Tamaulipas Con Madre: ¡¡Gobernador, gobernador!!

Afortunadamente, esta vez a diferencia de hace 6 años, nada queda a la duda y son las redes sociales las que hacen de la fiesta electoral un espectáculo de competencia visual comprobable.

Y con este filtro es que vimos una pasarela ante el Instituto Electoral de Tamaulipas hasta donde acudieron en el orden de presentación el MC para pedir el registro de Arturo Diez; el PRI, el PAN y el PRD para hacer lo propio en favor de César Truko Verástegui; además de Morena, el PVEM y el PT para solicitar el registro de Américo Villarreal.

En orden de aparición, Arturo Diez acudió a las 10 de la mañana y afirmó:

a.- “Están aquellos que dicen que son cambio pero son los mismos de siempre, los que dicen que no roban, no mienten y no traicionan, pero terminan igual: robando, mintiendo y traicionando. Sabemos perfectamente que sólo están disfrazados con otro color”.

Lo sostuvo en calles del centro de la ciudad, sin masivos, pero eso sí, acompañado de los locales como Gustavo Cárdenas, Elizabeth Humphrey, Melissa Mireles y de los nacionales como el patrón naranja Dante Alfonso Delgado Rannauro y la nueva “mandarina” Ivonne Aracelly Ortega Pacheco.

Luego dos horas después le tocó a César Augusto Verástegui Ostos El Truko, quien realizó un recorrido multitudinario del Estadio Marte R Gómez al paseo Méndez, para que una vez que los dirigentes locales Luis Cachorro Cantú, Edgar Melhem y David Valenzuela le registraban fijar su postura.

b.- En paráfrasis a Luis Donaldo Colosio: “La paz, la estabilidad, la armonía y la legalidad son las vías de toda solución verdadera” y les pidió trabajar en unidad por una conquista social: “esa unidad de la que les hablo es el mayor acto de amor por Tamaulipas y nuestro pueblo”.

Y de una vez su grito de batalla: “¡Hagamos de Tamaulipas un Estado con madre!”

Con testigos los dirigentes de AN Marko Cortés, del PRI, Alejandro Moreno; Roxana Luna, Presidenta del Consejo Nacional del PRD y el diputado Santiago Creel.

El tercero fue Américo Villarreal Anaya a quien le registraron el Movimiento de Regeneración Nacional el PVEM y el PT, teniendo como co estelar al dirigente nacional de Morena Mario Delgado, del Trabajo, Alberto Anaya del PT y Verde Ecologista, Karen Castrejón Trujillo.

c.- En lo que interesa a la base, el Senador afirmó que “el nombre de Américo Villarreal Guerra, es sinónimo de Voluntad y Trabajo… y de un gran amor por Tamaulipas”.

“Lo digo abiertamente, el futuro de Tamaulipas,

lo veo alejado de la derecha neoliberal, aspiro a que la esperanza de hoy para transformar a Tamaulipas, nos movilice y nos unifique para alcanzar un nuevo y mejor momento de nuestra historia”

No faltó el repetir los apostolados del Presidente Andrés Manuel López Obrador: “Refrendemos nuestra convicción de conducirnos siempre bajo la premisa básica de: no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo”.

Insisito, revisen los videos y las fotografías, que dicen no votan, pero si construyen percepción, como la cara de Mario Delgado, o andaba vivo.

Lo mejor de cada casa…

Y aquí también la versión de Morena sobre los casos donde el PAN les ha dado duro. El Asunto de El Congreso que tiembla a cada sesión y del tema Úrsula Zalazar la nueva coordinadora de Morena, donde la campaña ya fijó su postura:

a.- A la voz de de Úrsula de… “yo no he pedido nada y conozco mis actos, lo que sí puedo decir es que nunca he sido una corrupta y traicionera y no he robado, hay que verlo».

b.- Y ya veremos si en lo que se insisite desde la campaña de Américo Villarreal, que su éxito estará en las bases de la Cuarta Transformación y de la gente leal al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Y bueno de lo que se diga, solamente al tiempo que habrá que esperar que desde la versión que también filtra Morena, es que como no hay árbitro, es muy probable que las grabaciones sean fuego amigo, donde ya vimos se descartó Héctor Garza el Guasón.

El reynosense, en distintos medios incluida una llamada a mi celular vía whatsapp, afirmó que lo que ha sobrado en algunos actores de Morena, como Erasmo y Zertuche es soberbia y que le parece importante que mientras que los adversarios le invitan “los suyos” no le integran.

¿Se va con el Truco? Muchos ya tiene la duda, pero El Guasón dice que no, porque AMLO es su hermano mayor.

Nostra Política.- “La duda, esa vaga nubecilla que, a veces, habita los cerebros, también puede entenderse como un regalo. Y no es -lo que queda dicho- una aseveración, ya que, sobre ella, tengo también mis dudas”. Camilo José Cela.

