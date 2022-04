Al fin ya sin publicidad de consulta

Solo para que haya el antecedente, desde este siete de abril ya no debe de estar en ninguna parte, sea aire, tierra o agua, publicidad alguna relativa a la consulta ciudadana a partir de la cual se pretende saber si están de acuerdo con el resultado de la elección presidencial del 2018.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello y su equipo de colaboradores fueron enfáticos en hablar sobre la conclusión del período de difusión de la consulta y dejar en claro que continuará la publicación por todos los medios de comunicación la información necesaria para garantizar el ejercicio del derecho a participar en las urnas este 10 de abril.

La Ley Federal de Revocación de Mandato en el Artículo 32 establece que la difusión de las consulta debe concluir hasta tres días previos a la fecha de la jornada de votación, por tanto, la fecha es el siete de abril y por aquello de las complicaciones la consejera Dania Ravel Cueva, hizo comentarios en el sentido de que, no es asunto del INE, para que luego no le echen la culpa, sino que, los propios Legisladores cuando aprobaron la referida Ley definieron la suspensión de la promoción de la consulta.

Desde luego, las explicaciones estarían de más si las autoridades electorales no estuvieron en la mira de quienes despachan en las oficinas del gobierno de la República y hablan hasta en tono amenazante sobre el trabajo que llevan a cabo los funcionarios del INE y de los Instituto Electorales locales que tienen como responsabilidad la organización de las elecciones en los estados.

Sobre este mismo asunto hay opiniones diversas sobre el trabajo que cada uno con responsabilidad en el proceso de este domingo, cumplió con la parte que le corresponde, de ahí la afirmación de la consejera Carla Humphrey Jordán en el sentido de que la difusión de la revocación de mandato fue conforma al programa delineado por la Institución y bajo los preceptos de las leyes que dan soporte al ejercicio de este domingo.

Además, es lógico que se termine la publicidad, porque de igual manera sucede en las elecciones constitucionales cuando se eligen personas para cargos públicos, como la sucesión gubernamental de Tamaulipas, en dónde los candidatos y sus partidos deben de suspender la publicidad de sus campañas proselitistas el primero de junio, porque las votaciones son el domingo cinco de ese mismo mes.

Por cierto, a unas horas de el ejercicio de revocación de mandato, es incoherente desde cualquier punto que se vea, el hecho de que aparezcan organizaciones sociales con la intensión colocar urnas para ese proceso, cuando la Ley es clara y descarga esa responsabilidad en el Instituto Nacional Electoral.

Se trata del grupo llamado, Que siga la Democracia, al que tuvo que frenar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, bajo la premisa de que la instalación de las casillas electorales es competencia exclusiva del INE, así que, este tipo de cuentos tienen la intensión de crear conflictos para generar escenario inadecuados de la democracia, en una etapa en la cual la ciudadanización de los órganos electorales en México, es uno de los grandes aciertos de los mexicanos y del sistema establecido para borrar el negro pasado de elecciones con violencia.

Existen infinidad de opiniones respecto al ejercicio de revocación de mandato del domingo, todas son válidas y la última palabra la tiene el elector, aunque, básico será que gane el abstencionismo porque es innecesaria la confirmación en el cargo del presidente de la República, cuándo fue electo para seis años y esos se cumplen en el 2024 y con o sin revocación estará allí hasta entonces.Los otros.

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, si fue y presentó su denuncia por la agresión registrada a sus oficinas particulares, para que las autoridades lleven a cabo la investigación y den con los responsables del disparo de las balas que impactaron el local. Desde luego el tema dará para rato, porque la exigencia de avance en la investigación dará espacios de comunicación.

Este miércoles seis de abril fue el Día Mundial de la Actividad Física, momento básico para revisar como está cada victorense, tamaulipeco o mexicano en este asunto, dado que, el hecho de no llevarla a cabo propicia complicaciones en la salud, de ahí que, la propia secretaría encargada de dar vigencia al Artículo Cuarto Constitucional en torno a la salud señalara que, la actividad física contribuye a una vida saludable y disminuye riesgos de padecer enfermedades como diabetes e hipertensión, así cómo, depresión y ansiedad.

Es asunto de tomarlo en cuenta, porque llevarla a cabo beneficia a la salud del corazón, cuerpo y mente, mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio, asegura el crecimiento y desarrollo saludable de los jóvenes, y mejorar el bienestar general.

Aquello que no es tan bueno es que uno de cada cuatro adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendada en el mundo, se podrían evitar hasta cinco millones de fallecimiento si la gente hace ejercicio, quienes no hacen actividad física, por ese solo hecho tienen un riesgo de muerte entre el 20 y 30 por ciento en comparación a quienes si lo hacen y más del 80 por ciento de los adolescentes del mundo tienen un nivel insuficiente de actividad física.

La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud y entre las actividades físicas están caminar, montar en bicicleta y pedalear, hacer deportes, desarrollar actividades recreativas y juegos, con ello se mantiene peso saludable, ayuda a la menty, da calidad de vida y propicia bienestar.