Américo Villarreal: datos de su vida   

Sin duda Américo Villarreal Anaya es una carta fuerte para ganar el domingo 5 de junio las elecciones para Gobernador del Estado, postulado por el Partido de Regeneración Nacional (Morena), y el Partido del Trabajo.

Américo nació en Cd. Victoria el 23 de mayo de 1958 (tiene 63 años) es hijo del ingeniero Américo Villarreal Anaya y de la profesora Beatriz Anaya Guerrero.

Su padre fue Gobernador de febrero de 1987 a febrero de 1993, y su madre Beatriz fue presidenta del Sistema DIF Tamaulipas en ese mismo periodo.

En razón del trabajo de su padre en la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Américo creció en la Ciudad de México, cursando su secundaria en el acreditado Colegio Cristóbal Colón en los años de 1969 a 1972, haciendo su bachillerato en La Salle. Encaminó sus pasos a estudiar Medicina en la Universidad La Salle de donde egresó en 1981.

Es médico internista egresado del Hospital Nacional de Pemex, y ha cimentado su prestigio en medicina como cardiólogo egresado, en 1988, del Instituto Nacional de Cardiología.

En su sexenio el Gobernador Tomás Yarrington lo designó Director General del Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, que en rigor y justicia debería llamarse “Dr. Emilio Martínez Manautou”, pues fue personaje quien durante su Gubernatura creó impulso el referido nosocomio.

El 1 de septiembre de 2018 Américo Villarreal tomó protesta como Senador de la República, responsabilidad a la que solicitó licencia para postularse a la gubernatura del estado. En los hechos concluye su senaduría en 2024.

El abanderado de Morena está casado con la doctora María de la Luz Santiago Diez y es padre de tres hijos: Américo, Humberto y María.

Américo ha sido catedrático de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De 2006 a 2010 fungió como Subsecretario de Calidad de Atención Médica Hospitalaria y de 2011 a 2016 ocupó el mismo puesto en el área de especialidad en la misma institución en la capital de Tamaulipas.

Priista desde sus 25 años, en 2017, Villareal renunció al PRI, y fue invitado por el entonces precandidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, a contender por la senaduría de Tamaulipas en 2018, elección en la que contendió contra Ismael García Cabeza de Vaca, logrando ganar siendo Senador por primera minoría.

Américo en su paso por el Senado de la República le correspondió presidir la Comisión de Salud, siendo además integrante de las comisiones de Energía, Marina y del Grupo Plural de Trabajo para el seguimiento a la pandemia del Covid-19.

Poco se conoce a los integrantes del equipo de Villarreal Anaya, en que figura como su vocero el periodista Francisco Cuéllar Cardona, así como tener el respaldo del reynosense ex senador de la república y ex presidente estatal del PRI, el Licenciado en Economía por el Tec de Monterrey Oscar Luebbert Gutiérrez. Destaca también el apoyo que le da el ex secretario general de la UAT, MVZ Fernando Arizpe García. Tal es el perfil del doctor Américo.

Dos.- Este jueves 17 en sus redes sociales la Universidad Autónoma de Tamaulipas emitió este mensaje: “ Te invitamos a participar en la Colecta Universitaria 2022, Universitarios con Corazón de Niño: «Dona un Juguete, gana una sonrisa», como parte de las actividades que implementa el Programa Institucional Manos Universitarias en el marco del Día de las Niñas y los Niños”. ¿Fecha? Del 17 de marzo al 27 de abril. Mayores informes: Dirección de Participación Estudiantil UAT. “Enlace Institucional de tu escuela, facultad y unidad académica”. Así, la UAT con su nuevo Rector preserva esta benéfica y muy positiva tradición en favor de los niños que viven en situación vulnerable. NOS VEMOS.

??

??Azahel Jaramillo Hernandez

[email protected]