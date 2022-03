¿Sabrán diputados morenos el daño que hacen a AVA?

El casi candidato (el domingo se registra) de la alianza “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sigue siendo perjudicado por miembros de las tribus que conforman el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local.

Al Senador con licencia le pasa como a los papás que aconsejan a sus hijos menores no hacer algo y es lo primero que hacen… En ese sentido, de nada sirvió el consejo dado a los diputados de Morena, en el Congreso local, de “portarse bien”, de dar “abrazos y no balazos”, cuando hicieron todo lo contrario.

De nada le está sirviendo a AMÉRICO VILLARREAL ANAYA el formar un “cuadro chico” y una estructura para pelear con todo la Gubernatura, si los diputados de Morena se han convertido en la peor carta de presentación para lo pudiera ser un Gobierno color guindo en Tamaulipas.

“Sin querer queriendo”, los legisladores de Morena, con sus actitudes hostiles, porriles y pandilleriles (y todos los “iles” que quiera), evidencian que cuando no ganan arrebatan y, los más grave, que cuando la fuerza de la razón no les asiste, usan la razón a la fuerza para tratar de imponerse.

Mal podría empezar una campaña cuando quienes deberían ser ejemplo de ecuanimidad, capacidad y poder de negociación; demuestran que son incapaces de ponerse de acuerdo en su misma “familia morena”, entre ellos mismos pues.

Desgraciadamente para Morena en Tamaulipas, una de sus cartas de presentación ha sido precisamente su bancada en el Congreso local y es allí en donde confluye algo muy importante: la capacidad de todas las tribus para ponerse de acuerdo, para negociar entre ellos y para entender que deben seguir un camino, un plan o un proyecto; pero no lo hacen.

No es un secreto que la mayoría de los diputados llegaron al Congreso impulsados por la fuerza de los alcaldes y son esos pequeños cotos de poder, las llamadas tribus, que no se han puesto de acuerdo ya sea porque hay línea para no hacerlo, o, lo más grave, porque no hay línea para hacerlo.

Si nos respaldamos en el viejo manual de la política, podremos concluir que el descontrol de la bancada de Morena en el Congreso local, para decirlo más claro, se debe a que los alcaldes que tienen a sus representantes en la parcela legislativa, no han podido o no han querido ponerse de acuerdo a casi nada de que arranque la campaña, ¿por qué…?

Más allá del escándalo o morbosidad que representa que se insulten, que se “trencen” a cachetadas o escupitajos, más allá de los gritos y sombrerazos; al ver las acusaciones entre los morenos y/o la actitud “gansteril” hacia sus grupos antagónicos en el Congreso local, se evidencia el trasfondo del asunto y ello representa un grave peligro para los planes electorales de Morena de cara al seis de junio próximo.

Aunque la salida de ARMANDO ZERTUCHE ZUANI haya sido “consensada” y se le incluya al equipo de campaña de AMÉRICO VILLARREAL, para salvar el pequeño coto electoral que representa el reynosense, la realidad es que ZERTUCHE mucho daño hizo a la imagen de Morena por incapaz, perdiendo demasiado tiempo en luchar contra molinos de “vientos” que en buscar consensos entre sus pares guindos.

Y si se pensaba que para la bancada de Morena se acabaría la “mala suerte” con el cambio de coordinador, la realidad es que la situación se torna grave por tres razones muy importantes:

(1) La advertencia del nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR, apodado “El Moyo”, de que está investigando presuntos malos manejos financieros de ZERTUCHE y del ex titular de la Secretaría General, AUSENCIO CERVANTES GUERRERO, es un “cuete” que podría tronar apenas empiece la campaña.

(2) La llegada de ÚRSULA SALAZAR MOJICA, sobrina del presidente LÓPEZ OBRADOR, demostró que no es la coordinadora que se esperaba, porque los conflictos internos en la bancada siguen… Es decir que no llegó un “apagafuego” sino una iniciadora de llama… y …

(3) La pérdida de las comisiones, más jugosas, más sustanciales, que prácticamente terminan por reducir o nulificar cualquier reducto de poder que todavía podría tener la bancada de Morena… Punto y aparte.

