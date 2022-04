Los periodistas tamaulipecos…  

De siempre el arbitro electoral ha merecido mis respetos, los consejeros electorales, unos mejor que otros, incluso algunos con la sombra de la sospecha de que han actuado parcialmente, al final han sacado la casta y su chamba, prueba de ello es que la democracia tiene más calidad en este Estado que en muchas otras entidades de la República.

Han cometido excesos, algunos errores, como en esta ocasión en que nadie conoce a los consejeros, que no se dieron a la tarea de desquitar sus sueldos con amplia información sobre este proceso electoral en marcha, que prefieren estar en el anonimato para que nadie les reclame su responsabilidad sobre la buena marcha del proceso.

Y, lamentablemente, este jueves cometieron otro exceso, definir como moderadores de los debates entre candidatos a la gubernatura a Ana María Lomelí y a Javier Solorzano, y no por sus personas, ambos tienen trayectorias envidiables, reconocidas, e incluso aplaudibles, sin embargo el tema es más de fondo, se trata pues, de un ninguneo a la prensa local que es imperdonable.

Hay que ser sinceros, en Tamaulipas existen una veintena de hombres y mujeres dedicados al periodismo y la conducción que podrían haber sido los moderadores de los dos principales eventos de campaña de los candidatos a gobernador que se están llevando a cabo.

Vaya, fue un menosprecio de una magnitud que no se veía hasta ahora y la razón es que los consejeros electorales del IETAM no se han dado a la tarea de dejarse conocer, ni conocer ellos a los medios de comunicación.

Porque además la prensa local si a alguien ha respaldado sin cortapisas es al órgano electoral, ejemplos, pues mire, cuando algunas voces se pronunciaron por desaparecer los órganos locales electorales la protesta vino de la prensa, y fue una posición firme en el sentido de que no se podía centralizar de esa manera el poder, más aún, que se respetará la autonomía y la capacidad de los tamaulipecos para organizarnos y llevar a cabo nuestros procesos electorales y con personajes locales como lo demanda la constitución.

Y es solo uno, en otros casos el poder los ha querido avasallar, a los consejeros, y encontraron refugio en los medios, por decir algo, por eso duele ese ninguneo a los periodistas tamaulipecos, es triste que no pudieran elegir a conductores locales para los debates entre candidatos a gobernador, hay tantas mujeres y tantos hombres que podían haber lucido, y muy bien, para los dos días de fiesta electoral, para fechas más importantes en las campañas…

QUE SE DIJO HOY… EL TRUKO La zona sur de Tamaulipas representa grandes retos y oportunidades para el desarrollo del estado, y para ella se tienen proyectos específicos que atraerían mayor bienestar a la población, afirmó en entrevista con medios de comunicación el candidato a gobernador César Truko Verástegui.

Uno de ellos es fomentar la inversión en el sector turismo privilegiando a los empresarios del estado para que el dinero se quede aquí: “En el caso de la playa Miramar se podría construir una Riviera tamaulipeca, algo muy grande pero que sea de los tamaulipecos, que no fuera inversión extranjera ni nacional que fuera estrictamente local… se tienen que hacer cosas grandes para poder salir del letargo económico que tenemos, sino hay inversión no hay empleo, si no hay empleo no hay dinero, si no hay dinero no hay progreso, si no hay progreso no hay bienestar”.

Destacó Truko Verástegui que se debe motivar mucho la inversión entre los pequeños, medianos y grandes empresarios, pero sí necesitamos que sea local para que la utilidad se quede en Tamaulipas, “lo que es la zona conurbada tiene ese gran potencial, tiene comercio, tiene turismo, tiene industria, tiene agricultura, tiene de todo, es un lugar muy rico”, señaló el abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD.

Otro reto que se debe atender de inmediato es es la reparación del dique El Camalote, que bloquea el agua dulce del agua salada, “lo que nos interesa es que el agua dulce no se vaya al mar y que el agua salobre no se introduzca más allá de donde están los límites, de lo contrario la COMAPA de Tampico y Madero y la de Altamira empezarían a sacar agua salobre que iría directo a todos los hogares”, apuntó.

Esta acción además permitirá la llegada de más industria al puerto de Altamira: “he estado platicando también con empresarios y me han dicho que en los años pasados han estado trabajando al 50 por ciento y eso obviamente limita la inversión en el puerto de Altamira. La inversión estimada sería de 250 millones de pesos, proveniente de los tres niveles de gobierno y de la propia industria.

César Verástegui señaló también que durante sus primeros cinco días de campaña ha recorrido municipios de las zonas norte y sur: “Me ha ido excelentemente bien, empecé en Tampico en la madrugada, de ahí me fui a Reynosa, después a Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso y hoy estoy aquí otra vez en la zona conurbada y en todos los lugares he tenido un recibimiento de toda la gente con un gran entusiasmo”, afirmó.

AMERICO… En el Día Mundial de la Salud, ante médicos, enfermeras y personal de este sector, el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena, lamentó el deterioro del sistema de Salud en Tamaulipas y se comprometió a recuperar la dignidad de este servicio cuando sea gobernador.

“Me duele mucho ver el maltrato que se le ha dado a los compañeros que están en las instituciones públicas al servicio de los gobiernos, que han sido amedrentados, amenazados, y han atentado contra sus derechos laborales”, dijo.

En la primera reunión que tuvo con los profesionistas de la salud y los trabajadores de base, el candidato común de los partidos MORENA-PT-Verde, Américo Villarreal Anaya, acompañado de su esposa, la doctora María de Villarreal, reconoció de pie y con una ovación a sus amigos y hermanos de profesión que perdieron la vida en la línea de batalla en esta pandemia.

Les dijo que tomará en cuenta esta situación “que también me lastima”, máxime que no concibe hospitales generales o instituciones de salud que tengan que estar rogando una placa de rayos x o un ultrasonido, como ocurre ahora.

Érika Hernández Estrada, Médica de contrato desde hace 9 años le dijo que han sido meses y años de gran desgaste físico y mental para ellos y lo dijo así:

“Durante los últimos tiempos, hemos sufrido una crisis de grandes proporciones que han puesto su puño amenazante frente a las instituciones de salud de nuestro estado y eso se llama negligencia gubernamental”.

En representación de las enfermeras, Laura Gabriela Ostí Castillo, visiblemente consternada le dijo que urge que llegue al gobierno de Tamaulipas Ya!.

