Adán Augusto López reta al INE al promover Revocación de Mandato: «No me pueden correr»

Al participar este sábado en actos de promoción de la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que no teme a las sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante una visita a Sonora, donde el titular de la Segob formó parte de la marcha en defensa del proyecto encabezado por el presidente López Obrador, el funcionario federal señaló que dijo al mandatario que acudiría a hablar de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica promovida por el Ejecutivo.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la reforma eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”, dijo en un mitin con simpatizantes de Morena

Señaló que el presidente López Obrador le advirtió que tuviese cuidado, no vaya a ser que lo “corran los del INE”.

“Le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”, comentó en alusión al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien también estuvo presente en la actividad.

En el acto también estuvieron el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, así como el líder nacional de Morena, Mario Delgado, otros miembros del partido y funcionarios estatales.