Tamaulipas, priístas azules contra priístas guindas…

Hacía mucho que la capital no se convertía en una verbena política con Priístas de Morena y Priístas del PAN. Lo digo porque fue muy evidente que durante el registro de los candidatos, los más entusiastas fueron los tricolores de gorras azules, guidas, verdes y coloradas.

Y es que Victoria fue testigo del registro de los candidatos en Tamaulipas, que fue para algunos de rutina, pero para otros, sencillamente el inicio de una nueva etapa, en la que no solo, no hay calma, si no que todo es, asomo de lo que será un verdadero huracán electoral.

Pero de todo, lo más interesante que les cuento este día, es la guerra que abajo se traen los priístas del PAN, contra los priístas de Morena. En colonias y ejidos, los multicolores priístas traen un forcejeo que ya veremos pa donde “cobija más la cobija”.

Revise la lista de operadores de su entorno, sus redes sociales y muchos que ahora ahora visten guinda y/o azul, estaban en 2016 abrazando a Baltazar Honojosa Ochoa o a Francisco García Cabeza de Vaca.

Y ahora vemos, que algunos panistas son priístas, que otros morenistas han regresado al PAN, que priístas son de Morena. Un proceso que es como el mole, de mucha capsaicina, y termine Usted la frase. Haga usted la lista y me dará la razón de que lo que vemos en estos días, es una suerte de un “Kramer contra Kramer”.

Por aquello de que como “marido y mujer” los priístas tienen en el centro de su objetivo, avanzar sobre la supremacía de poder en Tamaulipas, de un Acción Nacional que sigue fuerte políticamente, sin el acoso del desafuero y el control retomado en el Congreso Tamaulipas.

Es más, voy este día hacer una “fuerte declaración. De las tres campañas, la más priísta de todas es la de César Verástegui y no por quienes la organizan, si no por el carisma de El Truco, que insisto, para los tamaulipecos y espero no ofender, otra vez, él es, el más Rodolfo. Y eso, claro que pesa en las bases.

De Américo Villarreal y equipo por supuesto que el domingo el candidato destacó que su base es familiar, fincada en la fama positiva de su señor padre “sinónimo de Voluntad y Trabajo… y de un gran amor por Tamaulipas”.

Y así estamos, que en medio de una guerra electoral que será territorial y donde insisto, los alcaldes de todos los colores deben acreditar finalmente en junio de qué lado, del futuro sexenio, van a estar.

Por lo pronto, todos los ojos siguen sobre la Reynosa de Carlos Peña a quien no vimos en plana completa en el evento del domingo y ya algunos colegas y medios han destacado que la casa de Maki Ortiz aun está en litigio.

Por un lado está el compromiso con quien fue la marca que les llevó al poder y por el otro, el territorio de la dignidad pues los miembros de la misma marca, Morena, se han encargado de agredir tanto a la ex alcaldesa como a su hijo quien por ahora, se mantiene cortando margaritas.

Vamos a ver… que estamos ya a 67 días y horas de la batalla final…

Lo mejor de cada casa…

En el mundo de los datos, Mitofsky ayer reveló que dos de los alcaldes tamaulipecos, que tienen costa, están en el top de los mejores en su tipo. El No 1 es Adrián Oseguera y el Sexto es Armando Martínez y es correcto el dato, de Tamaulipas quien aparece en regularidad como el 1 nacional es el porteño Chucho Nader.

Interesante que los dos costeros sean de Morena, el primero profundamente neoliberal, por su trato, estilo y ropajes, mientras que el de Altamira Armando, es mucho más en el formato que promueve el Movimiento de Regeneración Nacional.

Es más, diría que Martínez Manríquez no parece de Morena, porque es de los que no echa tantos cuentos, por que lo suyo es trabajar. Es su vida y circunstancia y obras son amores.

Del Cuarto Piso.- La más nueva de AMLO sobre el avión presidencial. Cual programa de Comedia ahora el TP-01 se podrá rentar para traslado de persobnas que tengan fiestas privadas, bodas etcétera.

“Si alguien quiere, porque se va a casar, ya lo pensó bien, y va a llevar a sus familiares y amigos, o 15 años o cumpleaños o una empresa que quiera darle un reconocimiento a sus trabajadores lo renta para ir a Cancún o Los Cabos”.

Nostra Política.- “El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”. Víctor Hugo.

