios lo apoya, luego de que los Osuna se terminaran deslindando de este, desaprobando el rumbo que está tomando el y su partido en esta campaña. Y es que a parecer no les gusto para nada la manera como Diez Gutiérrez se está conduciendo, y mucho menos las declaraciones que está haciendo.

Aunado a las puntadas con las que está saliendo el candidato de Movimiento Ciudadano, como las recientes declaraciones en las que hasta festejo que ya se ubicó en el segundo lugar en las encuestas, mandando según el al tercer lugar al candidato panista Cesar Verastegui.

Claro que esto no se lo cree nadie, y más luego de ver los eventos masivos que tanto están haciendo una alianza y otra, que en comparación de la triste campaña que está realizando el candidato naranja y las pobres convocatorias que ha logrado, que no rebana ni las 50 personas, pues es difícil creer que Diez haya logrado ubicarse en el segundo lugar de las encuestas, en una pelea que a ojos vistos es solo entre dos candidatos.

Mientras que en la pasada visita del líder nacional del PRI Alejandro Moreno, reafirmaba el compromiso del partido con la alianza PAN-PRI-PRD, por lo que prometen miles de votos en el próximo proceso del 5 de junio, como se ha dicho no todos los priistas están de acuerdo con esta unión, prueba de ello fue las recientes declaraciones de un grupo de militantes, entre los que se encuentran ex regidores y ex secretarios del partido en Altamira, que este miércoles dieron a conocer que suman al proyecto guinda.

Pues bien, este grupo no se va solo ya que están buscando convencer a sus amigos y familiares para que hagan lo mismo, en esto debieron pensar los dirigentes nacionales y estatales del PRI, que comprometieron el voto priista, cuando saben que no todos los militantes estaban de acuerdo.

Cambiando a temas más amables, pues en Matamoros ya todo está listo para lo que es el Festival del Mar en la playa Bagdad, a partir de este 14 al 16 de abril, según lo dio a conocer el gobierno municipal, para lo que ya se realizan operativos de seguridad y tránsito, aunado a que ya se instalaron los módulos del Niño Perdido por parte del sistema DIF Matamoros

Durante este tiempo se ofrecerán espectáculos artísticos, la coronación de la Reina del Mar, la tirolesa, el tobogán, torneos de futbol, voleibol playero entre otras actividades familiares.