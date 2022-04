Un iluso de 10…

UNO.-De entrada tengo que reconocerle Arturo Diez Gutiérrez, en animo que le imprime a sus actividades proselitistas en busca de la gubernatura del Estado abanderando a Movimiento ciudadano, pero de ahí que traiga gente, seguidores y se la crea y quiera hacer creer que este mejor posicionado que Cesar Augusto Verástegui, de verdad da risa.

Si no pudo con Victoria, usted cree, que Diez Gutiérrez, pueda con el estado, yo creo que no, y menos que convenza al electorado aunque l se de ánimos y haga publicar en sus redes los supuestos resultados de una encuesta en donde dice obtuvo el 19.5 por ciento contra un 18.5 de la coalición PAN, PRI y PRD.

Arturo Diez ha sido uno de los peorcitos alcaldes que ha tenido la capital del Estado, la dejo endeudada, y a los ciudadanos completamente abandonados, en bancarrota, y aun cuando se jacta de estar en segundo lugar en las preferencias electorales, lo dudo porque la verdad no convence ni a los suyos, que traiga y le imprima animo es otra cosas, pero bien que sabe que no tiene ninguna posibilidad, porque no tiene ni el carisma ni los tamaños de los abanderados de su partido que ganaron en otras entidades.

El ex alcalde priista ha hecho publicar en algunos medios de comunicación esta encuesta a modo, aunque no dice como se realizaron refiere que está en el segundo lugar y que va por el primero y en lo único que creo yo atino es decir es en el exhorto que hace a los tamaulipecos de salir a votar para hacer valer su voto y decidir el futuro de Tamaulipas, porque se ir en segundo lugar de verdad se me hace un verdadero iluso.

El iluso de Diez Gutiérrez, es el mismo que siendo alcalde y ya para salir en las dos últimas semanas de su administración endeudo a Victoria con 50 millones de pesos, ¿para qué?, hay que preguntarle al candidato porque como dice el dicho nadie sabe nadie supo, lo único que si es cierto que desapareció en gran cantidad de dinero de las arcas municipales y hasta la fecha seguimos pagando los victorenses las malas administraciones como las del hoy candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Tamaulipas.

DOS.-Y hablando de verdaderos candidatos y verdaderas campañas vale decir que el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato a gobernador de Tamaulipas, candidatura común “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” Morena-PT-PVEM, realizara una serie de eventos y reuniones en la zona Sur del estado, así es como en Tampico a las 12:00 hrs.-tendrá un evento masivo con simpatizantes en las canchas techadas col. Borreguera a las 18:00 hrs, sostendrá un evento masivo con simpatizantes Altamira, en la unidad deportiva y concluirá a las 19:30 con el foro democracia participativa industria y turismo, en hotel posada de Tampico.

Por cierto que en ciudad Madero Américo se dijo listo para ganar y transformar a Tamaulipas

“Es tiempo que las riquezas de nuestro bello Estado generen bienestar y desarrollo para todos los tamaulipecos y no solo para unos cuantos” dijo el candidato de Morena-PVEM-PT a la gubernatura de Tamaulipas.

«No les voy a fallar, su cariño es bien correspondido, ustedes son la fuerza de este movimiento, vamos juntos a hacer historia, vamos para adelante», dijo a los asistentes que acudieron a un evento que se realizó en uno de los paseos turísticos más importante de Tamaulipas y de la zona sur principalmente.

TRES.-Todo está listo para que los visitantes lleguen al municipio de Llera donde el presidente Municipal Moisés Borjón Olvera, tiene preparada una serie de actividades culturales y se sano esparcimiento para estos días se asueto, empezando con el certamen señorita río 2022.

El festival “Vive Llera”, comienza este 14 de abril y concluye el día 17, inicia con el certamen señorita río 2022, en la explanada de la presidencia municipal a las 19:00 hrs, el viernes 16, continua con un festival cultural, en el balneario la peñita a las 12.00 horas y en la explanada de la presidencia municipal a las 19:00 hrs. El sábado 16 un baile popular en la explanada de la presidencia municipal para concluir el domingo 17 con la premiación deportiva en el campo de la colonia obrera a las 10:00 hrs.

Se dispuso por órdenes del presidente Moisés Borjón de todo lo necesario para que, en los balnearios de la Peñita, Zaragoza y el Peñón se amenice con música en vivo desde las 13:00 hrs destacando sobre todo la seguridad en la zona y un ambiente completamente familiar, algo que ya extrañaban los lugareños y sus visitantes, porque aparte de motivar la zona también les deja buenas ganancias.

CUATRO.- Tamaulipas entra en apoyo a la federación para aplicar vacunas contra el COVID-19 Y evitar que muchas de ellas se desperdicien después de que 8 millones de dosis, que están en manos de la federación caducan el próximo 30 de abril.

Así es como en la entidad serán 200 centros de salud y las 12 jurisdicciones sanitarias, además de 5 puestos de vacunación en los municipios de Matamoros, Reynosa, Victoria, Tampico y Madero, donde se aplicará el biológico en esta campaña masiva de vacunación, donde la brigada correcaminos contará con 330 mil dosis, 100 mil para el IMSS, 80 mil de la secretaría de salud y 35 mil dosis del ISSSTE, además de las de PEMEX, SEMAR Y SEDENA.

“Invitamos a las y los tamaulipecos mayores de 18 años que no están vacunados, a quienes tienen una solo dosis, a los que les falte el refuerzo o aquellos que no cuenten con ninguna aplicación, para que acudan a su unidad más cercana para recibir la vacuna y protegerse contra el virus” dijo la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa.

Vale recordar que el gobierno de la República solicitó el apoyo de Tamaulipas para distribuir y aplicar dosis de vacuna AstraZeneca próximas a caducar, el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca dispuso la movilización del personal y la instalación de los macropuestos en los principales municipios para atender a la población en donde cabe destacar que para la aplicación el gobierno federal autorizó la contratación por 15 días de 120 personas que aplicarán el biológico.

