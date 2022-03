Mataulipas-MC-ADGN

Leída con las gafas de la sucesión gubernamental, la agenda de la sesión del Consejo General del IETAM, a celebrarse este miércoles 30 de marzo, abona en el mismo sentido, que el escenario político que las encuestas realizadas vienen anticipando: ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, tiene más que asegurado el tercer lugar del pódium.

Seis de los once puntos del orden del día, tienen que ver con resolutivos, por quejas presentadas por MORENA contra CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS y el partido en el Gobierno, así como por querellas suscritas por el PAN y el PRD, contra AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Es decir, lo que haga o deje de hacer el partido que preside JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO y su candidato a la titularidad del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, le tiene sin cuidado al día de hoy, tanto al cabecismo como al obradorismo.

Antes de proseguir, debo confesar que decidí abordar este tema, al escuchar nuevamente los “spots” que tiene Movimiento Ciudadano, el de “Mataulipas” y otro muy soso, en donde dos jóvenes señalan que MC gobierna en Jalisco y Nuevo León, y que, por lo tanto, el partido que preside DANTE DELGADO RANNAURO, no es tan pequeño como parece.

La verdad sea dicha, Movimiento Ciudadano se venía distinguiendo de los demás partidos en elecciones pasadas, precisamente por lo llamativo de su comunicación política, como lo fue recientemente en Nuevo León, en donde SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA y MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ, bailan y cantan, con ritmo pegajoso, anunciando el “nuevo Nuevo León”.

Frases memorables y ritmos que contagian, que hoy están ausentes en cada uno de los “spots” que se difunden de MC.

Porque, a fuerza de ser sinceros, desde hace cinco años dejamos de llamarle “Mataulipas” a nuestro estado, en buena medida por el éxito que ha tenido el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en este renglón tan delicado, como el de la seguridad pública.

Obviamente, no descarto que, en el Cuarto de Guerra de MC, tomen nota del poco atractivo que tiene su propaganda, y esté preparando nuevos materiales para radio y televisión, que alienten y no alejen, el voto a favor de ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO.

Quien, distante de cualquier posibilidad de colarse a la final de la sucesión en curso, está consciente y tiene muy claro, como todo buen empresario, cuáles son las metas alcanzables, siempre y cuando su campaña quede en manos de profesionales que conocen la materia, y deje de ser un asunto familiar.

Uno entiende, y estoy seguro que lo hacen de todo corazón, que EUGENIO, CARLOS, PAPO y FEDERICO, estén apoyando a su hermano ARTURO en este proyecto, pero para “pintar de naranja a Tamaulipas”, como dice DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, se requiere de un buen Cuarto de Guerra, que lo apoye en la toma de decisiones, y de un “Gerente de Campaña”, es decir, de una persona que conozca el mercado electoral.

Ya sé que, para esto, hay que meterle dinero a la campaña, y en caso de que, el financiamiento público que recibe el partido que preside, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, no sea suficiente, DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO y sus patrocinadores privados, pueden aportar el recurso faltante, que haga la diferencia entre una buen y mal desempeño.

Siempre y cuando no rebase el tope de gastos fijado por JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE y demás integrantes del Consejo General del IETAM, que ronda en los 147 millones 329 mil 598 pesos.

Además de mejorar la “marca” de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, la principal preocupación de DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, que seguramente la comparten DANTE DELGADO RANNAURO y JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, es asegurar el próximo domingo 5 de junio, por lo menos el 3% de la votación que se emita y asegurar de esta manera, el derecho a recibir el financiamiento público por parte del IETAM.

Tomando en cuenta la votación total de la elección gubernamental de 2016, que fue de 1’438,014 sufragios, el 3% equivale a 43,140, umbral que rebasó GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, hace seis años, al cosechar 84,736 votos, que significaron el 5.89%, superando de paso los 12,335 que obtuvo ALFONSO DE LEÓN PERALES, en la sucesión de 2010, que representaron el 1.12% del total de sufragios emitidos.

Usted dirá, con sobrada razón, que no es lo mismo el carisma que tiene un candidato como CÁRDENAS GUTIÉRREZ, con presencia en el estado luego de tres campañas para la gubernatura, que el el perfil menos dicharachero y entrón, que tiene DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, quien además cuenta con un menor rating a nivel estatal, al ser primerizo en esta elección.

Además, y esta es una variable que debemos tomar en cuenta, la elección en curso se desarrolla en un entorno de polarización política sin precedente, en donde el cabecismo se confronta con el obradorismo, en lo que se anticipa será la madre de todas las batallas electorales, jamás vista en Tamaulipas, achicando la visibilidad de DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO sobre el escenario.

Por esta razón, porque el naranja no pinta fuerte en las encuestas, MC no le preocupa al PAN ni a MORENA, como se refleja en el litigio que resuelven el IETAM y el TRIELTAM, en donde el partido de JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, no provoca querella alguna.

La buena noticia, es que ADGN cosecha hasta el momento, una intención del voto que ronda en el 5%, suficiente para que MC encuadre en lo dispuesto por el párrafo segundo, del artículo 52, de la Ley General de Partidos.