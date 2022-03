Las estrategias de campaña… 

Finalmente el domingo arrancará lo más importante de la elección con los registros de los candidatos, Américo Villarreal Anaya se tiene estimado que comience una concentración de personas en la plaza del 15 Hidalgo a las 3 de la tarde, de ahí caminarán al IETAM y se ofrecerá una especie de discurso de agradecimiento. Antes de esa hora, a las 12, se va a registrar EL Truko César Verástegui, también con personas acompañándole, dando muestras de que hay músculo político, dejando constancia de que pueden ganar la elección con una estructura electoral amplia y sólida.

Pero ¿qué se puede esperar de las campañas?, la verdad es que no se ve nada nuevo, arreciaran los amigos de los candidatos pegando con todo a los enemigos, desprestigiando y golpeando mediáticamente sin ningún miramiento, vendrá una guerra de lodo que, también hay que decirlo, muchas veces ni siquiera nace de los aspirantes a la gubernatura sino de sus equipos cercanos que buscan ganar el poder y los presupuestos a como dé lugar.

Hasta hoy, también es justo reconocer, las precampañas y todo este periodo de intercampañas se ha llevado a cabo con civilidad, los golpes son de los acostumbrado por lo que se podrían considerar “normales”, la estrategia de ambos lados parece dirigida a gestionar los votos del coraje, del odio, quizá para luego entrarle a la propuesta que se va a concretar a partir de que el IETAM oficialmente los confirme como candidatos.

Se antoja que la campaña de El Trulo sea tendiente a inhibir ese voto de castigo al gobierno estatal, mostrar que los de Morena, el enemigo, tiene debilidades, comete pecados, sobre todo, que no le ha dado nada bueno al pueblo que tanto dice querer, es claro que su fortaleza será hablar de la seguridad pública, de la división de Morena, de lo torpe que se portan algunos alcaldes y alcaldesas de ese color más la ambición sin límites de los diputados y grupos que lo tienen dividido y al borde de la locura.

Este jueves, por ejemplo, el ayuntamiento de Victoria cometió una de las peores pifias en tiempos de campaña, hizo que estallarán manifestaciones de repudio en su contra ante el descontento que ha provocado con sus empleados sindicalizados a los que castiga sin medicamentos, no les quiere pagar algunos beneficios ganados durante muchos años, vaya, tan mal están las autoridades municipales victorenses, de Morena, que a su presidente ya le dicen que es la segunda versión de su amigo Xico, a quien no se atreve a castigar, ni tocar, con el pétalo de una rosa, quién sabe por qué, Tan mal andan en el municipio que la dirigente sindical, Laura Infante, tuvo que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en busca de protección ante amenazas en su contra, daños a su persona, discriminación.

Por su parte el equipo de Américo, de Morena, no se va a quebrar la cabeza tanto, le apostará a alimentar el odio contra el panismo que ha sido gandalla, que ha maltratado a los tamaulipecos, que no deja que los presupuestos permeen hacía abajo, es más, que mantiene como reyezuelos a una clase política que ni ve ni oye los problemas porque se encuentra muy lejos del pueblo, no hace migas con las bases porque no les interesó otra cosa que joder, Morena con ello y seguir cacareando la honestidad de su candidato, las becas, pensiones y otros beneficios consideran que tendrán suficientes sufragios.

Es difícil atinar cual de las estrategias será más eficiente, porque hay algo más, es posible que también tengan mucho peso cada una de las estructuras electorales dónde, ahí sí, hay que reconocer que El Truko tiene más ventajas, las ha asegurado reuniéndose personalmente con todos, alentando y apoyando como se acostumbra a los que jalarán para su causa por convicción más los que ya están dentro de una estructura gubernamental que tradicionalmente han jalado para quien nomine el partido en el poder.

