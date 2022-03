Este domingo el registro 

Todo se encuentra listo para el registro de los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas ante el IETAM, para lo que los partidos ya establecieron la hora en la que estarán acudiendo cada uno de los tres aspirantes para ser recibidos, como es debido, por el Consejo General del instituto.

El primero que acudirá a registrarse es Arturo Diez Gutiérrez del Partido Movimiento Ciudadano, quien en punto de las 10 de la mañana estará solicitando su registro como candidato, acompañado del comité directivo estatal, así como familiares y amistades.

Mientras que en punto de las 12 del mediodía lo estará haciendo Cesar Verastegui El Truco candidato de la alianza “Va por Tamaulipas” integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y por el Partido de la Revolución Democrática.

Y por último hará su registro en punto de la 15:30 horas Américo Villarreal Anaya de la alianza “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por el partido Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, por cierto estos últimos están citando a militantes simpatizantes en la plaza de la 15 Hidalgo para que acompañen a su registro al doctor.

Finalmente, no le quedo de otra a Alejandro Rojas que declararse a favor del precandidato Américo Villarreal, claro después de todo este tiempo que se la paso fastidiando desde su trinchera el senador con licencia, luego de que Rojas, que ni alcanzo a figurar en las encuestas por más que grito y vocifero, para echarle cuanto lodo pudo al ahora precandidato de Morena, buscando desmeritarlo con diferentes descalificativos.

Pues bien, finalmente este fin de semana las declaraciones de Rojas cambiaron, y ante medios de comunicación salió a decir que, si Américo es el candidato oficial, pues se suma a su apoyo y trabajara por Morena, ya que según Rojas el no viene a dividir ¿En serio? Claro que esto nadie le cree.

Pero además aseguro que sumaría a toda la militancia de la entidad camino a las elecciones del 5 de junio, aunque habría de recordar que las pobres cantidades que el senador suplente logro reunir, en su gira de protesta, según el como candidato oficial, por lo que si no ayuda es mejor que no estorbe.

Rojas debió morderse los labios cuando tuvo que reconocer que el senador con licencia va arriba en las encuestas, y ahora con la ratificación del TRIELTAM Américo Villarreal se consolida como precandidato único oficial de Morena.

Pero Alejandro Rojas, al mero estilo de la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, y el domingo termino encabezando una protesta contra la candidatura de Américo Villarreal en la Capital del Estado, la que no termino del todo bien para el chilango senador suplente, luego de que lo terminaran agarrando a tomatazos, por parte de morenistas que le mostraron así su desaprobación a su proceder.

Y como dicen que en este mundo no existen las casualidades, pues existen ciertas versiones sobre quien estuvo detrás del patrocinio de las dos unidades de transporte, que se encargaron de llevar a los participantes a la manifestación, convocada por Rojas, para este domingo en Ciudad Victoria.

Y basta recordar que por más que ha despotricado el senador suplente no había logrado superar a la docena de asistentes a sus eventos en su recorrido por el estado, por lo que era más lástima que admiración lo que inspiraba.

Y que lograra superar esa cantidad en la marcha convocada, era más que obvio que hubo una mano que estuvo detrás de esto, por lo que las miradas se dirigieron a la ex alcaldesa dado a que está en los últimos meses había hecho alianza por debajo de la mesa.

Alejandro Rojas andaba tan contento por haber logrado superar sus doce seguidores que hasta andaba muy bailador, pero la sonrisa se le cayó cuando la marcha acabo y la comitiva pues emprendió el viaje de regreso a Reynosa, mientras que Rojas les suplicaba que se quedaran a su discurso, con lo que se evidencio la maniobra detrás de la marcha, pero cuando Alejandro Rojas estaba con su discurso, morenistas le hicieron un cierre con broche de oro al aventarle a tomates podridos.

Por otro lado, que Maki Ortiz salga a agradecer al alcalde Carlos Peña, por haberla invitado a la cabalgata dentro de los festejos del 273 aniversario de Reynosa, en la que participaron más de 300 jinetes, esta dé más, ya que obvi, Carlitos no dejaría fuera a mami ya que gracias a ella está en esa posición.

Veremos cuál es el pronunciamiento de la ex alcaldesa, luego de que fuera ratificada, otra vez, la candidatura de Américo Villarreal, dado a qué pese a que Morena le hizo alcalde a su hijo no tiene compromiso con el partido, por lo que los morenos no deberán confiarse de que Maki los vaya a apoyar, cuando finalmente acepte que ella no será la candidata, y en revancha les termine jugando en contra.

Pero mientras versiones dan ventaja al precandidato de Morena, en otras lo hacen a favor del precandidato de la alianza Va por Tamaulipas, Cesar Verastegui en las que según más posiciones han logrado avanzar en la preferencia electoral de los tamaulipecos.

Mientras unas encuestadoras lo colocan con un 36 por ciento en la intención del voto.