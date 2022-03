Molesta a Morena perder privilegios en el Congreso

El PRI hará su mayor esfuerzo para hacer ganar al Truko

1.- Definitivamente los diputados de Morena no saben perder, no parecen comprender que al disminuir el número de integrantes de su bancada, por haber emigrado a otra corriente, con ello tenían que despedirse de varios privilegios, desde la asignación de las comisiones más importantes del Poder Legislativo (finanzas, vigilancia, deuda pública, etc), como los puestos administrativos del Congreso y todo, a partir de que no son mayoría en la LXV Legislatura local, que no tienen las riendas de la Junta de Coordinación Política.

Pero además los morenistas son aguerridos, de armas tomar, no crea usted que de argumentos o elementos de convicción. Y no nos sorprende, se trata de la izquierda y lo traen en el ADN, los hemos visto en el escenario nacional al tener su asiento más importante en la Cd. de México.

Así fue como tomaron la tribuna del Congreso de Tamaulipas al perder las principales comisiones, primero los morenistas y luego los siguieron los panistas. Desorden total que rebasó a quien ostenta la autoridad en ese poder, tanto al presidente de la JUCOPO, Félix “Moyo” García Aguiar; como la coordinadora de la bancada de Morena, Úrsula Salazar Mojica, que tampoco pudo reaccionar rápido y prácticamente fue la tercera en asumir el movimiento que prácticamente iniciaron los diputados Magaly Deandar y José Alberto Granados.

Úrsula Salazar, sabía que los diputados morenistas no actúan por acuerdo, no por lo menos en una primera reacción donde siguen sus impulsos, lo dijo cuándo se refirió precisamente a su designación, la que explicó, no provino del partido, sino por convenirlo la bancada.

Armando Zertuche Zuani, seguramente debió contemplar estos hechos con el alivio de no ser ya, el coordinador de la corriente guinda.

Por su parte el coordinador de la bancada azul, Luis René “Cachorro” Cantú también le entró al intercambio de gritos, golpes y conceptos altisonantes.

En una semana más la LXV Legislatura tamaulipeca cumplirá los primeros seis meses de ejercicio. En ese lapso habrá ocurrido lo nunca visto a lo largo de la historia de ese Poder, empezando por el cambio de liderazgo parlamentario que inició con Morena y ahora lo tiene el PAN; por registrar operaciones políticas insospechadas, como el hecho de sumar un diputado panista a la fracción del PRI, para que el Tricolor tenga un lugar en la Junta de Coordinación Política, y se convierta en un aliado de su benefactor.

Esta clase de “intercambios” los hemos visto en la Cámara de Diputados en los últimos tres años, y son válidos constitucionalmente. Y seguramente veremos muchas cosas más fuera de serie.

2.- Edgardo Melhem Salinas, presidente estatal del PRI, deja sentir su confianza en sacar los mejores resultados con la alianza “Va por Tamaulipas”, porque considera que “tienen al mejor candidato, César Verástegui Ostos, el cual está haciendo su trabajo y nosotros como partido estamos activando todas las estructuras territoriales, tocando todas las puertas buscando a todos los actores de cada región y preparando el ejército de priistas que arrancarán la campaña el 3 de abril”.

Melhem no pasó desapercibido que estarán frente a una contienda electoral muy competida, en ese panorama que se vislumbra, “la alianza Va por Tamaulipas que conforman PRI-PAN-PRD, obtendrá el triunfo electoral el próximo 5 de junio porque vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo para que el PRI aporte los votos necesarios para que triunfe la coalición”.

Las declaraciones de Edgardo Melhem Salinas se dieron en el marco de la ceremonia conmemorativa del 28 aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta

3.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) firmaron el convenio marco que sienta las bases de una alianza interinstitucional que vendrá a abonar a la democracia frente a los comicios que están por celebrarse. El documento lo suscribieron el Consejero Presidente del órgano electoral, Lic. Juan José Ramos Charre y por la Casa de Estudios el Rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos

En ese marco podrán realizarse trabajos colaborativos para desarrollar programas o proyectos de carácter editorial, académico, de investigación social, tecnológica y científica. Asimismo permitirá fortalecer la difusión de mecanismos que faciliten el entendimiento de la cultura política y democrática y con ello propiciar un acercamiento del organismo electoral con la población estudiantil y comunidad académica en nuestro Estado.

En esa ocasión Mendoza Cavazos expresó que la Universidad en su propósito de participar de manera positiva en los diferentes sectores de la sociedad, y lo hace generando profesionistas comprometidos con la comunidad, con formación integral, no sólo en el terreno académico, sino con temas culturales, deportivos y cívicos.

Al referirse a la firma del convenio de participación con el IETAM, el rector puntualizó: “Hay que trabajar mucho con nuestros estudiantes y con nuestra comunidad para buscar una mayor participación en las elecciones por la importancia que conllevan; abriéndole las puertas al IETAM y participando activamente en todos los procesos y en lo que podamos apoyar como Universidad, con nuestra infraestructura y nuestra gente”.

Por su parte el Lic. Ramos Charre mencionó que el desarrollo democrático requiere de aliados estratégicos que nos generen potenciar vínculos de colaboración para fortalecer la cultura cívica, a través de ejercicios democráticos como son los debates de ideas y propuestas de quienes aspiran a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo en la entidad y con ello, promover la participación ciudadana a través del ejercicio del voto libre, razonado e informado.