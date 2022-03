Pueblo, ¡hasta la madre!, de políticos que no aterrizan: El Truko…

La calle Carrera Torres, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, desde el 21 hasta el 17, se tiñó de colores azul, rojo y amarillo; pero también de colores blancos y guindas, en una fiesta cívica que buscó un sólo objetivo: ¡Un Tamaulipas con madre!

Las cifras más conservadoras hablan de 25 mil almas congregadas, aunque también agregan que sólo fue una pequeña “probadita”; las reales rondan en poco más de 30 mil, que iban ataviados de distintos colores, pero que todos tienen tatuado un apodo: “El Truko”.

Desde el 17 Carrera Torres, en la zona centro de la Capital, por la avenida Francisco I. Madero, un enorme gusano de miles y miles de tamaulipecos se enfiló hacia el sur, al Paseo Méndez, acompañando al candidato de “Va por Tamaulipas”, quien punteaba este mar de cuerpos humanos que coreaban su nombre y su apodo, agregando el cántico de “Gobernador, Gobernador, Gobernador”.

El hijo predilecto de un pequeño pueblo cañero, quien de niño tuvo que trabajar para poder estudiar y así abrirse camino en la vida, porque no nació en pañales de seda ni en cuna de oro; el cañero que llegó a ser dos veces Alcalde de Xicoténcatl, diputado federal, presidente estatal del PAN y Secretario General de Gobierno, se apuntaba este domingo para luchar por la meta más alta para un tamaulipeco: la Gubernatura.

La Capital lució muy pequeña para el enorme poder de convocatoria que CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS presentó este domingo 27 de marzo, día de su registro como Candidato de ‘Va por Tamaulipas’.

¿Acarreados?, así les llaman sus adversarios, obedeciendo el manual de la “guerra de lodo”; estructura se le llama en política; pero “El Truko” les llama amigos, a quienes fueron a patentizarle su apoyo este domingo y se asegura que los conoce por su nombre a todos.

Una marcha que rebasó las expectativas, una marcha que demuestra la operación política de uno de los tres aspirantes a la gubernatura y que se presenta previo al arranque de una campaña que, sin duda, ya está haciendo historia… Pero al final es una marcha que apenas es una pequeña “probadita” del poder de convocatoria de “El Truko” …

“Siempre he confiado en el trabajo, siempre lo he dicho: trabajo mata relato; siempre he trabajado desde niño hasta el día de hoy y es lo que me tiene como candidato de ‘Va por Tamaulipas’ y seguiré trabajando para dar los resultados que espera la sociedad”.

Lo anterior lo señaló CÉSAR AUGUSTO “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS, en los patios del Comité Directivo Estatal, del Partido Acción Nacional, en su encuentro con los medios de comunicación, previo a la caminata.

Cuerpeado por los presidentes nacionales del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y un representante del líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, “El Truko”, ha iniciado con el pie derecho su recorrido, cuya meta final es el seis de junio próximo.

En parte de su discurso, CÉSAR VERÁSTEGUI, ya instalado en el Paseo Méndez, señala que: “Por primera vez en la historia hay un candidato del pueblo (…) que siempre he trabajado para el pueblo y esta vez no será la excepción”.

Y agregó: “La verdad no me esperaba tantas muestras de apoyo y eso me compromete a seguir trabajando con la gente que reclama resultados, porque ya están, ¡hasta la madre!, de todos los políticos que no aterrizan”.

En medio de la algarabía, porque era domingo de verbena popular, CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI, en parte de su prosa mencionaba: “Esta alianza nació de la unidad y nació del poder soberano del pueblo”.

Fue una inyección de emoción, de compromiso y un pacto solidario para llevar a buen puerto el proyecto que inició este domingo con el registro de “El Truko”.

Gente de todos los municipios de Tamaulipas estuvieron presentes, panistas, perredistas y priistas; gente de la sociedad civil, empresarios, líderes de colonias, líderes sindicales, todos coreaban una y otra vez la palabra “Gobernador” y “Truko”.

