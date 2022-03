El derecho de la 4t.

La semana ha sido tremenda en cuestiones políticas. En la entidad, el escándalo del último informe gubernamental; y no se diga el propiciado por las ambiciones de los morenistas, que si se van o no, que les quitan la Coordinación Política del Congreso, y en lo nacional, todo lo relativo a las exigencias de AMLO y de MORENA para promocionar la ratificación de mandato, oficialmente revocación, así que en lugar de acatar la ley, prefirieron cambiarla.

El pleito casado, entre AMLO y el INE, es porque el primero no acepta jugar con las reglas legales que, en este caso, fueron aprobadas por los morenistas; y que por eso, tilda de antidemocrático al órgano electoral; en tanto que Lorenzo Córdova, los llama tramposos… que no respetan los lineamientos legales. En fin, ya no violan la ley, por eso la cambiaron… y van a cambiar todas las que les impidan hacer lo que les venga en gana.

EL DERECHO DE LA REVOLUCIÓN.

En teoría se afirma que el pueblo tiene derecho a una revolución, es decir, a modificar el statu quo que impida se logren beneficios para el pueblo. Por eso, entiéndase, es como se dio en su momento el movimiento de independencia, para separarnos de España; luego, después de una revolución interna, las famosas leyes de reforma, para separar la iglesia del Estado. Y, claro, la última revolución del siglo pasado: la revolución de 1910, que dio fin a la dictadura de Porfirio Díaz.

Y después de cada transformación, entiéndase, se dio una transformación en el marco jurídico, precisamente para adecuar el cambio de régimen, de estructuras políticos y de gobierno. Así es como todos conocemos que después de la independencia hubo la Constitución Política de 1824; luego la de 1857 y todo hoy en día conocemos la de 1917, que es la que nos rige con todo y que cada gobierno la ha modificado. Así, en esta coyuntura, diríamos que efectivamente, AMLO si habla de una 4T, transformación, tendría que darse un nuevo estatuto, acorde a sus interés y proyectos, como el de reelegirse.

LEY A MODO.

El gobierno de AMLO, la 4T, se ha caracterizado por no andarse por las ramas en temas jurídicos, sobre todo si les impide lograr sus propósitos. Vale recordar lo que sucedió con Ignacio Taibo II, que fue nombrado director del Fondo de Cultura Económica, pero no reunía los requisitos, así que lo más fácil para la 4T, fue que los diputados modificaran la ley y, de esta manera, ya no hay una conducta irregular en su nombramiento.

El caso más emblemático de los últimos días es el escándalo de Veracruz, donde recurriendo a la tipificación del delito de “ultrajes a la autoridad”, el gobierno y los policías hacían de las suyas. Fue necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviniera y declaro inconstitucional los artículos relativos al código penal. Y en respuesta, enojado, el gobernador Cuitláhuac García fue claro: no importa, palabras más, palabras menos, dijo, le ponemos otro nombre al delito. Lo importante, para ellos, es salirse con la suya.

LEYES NEOLIBERALES.

En más de una ocasión el Presidente AMLO ha señalado que el neoliberalismo hizo, durante muchos años, daño y más daño al pueblo de México. Y que, de manera gradual, fueron instrumentando leyes y reformas que les beneficiaron, pero que dañaron a los más pobres. Y efectivamente, bien que lo recordamos, cada Presidente, sobre todo los Presidentes anteriores, modificaron una y otra vez la Constitución Política para ajustarla a sus propósitos y objetivos. Por ejemplo, Carlos Salinas reformo lo relativo al ejido en tanto que Enrique Peña a la cuestión energética.

AMLO no llego poder por una revolución en el sentido estricto de la palabra. Pero el enarbola, pregona una 4T, que para funcionar requiere un Estado de Derecho ad hoc. No puede, por lo tanto, construir una nueva Constitución, como lo hicieron con la independencia, las leyes de reforma y la revolución de 1910. No puede, por ejemplo, modificar la Constitución Política para establecer la reelección presidencial. Benito Juárez, su ídolo político se reeligió, porque la ley lo permitía.

NO SE MANDAN SOLOS.

Afirma Ricardo Monreal que quienes lo atacan no se mandan solos. Y eso, precisamente, es lo que sucede con Diputados y Senadores de MORENA, que olvidan que son parte de un poder que, teóricamente es independiente, pero que ellos en más de una ocasión, han demostrado que obedecen ciegamente las instrucciones que, incluso, van de no cambiar ni una coma a las leyes y reglamentos que les propone el Ejecutivo y repiten que “es un honor estar con AMLO”.