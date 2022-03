Su pago… ¡Gracias!

Por lo menos las directivas municipales de las Comisiones de Agua Potable del Estado debieran agradecer el pago puntual de los ¿usuarios? que tienen contrato con esta empresa municipal que, dicho sea de paso, son amenazados hasta por empleados muy cercanos al Alcalde, de multar a quienes laven banquetas con manguera.

Sin embargo, la oposición en el Congreso Local, aunque usted no lo crea, el PRI, el martes pasado, hizo un atento y respetuoso exhorto a las COMAPAS del Estado, para que sean un poquito congruentes con su actuar y no cobren los recibos del servicio de agua que no entregan.

Quizá usted desconoce que de acuerdo al contrato que firmó con la Comisión Municipal, le clasificaron como un usuario determinado (quizá aplicó según el sapo es la pedrada), puedo deducir también por la zona residencial del predio en un cuadro de consumo que empieza de 1 a 12 metros cúbicos lo más baratos y ahí se van.

Es decir, para la COMAPA es lo mismo si usted no está en casa todo el mes o se gasta los 12 metros cúbicos, pagará lo mismo y entiendo que entre más cara es la zona de la ciudad, mayor será el precio que les pague… por nada.

En este tenor, la diputada tricolor Alejandra Cárdenas, desde el Congreso de Tamaulipas, hizo un llamado a las miembros de las Comisiones de Agua Potable del Estado, para que omitan el cobro de los servicios y/o limitaciones del vital líquido; al mismo tiempo, la joven legisladora pidió a las mismas autoridades, reparen y atiendan las fugas de agua potable y drenaje que lamentablemente proliferan en todo el Estado.

¿Reclamo?… es posible, pero Alejandra Cárdenas, expresó “Desde el Congreso hago un llamado para que reparen las fugas de agua potable y drenaje; y dos, por favor no cobren el servicio que no están suministrando”.

La joven legisladora local, intentó hacer conciencia sobre las múltiples viviendas en el estado, donde solo llega el agua ¿potable? apenas dos horas al día, pero los recibos de cobro y hasta la amenaza de corte, llegan sin dilación y no en pocos casos, elevados, pese a las deficiencias del servicio.

Se reconoce que existen usuarios irresponsables que desperdician el agua, pero no es nada en comparación a la inmensidad de litros derramados en la vía pública hasta por meses por daños en la red, daños que desde luego no son responsabilidad del contribuyente. Es más responsabilidad directa de los funcionarios y nadie, nadie, les sanciona de ninguna forma.

Alejandra Cárdenas recalcó la urgencia de la reparación de fugas, porque no solo se pierde el vital líquido, sino es una vergüenza no repararlas, a pesar de los insistentes reportes de la ciudadanía que, ante la imposibilidad de hacerse oír, terminan contratando a profesionales de estos menesteres para evitar la suspensión del servicio, que finalmente se vive.

“Yo creo que todos hemos pasado por una fuga de agua limpia y enoja mucho ver que se pierda una gran cantidad de agua limpia y mientras esto pasa, en otras casas el agua potable llega sucia, cochina, de color café y no incolora como lo señala la salud pública y los miembros de las Comisiones de Agua en el Estado debieran poner atención en ello”, puntualizó la Diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos.

La ironía del título de hoy se la ganaron no de ahora… de mucho tiempo atrás y lamentablemente pasará más tiempo para que los empleados que eligen los gobernantes tomen conciencia de lo que debiera ser su chamba.

¡Niéguemelo!