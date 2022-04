16 millones de votos avalaran la gestión AMLO

En el ejercicio constitucional de Revocación de Mandato, la proyección de los analistas y algunos destacados morenistas, prevén que no se alcanzará el número de votos para el proceso sea vinculante, ya que advierten que AMLO y sus seguidores alcancen apenas unos 16 millones de votos en todo el país y sus adversarios el PAN frena, es decir, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quezada, no les alcanzaría para igualar esa cantidad y abonarían en contrario muy pocos votos, por lo que el resultado de este domingo 10 de abril no generaría cambios substanciales en lo inmediato.

Pero si se daría el importante precedente para que la Revocación de Mandato se quede en la constitución y de ser posible se aplique en otros niveles de gobierno, para gobernadores, presidentes municipales e incluso para titulares de organismos autónomos, que al obtener faltas graves deben someterse a esa rutina popular para que determinen si deben continuar en el cargo o renovarlos al mismo, antes del periodo para que fueron electos o para que fueron designados.

Se espera que eso sea el legado para la ciudadanía y para el pueblo de México, porque el no alcanzar el porcentaje requerido por la ley, solamente le servirá al presidente Andrés Manuel López Obrador, para medirse y a más de la mitad del periodo de su mandato, que porcentaje de aceptación le da la ciudadanía del pueblo de México, por lo que seguramente que le ira muy bien comparado con los últimos ex presidentes de México, que a mitad del periodo estuvieron muy devaluados y enfrentados con la ciudadanía.

Así le sucedió a Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto, que fueron una decepción al término de su mandato ante sus gobernados; o si hubiera existido en esos tiempos la Revocación de Mandato, tendrían que someterse a terminar antes de su periodo.

NOTAS CORTAS

1.- Amable lector, para cuando usted este leyendo estas líneas, los voceros de la alianza “Va por Tamaulipas” insistían en meterse al proceso de Revocación de Mandato. Se afirmaba que los coordinadores estatales Luis Enrique Arreola Vidal y Mayra Ojeda Chávez, dieron la orden que los que comulgan con esa coalición se desplegaron en las diferentes casillas que eran instaladas para vigilar que no se cometieran anomalías, ni se introdujeran votos de más en las urnas.

A sus seguidores, simpatizantes y a toda la ciudadanía en general se les pidió abstenerse de tomar parte en esa consulta, pero también les fue encomendada la función de observar que no se cometieran irregularidades y en caso de haberlas denunciarlas ante la autoridad electoral; pero lo más importante era de no ir a votar en ese ejercicio.

2.- De acuerdo a la Casa Encuestadora “Massive Caller” con sede en la Ciudad de México, afirma que si hoy fueran las elecciones para gobernador en Tamaulipas, así están a la fecha la percepción de todos que votaran el próximo 5 de junio.

Arturo Diez Gutiérrez (MC) 4.6%

Américo Villarreal Anaya (MORENA-PT-PVEM) 49.5%

Cesar Verástegui Ostos (PAN-PRI-PRD) 23.8%

Ese es el porcentaje que da hasta la fecha y esperaremos hasta el día de la elección para ver el último resultado.

3.- Sobre ese tema de medición, sabemos que el candidato panista Cesar Augusto “El Truko” Verástegui Ostos, no hace caso a las encuestas y está echando toda la carne al asador para triunfar el próximo 5 de junio. Aunque la campaña recién arrancó, “El Truko” empezó con el pie derecho y en cada mitin reúne a miles de seguidores.

4.- Aun esperamos hasta cuando se definirán y por donde darán color Maki Ortiz Domínguez, Francisco Chavira Martínez y Héctor González Garza, ya sea renovaran a la 4T o refrendaran su compromiso con Morena y su candidato. Pendientes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.