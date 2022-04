Lanzan la moneda al aire

CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Cada quien con su mejor intención, los candidatos a Gobernador iniciaron ayer sus respectivas campañas, en el entendido de que quien consiga seducir con su oferta política al electorado, será investido con la dignidad de titular del poder ejecutivo local.

Aunque se da por descontado que la pelea será solo entre Américo Villarreal Anaya, de MORENA-PT-Verde y César Verástegui Ostos, del PAN-PRI-PRD, no es desdeñable que también aparezca en la boleta el nombre de Arturo Díez Gutiérrez Navarro, de Movimiento Ciudadano.

Las preferencias están repartidas entre MORENA y PAN por ser los partidos que detentan, el primero, el gobierno federal, y el segundo, el gobierno estatal. Sin embargo, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador tiene en su haber un marcado favoritismo.

El Truko tiene además en su contra la mala sombra del Gobernador saliente Cabeza de Vaca, que resultó ser una absoluta decepción por su gestión improductiva, artificiosa, superficial, frívola y corrupta.

Desde un principio, Cabeza de Vaca resultó ser una rémora y tras de casi seis años de calentar el sillón principal del palacio de gobierno, asoma una cosa positiva de su desempeño que todos le aplaudimos: ya se va para su casa.

Verástegui Ostos no se esconde para empezar a pedirle a la gente, que no lo descalifiquen por haber pertenecido al equipo de trabajo de Cabeza de Vaca. Juntos pero no revueltos, repite cada vez que lo cree necesario.

Los electores más benevolentes le conceden al Truko el beneficio de la duda, pues si bien admiten que no tiene mucho de qué presumir de su actuación en la secretaría general de gobierno, no dejan de reconocer que no se mandaba solo.

Por su parte, el médico Américo Villarreal Anaya arrancó su campaña en el primer minuto del domingo 3 de abril, con una concentración de simpatizantes en lo que era su consultorio como médico particular, en la calle Hidalgo, entre 19 y 20, a una cuadra del edificio del PRI victorense.

En el curso de ese día, el abanderado de los partidos de izquierda continuó con sus brigadas pegando calcas en los vidrios de los vehículos, y saludando a cientos de simpatizantes que le ofrecieron votar por él.

El hijo del ex Gobernador del mismo nombre hizo en un mensaje una mención especial para el trabajo de los periodistas e hizo el compromiso de garantizar el ejercicio de la libertad de prensa.

Este día, Américo hará campaña en Nuevo Laredo, empezando con un encuentro con periodistas y más tarde con agentes aduanales y transportistas así como visitas a empresas maquiladoras.

Por la tarde de hoy lunes, Villarreal Anaya visitará la colonia de Nuevo Laredo que lleva el nombre de su señor padre, donde también tiene una legión de simpatizantes espontáneos.

No se sabe de las actividades del candidato de MC Díez Gutiérrez pues no tiene todavía jefe de prensa, o al menos no da señales de vida.

Retomamos el tema de Villarreal Anaya, para agregar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dio el tiro de gracia a las pataletas de Maki Ortiz Domínguez, al confirmar la sentencia que declara improcedentes sus impugnaciones.

La ex presidenta municipal de Reynosa exigió a MORENA que le quitara la candidatura a Américo, reclamándola para ella, invocando derechos de género, pero los magistrados electorales desecharon sus alegatos, por ser inoperantes.

Le falló a la señora su maniobra de asustar con el petate del muerto, o más bien dicho, con su pedido de trick-or-treat (dulce o truco), como si fuera Halloween o noche de brujas.

La candidatura de Américo está firme y es definitiva, y hasta el viejito Enrique Torres Mendoza fue puesto en paz, pues la autoridad electoral le prohibió que haga campaña, pues pretendió ignorar que le fue rechazada la solicitud de registro como candidato.

El Truko anda desatado en pos de simpatizantes y un día está en Tampico y al siguiente, en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, pues sabe que no tiene mucho tiempo para terminar de convencerlos a todos de ser la mejor opción.

El Truko reconoció en Reynosa todavía hay mucho que hacer en materia de seguridad pública, pero que él está dispuesto a hacer un esfuerzo para hacer las inversiones económicas que sean necesarias.

La mención de Matamoros, nos hizo recordar que la ciudad está de luto por el fallecimiento del ilustre ciudadano Andrés Florentino Cuéllar Cuéllar, historiador y cronista de la ciudad.

También el delegado especial de MORENA Ernesto Palacios Cordero sabe que Tamaulipas es una entidad peligrosa pero no ha decidido si pedirá a la federación una atención especial para él y sus colaboradores y candidatos, dado que Cabeza de Vaca anda distraído con asuntos políticos.

Cumple años Américo Villarreal Guerra, nació un 3 de abril de 1931. Acaecido un 23 de junio de 2010.

