Truko Verástegui trae equipo  

¿Cómo están? En cosa de días se acaba el Invierno e inicia la Primavera. Ello ocurrirá este domingo 20 de marzo en este 2022, a las 9:33 horas. Será en Primavera cuando en Tamaulipas se libre la batalla por la Gubernatura.

En su libro Setenta Máximas Políticas el escritor neolaredense Lorenzo de Anda dice clarito: “En política la circunstancia cambia en un santiamén”. Y añade que sólo triunfa el político que prevé el cambio, por inteligencia, deducción, intuición o por suerte.

“Con la velocidad de un rayo lo blanco se hace negro, lo negro se hace blanco, lo solido se convierte en vapor”.

Y es que en enero 2021 César “El Truco” Verástegui Ostos era nomás un candidato emergente. Estaba ahí –en la Secretaria General de Gobierno—atento a mantener la paz social en la entidad y presto a convertirse en Candidato a Gobernador por el PAN solo en el caso de alguna complicación, algún incidente que hiciera necesario tomar la bandera azul del del Acción Nacional. Y esa circunstancia se presentó a fines de abril de este fatídico año cuando el aparato de la Cuarta Transformación le echó el ojo a Tamaulipas buscando la desaparición de poderes. No lo ha logrado y seguramente ya no lo logrará pero es evidente que ha modificado los factores de poder en el estado.

Ante esta nueva circunstancia, movidas la piezas del ajedrez, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca el viernes 25 de junio del año pasado durante una gira realizada allá en Villa de Casas decidió destapar a César Verástegui como viable candidato a Gobernador.

Lo que visualizamos es que el Gobernador Cabeza de Vaca trabajará, se esforzará, por mantener a Tamaulipas bajo la bandera azul. Ya está más que clara la alianza del PAN, con su tradicional adversario –el PRI—e igual con el Partido de la Revolución Democrática.

Para la construcción de eventual alianza por la gubernatura PAN-PRI-PRD- mucho pero mucho abonó la beligerancia con que cada mañana se dirige a la oposición el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana tras mañana el Presidente, como su pecho no es bodega, externa sus sentimientos de aversión a sus opositores. Para nada externa llamados a la concordia.

¿Quién es César “El Truco” Verástegui? Nació en El Mante el 14 de junio de 1966. Es ingeniero agrónomo por la UAT, y ha sido presidente estatal del Partido Acción Nacional. Es evidente que en la General de Gobierno se condujo con eficiencia, lealtad y bajo perfil. Hoy es el abanderado de azules, tricolores y perredistas.

En esa alianza con los priistas, Truko Verástegui tiene en su proyecto de ganar la Gubernatura a personajes priistas que el entienden a eso del tejemaneje electoral. Entre ellos debemos anotar a Luis Enrique Rodríguez Sánchez, que le sabe a la política desde la experiencia y desde lo académico. De muy chamaco fue presidente municipal de Xicoténcatl. La anécdota es la siguiente. Era el sexenio del Gobernador Dr. Emilio Martínez Manautou. Y había que designar candidato del PRI a la alcaldía de Xico. Había en ese municipio dos grupos de poder, que no se ponían acuerdo en la designación de un candidato. Traían un pleito ranchero absoluto. Entonces, desde Cd. Victoria envían a Luis Enrique a conciliar, a negociar. Él era bien visto por los dos grupos rivales, si bien había nacido en El Mante. Luis Enrique proponía un nombre, y los de un grupo lo echaban debajo de inmediato. Fueron dos, tres días de negociación hasta que a uno de Xico dijo: “¿Y porque mejor no te mandan a ti de candidato?”. Así se acabó el conflicto: Luis Enrique fue nominado candidato. Y ganó sin broncas la elección. Tenía 24 años de edad, y acababa de terminar la licenciatura en administración de empresas en la UAT Victoria.

Rodríguez Sánchez le ha coordinado sus campañas a alcaldes y a gobernadores. Y tiene diplomados en Estrategia Política, Gerencia en Campañas Políticas, Análisis político, Liderazgo y Trabajo en equipo por la Universidad Complutense de Madrid, el Tec de Monterrey, el ITAM, y la Universidad de Berckley de Estados Unidos. ¿Así o más letrado?

Otros personaje que también están trabajando para que Truko sea Gobernador son el ex alcalde de El Mante, Florentino Sáenz Cobos, ex diputado tricolor y ex director general de las Juntas de Mejoramiento del estado de Tamaulipas.

Sergio Guajardo Maldonado, otro priista de convicción, también está sumado a las filas de Truko: lo suyo es sobre todo el conocimiento de los liderazgos campesinos.

El licenciado Heriberto Ruiz Tijerina, (que este día 16 cumplió años) ex diputado local, y ex funcionario del gobierno estatal está en la lucha por hacer ganar el proyecto de El Truko. NOS VEMOS.