CÉSAR VERÁSTEGUI fue interrumpido infinidad de veces durante su discurso, por los aplausos y las porras, de quienes con su presencia le daban ese respaldo al hijo predilecto de un pequeño pueblo, que nació con carencias, que no nació en pañales de seda ni en cuna de oro… Pero que en su discurso afirma que sí sabe para qué nació y es: “para servir al pueblo” … Pendientes…

~~MARKO CORTÉS SE LANZA A YUGULAR DE AMLO. —“La familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, está completamente envuelta en actos de corrupción”, así lo sentenció MARKO CORTÉS MENDOZA.

Frente a los medios de comunicación reunidos en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, agregó que la parentela del Presidente de México, no quiere aclarar las acusaciones que recaen sobre ellos por una conducta a todas luces corrupta.

Los comentarios del líder nacional azul, se dan en el contexto de lo sucedido el viernes pasado, cuando el colectivo Anonymous Tamaulipas ventiló una presunta grabación entre la coordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA y un proveedor, tratando de “lavar lana” para agenciarse efectivo.

“Úrsula Salazar debería aclarar qué fue lo que pasó (…) Pero esto viene a demostrar el sello de la casa, ya sea la sobrina, el tío, los hermanos, la prima y el hijo del presidente”, señaló CORTÉS MENDOZA.

Para el presidente nacional del PAN el discurso de la honestidad y la austeridad valiente ya es insostenible porque “se cae a pedazos y porque es absolutamente incongruente y falso”.

MARKO CORTÉS anexó a sus ácidos comentarios el silencio de MARIO DELGADO CARRILLO, quien es líder nacional de Morena sobre el caso de los hermanos Carmona, ligados a candidatos de su partido en la entidad.

“Cada vez hay más ‘AMLO-ofendidos’ que se están viniendo para el PAN (…) Lo que han dicho sobre este caso es nada y el silencio de Mario Delgado sólo lo hace cómplice, porque el que calla otorga” … ¡AyWey!

~~REVOCACIÓN ES UNA FARSA: LÍDER NACIONAL DEL PRI. —“Cualquier tema por asuntos de corrupción se tienen que aclarar y ha quedado claro que quienes están envueltos en la corrupción rampante en el país son los integrantes de Morena”.

A bocajarro fue el comentario del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.

“La Revocación de Mandato es una farsa, es un circo y nosotros no vamos a participar en ella y lo hemos dicho con mucha puntualidad, hay que respetar la ley”. Señaló

El Líder nacional del tricolor aseguró que “Este país se cae a pedazos, Morena es una tragedia para México, no hay crecimiento económico, no hay apoyo para el tema de medicamento, desaparecieron las escuelas de tiempo completo”.

Finalizó diciendo que al final del día es un gran golpe para las familias mexicanas, no dan una: “Ha quedado en claro que salieron buenos para criticar, malos para gobernar” … ¡Calla pesáo!

~~UNIFICAMOS ESTRUCTURA: LUIS ARREOLA VIDAL. —El secretario adjunto a la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, accedió a hablar con LETRAS PROHIBIDAS sobre el registro de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Citó que: “Empieza la unificación de estructuras con una estrategia territorial que pretende blindar el triunfo de la alianza Va por Tamaulipas”, que está conformada por el PAN-PRI-PRD.

Agregó que en breve se iniciará la construcción del Comité de Campaña “que logre amalgamar las estructuras y definir las estrategias”, finalizó.

~~AMÉRICO VILLARREAL SE REGISTRA. —El cardiólogo capitalino, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, acompañado de MARIO DELGADO CARRILLO, presentó su registro ante el Instituto Electoral de Tamaulipas como candidato de la alianza “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, en pos de la gubernatura.

Fue acompañado también por los dirigentes estatales de los partidos Verde Ecologista de México, del Movimiento de Regeneración Nacional y Del Trabajo.

VILLARREAL ANAYA sentenció que no necesita hacer de “guerra sucia” para quedar bien con el pueblo de Tamaulipas.

El presidente del IETAM, JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, conminó a VILLARREAL ANAYA a realizar una campaña rica en propuestas hacia el electorado.

Por su parte VILLARREAL ANAYA se dijo confiado en el trabajo que realizan las autoridades electorales de Tamaulipas, citando que “la población se ha manifestado a favor de un cambio”.

