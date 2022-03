• Alcaldes activos

Hay casos, donde un sobrenombre refleja el carácter, e incluso, hasta la historia personal. Es el caso de CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS. Quizá no les suene por su nombre, pero sí les resulte conocido por su ya famoso alias: EL TRUKO. El candidato más popular, fuerte y sólido para la gubernatura de Tamaulipas.

Y conste que no solamente lo dice este pobre escribano sino también, así lo confirman políticos, empresarios, profesionistas y miembros de la sociedad civil interesados en eso de la política.

EL TRUKO pasó de ser un personaje de perfil bajo, a ser un fuerte candidato al gobierno de Tamaulipas. Hasta hace algunos meses la condición de candidato aliancista se veía imposible, pero poco a poco él, y su equipo de comunicadores, de redes sociales y estrategas políticos fueron pavimentado el camino que hoy lo coloca como favorito en la carrera de la sucesión estatal.

Hoy, el proyecto que encabeza el ex alcalde, originario de Xicoténcatl, Tamaulipas es una posibilidad real de llegar al gobierno más allá que si es o no panista, pues ha dejado claro que no solamente representa los intereses de los militantes y simpatizantes de los partidos que forman la alianza VA POR TAMAULIPAS sino también a una gran mayoría de ciudadanos que le apuestan a la persona.

EL TRUKO supo leer bien el momento y acomodarse a las circunstancias. Si bien, su historia política proviene del PAN, e incluso, su encargo más reciente lo tuvo como Secretario General de Gobierno, hoy podría estar propinando una lección a todos los partidos políticos en su forma muy peculiar de formar alianzas estratégicas con la sociedad, con la raza a fin de garantizar el triunfo electoral, pues ya lo hizo cuando FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA fue candidato y VERÁSTEGUI era su operador político desde la dirigencia estatal del PAN. Esa fue una elección histórica como histórico es el hecho de ser candidato al Gobierno del Estado.

De alguna manera, EL TRUKO VERÁSTEGUI representa bien un cierto cliché norteño. Habla fuerte y directo, usa botas y sombrero, proviene de una historia de trabajo. Sufrió la muerte de un hermano, también la de sus padres cuando apenas alzaba el vuelo como político destacado en la región cañera. Es una persona que se caracteriza por ayudar al desprotegido, pero también a quien lo necesita. Conecta con la gente y tiene una imagen de entrón. Eso último lo dejó bien claro en su responsable labor del manejo de política interna y de seguridad en el Estado.

Sin duda la elección de Tamaulipas es la más interesante de las gubernaturas que se disputan. Por lo pronto, no hay que perder de vista a EL TRUKO que arranca como el favorito y como puntero en encuestas habidas y por haber.

Lleva dos round al hilo. El primero fue que ganó en armonía y unidad el proceso interno no solamente en su partido sino también en el PRI y en el PRD, donde no le brincaron otros suspirantes como en cambió sí sucedió en MORENA hasta en el registro ante el IETAM.

El segundo fue durante su registro como candidato de la alianza VA POR TAMAULIPAS del PAN-PRI y PRD ante el IETAM, pues quedó claro el impresionante respaldo ciudadano a su proyecto político.

El tercero será el día “d” con las votaciones. Ya veremos. Todo está listo para el arranque de las campañas este próximo fin de semana.

Lo que hasta el momento es más que evidente, aunque no les guste a los fanáticos de AMLO, es que MORENA- la marca- la tiene complicada con un candidato tibio y mediocre, pero muy hábil para hacer negocios personales -carmonizados. Abundan las casas, los terrenos y hasta las propiedades en Texas como bien lo ha denunciado públicamente el senador morenista ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN. Y lo que falta!.

DEL ARCHIVERO…

Y mientras el proceso electoral llega al momento del acelere, los alcaldes y alcaldesas de la región cañera tamaulipeca no aflojan el paso en cuanto a trabajo y acciones de desarrollo se refiere.

En el Mante, el alcalde NOÉ RAMOS FERRETIZ y su esposa SHEYLA PALACIOS DE RAMOS dan muestra de su liderazgo, pero también de su verdadero interés y preocupación por lograr bienestar y desarrollo en la mayoría de las familias de la urbe cañera.

El tema de salud, es sin duda uno de los más prioritarios para estos gobernantes que de alguna manera lo demuestran en la realización de sus acciones.

Por ejemplo, NOÉ no ha quitado el dedo del renglón por lograr más vacunas contra el COVID-19 para los menores de edad. En este tipo de acciones tiene el respaldo de la diputada federal MARIELA LÓPEZ SOSA y del gobernador del Estado.

Pero no descuida otros rubros como la obra pública, educación, seguridad, limpieza, entre otros. Hoy la ciudad luce limpia, muy alumbrada por las noches y más ordenada en todos los aspectos.

En Ocampo, el alcalde MELCHOR BUDARTH BÁEZ no para de trabajar, pues a diario da resultados en diversos rubros, así como también en el DIF, donde su esposa MARTHA URESTI DE BUDARTH realiza una excelente labor social a favor de las familias del vergel tamaulipeco.

En Xicoténcatl, la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ de igual manera ha logrado la vacunación transfronteriza para beneficiar a los niños y niñas de su municipio. Sigue trabajando en el tema y llevando a más pequeños a la frontera.

En Gómez Farías, el tema prioritario del alcalde FRANK DE LEÓN ÁVILA es también la salud, pues junto con su esposa ALEJANDRA GARZA PACHECO han beneficiado a diversas comunidades con las casas de la salud.

Por el momento, ambos se mantienen muy ocupados, en coordinación con voluntarios y brigadistas, así como elementos de Protección Civil y autoridades federales combatiendo un desbastador incendio que se registró desde hace más de una semana en la reserva de la biósfera EL CIELO. En este municipio de gran belleza natural, se agradece a quienes de alguna u otra forma han estado apoyando con víveres y diversos artículos que son para los brigadistas que laboran por horas en el combate al incendio.

Y ya por último, le diremos que a propósito de alcaldes, el que acaparó los reflectores durante la sema fue el alcalde de Reynosa, morenista por cierto, quien señaló que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA es una persona con visión y que puede sacar adelante las prioridades de los reynorenses y hacerlas realidad por el bien de los ciudadanos. Muy bien CARLITOS PEÑA ORTIZ tú sí sabes, diría su mamá doña MAKY ORTIZ.