Viene lo fino de las campañas, preparar la estrategia, preparar los debates públicos, acercarse a la gente con propuestas y respuestas, después preparar el día de la elección qué, si se llega a apretar en los números, será el Día D, el más importante de todo el periodo de campaña, quizá ahí se defina quien pierde una elección y eso lo saben, o por lo menos dicen saberlo, los dos candidatos, cualquier descuido el 5 de junio, para concretar, puede ser lo más importante de todo lo que vayamos a vivir de aquí a que tengamos gobernador electo…

Cierto, habrá otro candidato, seguramente también tendrá sus estrategias de campaña Arturo Diez, y no es mala fe no mencionarlo, nomás no sabemos nada de él y, es claro, que nada tendrá que hacer en la elección, seguramente su participación no pasará de ser una fea comparsa, y ya…

FIRMA UAT CONVENIO CON EMPRESA PETROLERA… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), recibió en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico) la visita de directivos de la empresa petrolera BHP (Broken Hill Propietary).

En la agenda de trabajo, organizada por la Secretaría General de la UAT, el Rector dio la bienvenida a Timothy Callahan, Director General de BHP Petróleo Operaciones México; Stephan Drouaud, Director General del Proyecto Trión, así como Juan Vázquez, Alfonso Solís y Leonardo García, miembros del corporativo.

Acompañado del Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario General, y la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación y Posgrado, el C. P. Mendoza Cavazos presidió la sesión en la que expuso a los directivos de BHP la vinculación que sostiene la casa de estudios para contribuir con el sector productivo en el desarrollo de la entidad, fortaleciendo en estas acciones la formación y especialización de los profesionales.

Durante la sesión efectuada en la sala de juntas del Edificio Administrativo del Centro Universitario Sur, correspondió al Dr. Eduardo Arvizu presentar el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2022-2025 del Rector Guillermo Mendoza Cavazos.

El Secretario General de la Universidad destacó entre los ejes sustantivos del PDI los relacionados con la creación, transferencia y divulgación de conocimiento, donde la UAT es líder en desarrollo de nueva tecnología y conocimiento que busca impactar en las distintas regiones de Tamaulipas.

Puso de relieve que este acercamiento con la empresa petrolera BHP se lleva a cabo dentro de la vinculación de la Universidad con los sectores productivos y, en este contexto, refirió también la participación que ha sostenido la Facultad de Arquitectura, Diseño y

Urbanismo (FADU) en el desarrollo de cursos y capacitaciones con esta compañía global, líder en la producción de petróleo y en la minería.

Se destacó el objetivo de establecer alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo sostenible de la región mediante la educación. Al respecto, el Rector expuso que la UAT cuenta con diversos centros productivos y de investigación que fortalecen los programas educativos y el quehacer científico integrando esfuerzos institucionales, fortalecidos en la transferencia de tecnología a los sectores económicos y sociales.

Por su parte, el Director General de BHP, Timothy Callahan, manifestó que actualmente esta firma minero-petrolera participa en acciones de formación con la UAT y tiene el interés de seguir colaborando mediante Trión, el proyecto que sostiene con Petróleos Mexicanos (PEMEX), el cual está ubicado en aguas profundas del golfo de México, destinados a concluir los estudios de ingeniería, acuerdos comerciales y planificación de la ejecución.

De igual manera, la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación y Posgrado, expuso una propuesta de la UAT para atender la escasez de agua y regenerar la investigación sobre la gestión de recarga artificial de acuíferos a través de modelos de vinculación con instituciones, academias y otros sectores relacionados.

Agregó que la UAT propone crear energías y visualizar la economía a modelos más sostenibles, crear una red de innovación, desarrollar proyectos en conjunto y diseñar una hoja de ruta encaminados a mover a Tamaulipas hacia una economía circular.

Participó también Leonardo García, encargado de transferencia tecnológica del proyecto Trión, quien comentó las acciones que se han desarrollado previamente con la UAT mediante cursos virtuales impartidos a estudiantes, y destacó que estas capacitaciones continuarán abordando temas de interés relacionados con la ingeniería submarina.

Estuvo presente el Dr. Edgardo Suárez Domínguez, Secretario Académico de la FADU, quien mencionó que, antes esta reunión, los directivos de la empresa BHP realizaron un recorrido por la Facultad, donde conocieron la producción académica y tecnológica, instalaciones, equipos y la colaboración de esta institución universitaria en proyectos de desarrollo urbano en la zona sur de Tamaulipas, la vinculación con la Comisión Nacional de Información de Hidrocarburos y la realización del nuevo laboratorio de análisis PNT, en el que se creará un comité competencias para nuevos cursos de certificación.

