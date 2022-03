Pau  Torre y Don truco

La consentida y compañera de una y mil batallas del Dr. Rodolfo Torre Cantú, en la vida política Paulina Torre, se reunió con Cesar Augusto Verástegui Ostos abanderado de la alianza “Va por Tamaulipas” integrada por el PRI, PAN y el PRD, al gobierno de Tamaulipas.

«Platicamos sobre él (Rodolfo Torre) me comentaba que lo conoció en diferentes proyectos comunitarios por los cargos que en ese momento desempeñaban pero sobretodo, hablamos del impacto que tuvieron en nosotros los sucesos que vivimos, sé que el también perdió a un ser muy querido, un hermano en un secuestro. Le pedí que no dejemos este tema a un lado, que si bien es notable el esfuerzo que se ha realizado por mejorar la seguridad, también la salud mental y el impacto que tienen las pérdidas que vivimos se deben tratar de manera urgente e importante, que ninguna familia en Tamaulipas viva lo que nosotros vivimos y sobre todo, comentamos cómo podemos ayudar a quienes han pasado por lo mismo.” Dijo Pau.

Paulina es la hija intermedia entre sus hermanos Beba y Rodolfo, apasionada de la política, de gran corazón, pero quien a su corta edad sufrió el dolor de perder a su padre, más aún, porque era precisamente ella quien lo acompañaba a todo tipo de eventos de corte político, incluso como servidor público y simplemente disfrutaba tres cosas a la vez, la política, el servir a los demás y a su padre.

Por eso es que nos causó alegría ver que el abanderado de la alianza “Va por Tamaulipas” se tomará el tiempo para atender a Pau, que le diera un espacio, la escuchara y arropara en su proyecto, ojalá y que las propuestas de Paulina Torre, encuentren eco y la oportunidad que se merece.

«Hablamos de muchas temas, principalmente de mi libro Sí a Vivir y de la importancia de la salud mental, por supuesto de mi papá y también de algo muy importante: el impacto que tuvo lo que mi familia y yo vivimos y mi interés de que nadie más lo pase, de que contemos con los recursos para afrontar una pérdida” afirmó Paulina.

La hija de Rodolfo Torre hizo la invitación a través de las redes sociales a los candidatos para que tomaran en cuenta la importancia de la salud mental y por su puesto fue escuchada por Don Truco.

Alegre dice «su equipo entró en comunicación conmigo inmediatamente; me dijeron que Truco estaba muy interesado en platicar, en conocerme, en ver estos temas que son fundamentales para las familias, particularmente en un momento en que la sociedad necesita ajustarse emocionalmente tras la pandemia del Covid, que dejó en la gente temores tras el confinamiento y pérdidas como empleos, su dinámica de vida o la de un ser querido».

Celebro y me alegra, que de alguna manera u otra, Pau este donde le gusta y haga lo que le apasiona más y mejor que reciba el cariño y la atención de todos lo que ven creen y le apuestan a su padre que a estas alturas sigue siendo un gran líder, pero sobre todo, que sean los mismos abanderados al gobierno de Tamaulipas los que valoren y hagan suyas las propuestas de aquella niña, que lloro a su padre y que ahora con su trabajo y dedicación en favor de los Tamaulipecos honra su memoria.

DOS.-“Ah, aún y con un regreso repentino a las aulas, tome lo ya ordenado de las actividades a distancia y las empaquete para una motivante, dinámica y ansiada clase presencial, ¡ver a mis niños, mis estudiantes!, fue melancólico y alegre, de sentimientos encontrados, los deje pequeños, el tiempo hizo lo suyo, crecieron, como debe ser, algunos van a volar a la secundaria, me preocupan por el espacio que tenemos los docentes para que se apropien de mayores conocimientos, habilidades, herramientas, etc., sin embargo, nos ocupamos de proveerlos tanto en el corazón como la mente”.

“Era necesario vernos de frente, interactuar, socializar, literal, llevarlos de la mano, por el camino de la enseñanza y el aprendizaje, ser docente es ser un poco de todo, con la gran responsabilidad, compromiso y humanismo para guiar a cada uno de nuestros estudiantes”.

“Sentí bien bonito y se me hizo una opresión en el pecho cuando vi a los de 3ero en 5 y a mis más pequeños, entrando pasito a pasito, con sus caritas de nervios, y me pregunta un niño de primero: ¿para que las máscaras?, tuve que contar todo un cuento, del bicho (COVID) y no protege como un escudo, ¡claro!, dramatizado, y se reía, mis peques de 1 y 2 súper bien portados con todo el protocolo de higiene, los destaco a ellos por que desconocían la escuela”.

“Gracias por leer, todo docente tiene mucho que expresar ante lo vívido en esta pandemia y en este regreso a clases presenciales”, dice la Licenciada y Maestra de Educación Especial, Sandra Yoscelina Ramírez Lara.

Debo confesarlo, la vida nos da la oportunidad de conocer a grandes personas, con gran oficio, con gran responsabilidad y de gran vocación y lo acepto, como muchos critique sus señas y ademanes cuando se levantó a recibir un reconocimiento por participar y ganar un proyecto nacional en materia de educación especial.

Como muchos de los presentes, mostré mi ignorancia y evidencie mi desconocimiento, que le pasa dije, su señas chuscas y ademanes no eran para ignorantes, eran para saludar a niños especiales a los que ella dedicadamente y de corazón educa, que no hablan, ni escuchan, por ello es que merece mi reconocimiento y le pedí unas líneas en este espacio, en relación a su ansiado regreso a las aulas.

TRES.-Ojalá que el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Félix García Aguilar, no se deje llevar por el canto de las sirenas y así como atinadamente a ordenados relevar a funcionarios en por lo menos 15 áreas importantes del palacio legislativo lo haga en los que restan, que no nombre a cualquier pelafustán sólo por recomendación, más bien se requiere de personas con probada experiencia y dedicación, no de improvisados y menos de gente sin nivel profesional, hay que decirlo.

Por lo pronto, el legislador ya dio muestras de que sabe hacer las cosas y conducir los trabajos de la actual legislatura, por ello es que la mayor parte de las comisiones están en mano de legisladores albiazules, bien por el Moyo.

