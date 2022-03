Américo Villarreal tercero visita Tula

Para atender la problemática del municipio y la región, el pasado sábado por la tarde Américo Villarreal tercero visitó este municipio semiárido, donde hizo contacto con los líderes naturales para conocer las demandas y las necesidades de la ciudadanía, atendiendo peticiones directas y el programa de gestión social.

Ahí se reunió con ex alcaldes de este municipio, evento desarrollado en el Salón el Patio de mi Casa y de viva voz le reafirmaron el compromiso de apoyo al Dr. Américo Villarreal Anaya, por su calidez humana y es un proyecto incluyente y Américo tercero los escuchó atento y tomó nota de la problemática que les aqueja y sobre los planteamientos de gestión social del municipio.

Esta reunión fue presidida por el mismo hijo del candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” de los partidos Morena, PT y PVEM, Americo Villarreal tercero, en donde estuvieron los presentes los ex alcaldes priistas, el químico Rene Lara Cisneros y Arq. Rodolfo Lara castillo, así como Segundo de León Castillo, Coordinador del Verde Ecologista local; Alfredo Castillo Camacho, ex candidato a la alcaldía por Morena y le acompaño su esposa, la regidora Martha Elizabeth Gómez Quiñones, también orgullosamente morenista

También pasaron lista Francisco Hernández Niño, Amadeo Lumbreras García, ex candidato a la alcaldía por “Fuerza por México”; Miguel Ángel López Gallardo, Prudencio Álvarez, Manuel Narváez, Juan Manuel Pérez López, estos últimos identificados con el Verde Ecologista.

Asimismo Ana Laura Castillo, Alejandro Guerrero Villasana, ex regidor en administración pasada; Eleazar Fortuna Maldonado, quien llegó acompañado de su esposa, la panista regidora Leonor Cervantes Montalvo, de la actual administración municipal y Felipe Salinas Villasana, a quien le tienen desconfianza porque según dicen que lleva y trae chismes.

Además estuvieron los maestros jubilados, y los que de plano ignoraron la invitación fueron Ana María Moctezuma Alonzo y Aurelio Castillo Tovar, los cuales la verdad no representan nada en el municipio, pero se les invito.

Por cierto, al que no dejaron entrar al evento fue al mentado “Piojo” de Enrique Reyna, ya que usted y yo sabemos que no es de fiar por chismoso, argüendero y pizcachero. Además es la oreja del forastero.

También anote esto, no descarte que muy pronto ande de nueva cuenta por allá del altiplano Américo Villarreal tercero, para entablar reuniones clave con organizaciones de la sociedad civil y líderes de los demás municipios de la región.

NOTAS CORTAS

1.- El gobernador del Estado ha sabido cumplirle a Tamaulipas, pero sobre todo a las y los tamaulipecos, coincidieron las alcaldesas de Bustamante, Miquihuana y Palmillas, ese decir, Brisa Verber Rodríguez, Gladys Magalis Vargas Rangel y Ma. De las Nieves Ramírez Compeán, respectivamente. También reconocieron que el Jefe del Ejecutivo es un promotor de la economía y la competitividad, pero además se mostraron de acuerdo que se ha caracterizado por apoyar a los más vulnerables a lado de su señora esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, quienes ellas mismas han recibido el apoyo de ambos para su gente.

Esto fue algo que dijeron una vez concluido el sexto y último informe de labores de García Cabeza de Vaca, quienes remataron que, fue un documento de hechos y realidades, todo quedó plasmado y constatado el pasado viernes celebrado en el polyforum de Victoria.

Por lo pronto ese día el gober se despidió de los victorenses. No hubo gente de más ni de menos, apenas estaba hasta el tope, ni invitados especiales ni representante del gobierno federal, pero sí estuvieron sus amigos para celebrar la gran fiesta.

2.- Barbas a remojar. Con lo que paso allá en Nuevo León con el “Bronco”, que por cierto salió mansito, ahora afirman que tanto el alcalde fuereño de Antonio Leija Villarreal y el ex alcalde pillastre como le llaman algunos colegas de la pluma victorense, Juan Andrés Díaz Cruz, de plano ya no pueden dormir tras su detención, porque si bien es cierto, en ambos hay complicidad de un faltante del segundo cuando fungió como edil y el otro por tapadera, pues no lo señaló en su momento, del cual tampoco canta mal las rancheras, ya que tiene por ahí algunas observaciones que le hizo la ASE y al parecer ya se las aprobaron en el Congreso Local, pero ojo, los de Morena podrían abrir el expediente, por lo que no se confié y obviamente podrían caer de la gracia de los tultecos y más si en la elección venidera pierden. Ojo, porque el chingazo podría venir desde muy arriba o bien de “ya sabes quién”.

3.- Fiesta en grande habrá en Jaumave con motivo de celebrar la Semana Santa y el pueblo está esperanzado de tener sanas diversiones, por lo que para ellos el Ayuntamiento que preside José Luis Gallardo Flores, les organizó una serie de actividades a partir del domingo 10 de abril hasta el 17. Que habrá eventos culturales, artesanales, gastronómicos, deportivos, religiosos. Esta sería prácticamente la primera actividad grupal del presente año de manera ordenada y respetando los lineamiento de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

4.- Con las deserciones que se están dando en el tricolor por varios municipios de Tamaulipas, no se sorprendan que vengan más en cascada y en apoyo a los de Morena. Independientemente de ello, el candidato de la alianza “Va por Tamaulipas” sigue avanzando paulatinamente, pues la casa encuestadora “Mx” de la Ciudad de México, coloca a Cesar Verástegui Ostos, con un 36 por ciento de la intención del voto, lo que aún no le da para ganar pero ahí la lleva. Ojo, si se mantiene avanzando otra cosa sucedería.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.