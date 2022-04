Desecha INE “casillas ciudadanas”

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova Vianello, desecho la solicitud que hizo la organización “Que siga la democracia”, que encabeza la activista morenista Gabriela Jiménez Godoy, quien pretendía instalar “casillas ciudadanas” para la consulta de revocación de mandato prevista para el próximo domingo 10 de abril.

La solicitud de la activista morenista Jiménez Godoy argumentó que ante la imposibilidad de que el INE instalara el 100% de las casillas que la ley electoral mandata por no contar con recursos, integrante de su organización podrían colocar “casillas ciudadanas” en todo el país.

En respuesta, los consejeros señalaron que los ciudadanos no pueden poner mesas de participación por “motu proprio”, debido a que el INE es el único que le toca dotar de certeza y legalidad la instalación y funcionamiento de las mesas de votación para la consulta de revocación de mandato.

Aunque el ofrecimiento de Jiménez Godoy se podría considerar como una muestra de la participación ciudadana, resulta que la presidenta a la organización “Que siga la democracia” se ha distinguido por una “persona tramposa”, como cuando presentó 3.7 millones de firmas de ciudadanas y ciudadanos para que se efectuará la consulta de revocación de mandato y más de la mitad presentó inconsistencias que tuvieron que ser rechazadas.

En una muestra que hizo el INE, se pudo apreciar que más de 18 mil firmas pertenecían a personas que habían fallecido, otras 700 personas habían perdido sus derechos ciudadanos porque habían sido sentenciadas, además el 25% de las firmas de la organización correspondían a personas que negaron haber otorgado su apoyo para la realización de la consulta.

Lógicamente que la activista morenista Jiménez Godoy negó que sea cierta la información del INE, sin embargo, no debemos olvidar que los seguidores del presidente López Obrador mienten en forma vil y descarda, como lo acaba de hacer el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien fue a promover la consulta de revocación de mandato en actos partidistas de Morena, celebrado en Coahuila y Sonora.

Hay varias evidencias de que el secretario López Hernández no sólo violó en forma flagrante la veda por la revocación de mandato, sino también utilizó recursos públicos con fines partidistas, entre las que destaca una fotografía tomada ante de que abordará un avión de la Guardia Nacional, junto con otros funcionarios y legisladores.

También asistió el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, quien sin ningún recato fue uniformado al evento partidista para promocionar la consulta de revocación de mandato en Sonora y Coahuila.

El senador Armando Guadiana Tijerina fue quien “echó de cabeza” al titular de la Segob, puesto que confirmó fue a despedir junto con el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, tanto al secretario López Hernández como al general Rodríguez Lucio al aeropuerto luego de que concluyó el evento partidista de Morena en Coahuila.

Incluso, el secretario López Hernández se tuvo que refugiar en una estación del Tren Metropolitano de la Ciudad de México (Metro) para tratar de huir de los periodistas y reporteros que lo cuestionaban acerca de que sí había utilizado el avión de la Guardia Nacional para asistir a los eventos partidistas de Morena en Coahuila y Sonora.

En otro tema, la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos del PRI fue asediada por varios legisladores de Morena luego de elevar la voz en la tribuna del Congreso Local para señalar en forma categórica que a “Victoria se le respeta”.

Cárdenas Castillejos en su alocución criticó sin decir nombres a quien había calificado a Victoria como la capital más feíta del país, en clara referencia del alcalde Eduardo Gattás Báez.

La crítica de la legisladora priísta propició la ira del diputado local Juan Vital Román Martínez, quien le echo en cara que haya votado en contra del Fondo de Capitalidad por cerca de mil millones de pesos que solicitó la fracción de Morena para la administración municipal de Victoria.

Es respuesta, Cárdenas Castillejos le recordó que gracias a un exhorto de ella se amplió el presupuesto de Victoria en el 2022, además de que su voto en contra fue porque la propuesta del Fondo de Capitalidad estaba mal hecha, por lo que fue vetada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

No conforme con ello, el diputado local José Braña Mojica, también le reclamó a la legisladora priísta por votar en contra del Fondo de Capitalidad luego de que se hicieron las correcciones pertinentes para que fuera aprobado el presupuesto de cerca de mil millones de pesos.

Fue entonces, cuando la diputada local Cárdenas Castillejos señaló que eran buenos para portavoces el alcalde Gattás Báez, pero malos para lograr consensos y sacar iniciativas que beneficien a toda la sociedad tamaulipeca.

Por último, el presidente López Obrador de nuevo no se aguantó y ahora se fue en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por eliminar la reforma que hizo para extender a 10 años el plazo para que los altos funcionarios no pudieran trabajar en la iniciativa privada, como fue el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa. Y eso que el tabasqueño dice que el odio no es su fuerte, pero la reforma desechada fue por vengarse de los expresidentes y perjudicó a otros que tienen capacidad y experiencia para poder seguir trabajando en sus respectivas áreas.