Por lo que se ve, lo que queda de los legisladores de Morena, no se han dado cuenta (¿o sí?) Del enorme daño que le están haciendo a la imagen de la Cuarta Transformación en Tamaulipas y a quienes defienden dicho proyecto.

Tampoco se han percatado (¿o sí?) que forman parte de un proyecto, pero que no son el proyecto, ya que éste se llama AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a quien no lo han sabido representar en su calidad de primer moreno en la entidad y dudo que el salvajismo legislativo que han empleado represente al cardiólogo capitalino.

Ojalá que alguien le diga al delegado ERNESTO PALACIOS CORDERO que los tiempos para pelear contra los molinos de “vientos” ya pasaron, ya son otros, pues la justa electoral inicia el tres de abril y la bancada de Morena en el Congreso local sigue siendo un mal referente pues lloran su fracaso como inútiles, cuando no pudieron defender la Jucopo como verdaderos legisladores… Pendientes…

~~LA HISTÓRICA LEGISLATURA 65 Y EL AGANDALLE EN COMISIONES. —La legislatura 65 ya está considerada como histórica por todo lo que ha significado y presentado en poco menos de medio año.

Antes de instalarse ya se le consideraba histórica porque era de un predominante color distinto a los colores gubernamentales que, de entrada, le daría la pretendida autonomía de poderes al Legislativo.

Apenas se instaló y se consideró histórica porque dos diputadas de la mayoría, se cambiaron de bando y se fueron a la minoría, es decir de Morena y del Partido del Trabajo/Morena, se fueron al Partido Acción Nacional (PAN).

Se siguió considerando histórica, porque dos legisladoras de Morena, una plurinominal y otra del Distrito 18, dejaban su bancada, pero no el partido, por zanjadas diferencias con su coordinador.

Se hizo más histórica porque la Junta de Coordinación Política del Congreso local, pasó de las manos del moreno ARMANDO ZERTUCHE, al panista FÉLIX GARCÍA y doblemente histórica porque FÉLIX le entregó a ZERTUCHE la legislatura 64 a la 65 y ahora ZERTUCHE debió ceder la Junta de Coordinación Política a FÉLIX.

Vuelve a ser histórica esta Legislatura (65), porque el PAN le cede un diputado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), para que este partido se convierta en bancada; luego que precisamente el PAN impugnó el reparto de plurinominales, restándole al PRI la posibilidad de tener dos más o al menos un representante más en el Congreso local.

También es histórica porque tiene a dos sobrinos de un Presidente de la República: ÚRSULA SALAZAR MOJICA y JOSÉ BRAÑA MOJICA que no han sido capaces de hacer que permee la “mística” de la Cuarta Transformación hacia sus compañeros de bancada…

Recientemente vuelve a ser histórica esta legislatura, luego que el PAN, el PRI y las “diputadas sin partido”, de la mano de FÉLIX GARCÍA AGUIAR, le arrebataron las más importantes comisiones el pasado miércoles a Morena…

En resumen y desde el uno de octubre pasado, Morena tenía el control del Congreso local, era suyo… y lo dejó ir… Mientras que ZERTUCHE ZUANI y bancada llegaron con la idea de doblegar al Poder Ejecutivo, independientemente del desafuero, la bancada del PAN llegó con la intención de arrebatarle el control a Morena… ¿Quién alcanzó su meta?

Mientras ZERTUCHE buscó la manera de someter al Poder Ejecutivo, el PAN y su estructura, entraron hasta las entrañas del Congreso local, hicieron labor de plomería y desde allí, desde las más bajos e insalubres lugares armaron el plan para arrebatar el control y lo consiguieron…

Sin duda esta legislatura ya es histórica, por todas las joyas mediáticas que brinda cada semana, pero por todos los tinos y desatinos que se han presentado… Al final los patos terminaron por tirarle a las escopetas y a casi nada de iniciar la campaña… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

