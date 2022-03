Hay “unidad” en MORENA: delegado

Ya lo había vaticinado el gobernador de Nuevo León SAMUEL GARCÍA la caída del ex gobernante de aquella entidad JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN “el bronco” era cuestión de días para que pisara la cárcel por sus desatinos y otras cosas mas, el adagio se cumplio y el exentrico personaje ya esta bajo las rejas del penal de Apodaca por supuesto desvío de recursos.

De esas rarezas de la política que suceden esporádicamente, “el bronco” quiso en todo momento llevar a la cárcel a ex mandatario estatal RODRIGO MEDINA y jamás pudo, sin embargo el joven SAMUEL en menos de seis meses logró meterlo a el cumpliendo de paso una de sus múltiples promesas de campaña.

Por supuesto que en el entuerto mucho tiene que ver la clase empresarial regia, la misma que lo llevó al poder y a la que RODRIGUEZ CALDERON engañara de manera absoluta hoy, es la misma que apoya su captura sin duda alguna.

Desde luego que resultaría interesante saber si aquella y ahora fantasmal Alianza Federalista de la que era parte importante junto con casi un docena de gobernadores lo apoya ahora que se encuentra en plena desgracia.

Nadie por encima de la ley manifestó luego de su captura el gobernador de Movimiento Ciudadano SAMUEL GARCIA.

En otro tema sigue la sicosis entre el morenismo en la entidad cuando no son los alcaldes, o miembros del partido son los diputados, estos por cierto últimamente han sido la comidilla de todos los días.

Las renuncias que más bien huelen a traición, han ayudado a que sus acérrimos rivales del PAN hayan logrado agenciarse para sí la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado y lo logran en medio del proceso electoral lo cual representa y mucho.

Lo peor del caso es que sabemos que el tsunami guinda aún no concluye pues nos dicen que habrá más renuncias-traición de por lo menos otro par de diputados.

No obstante que el morenismo se cae en pedazos en la Cámara de Diputados, el delegado del dicho partido ERNESTO PALACIOS CORDERO asegura que no hay desunión simplemente desacuerdos con algunos miembros principalmente con el ex titular de la JUCOPO ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

Tan son desacuerdos que dos diputadas entre ellas NAYELI LARA aun dicen pertenecer a MORENA pero que en el congreso no comulgan con el líder de la bancada ARMANDO ZERTUCHE así de incongruentes, por decir lo menos.

En tanto la que fustigó por llamar de alguna manera al virtual candidato de MORENA al gobierno del estado AMERICO VILLARREAL ANAYA fue la ex morenista diputada NANCY RUIZ MARTINEZ de quien dijo que jamás se ha reunido con ello menos en estos momentos de crisis política, es más ni con lo alcalde busca reunirse manifestó enjundiosa la dama en mención.

Por cierto en torno a la virulencia que existe evidentemente entre los y las diputadas morenistas el médico capitalino fue claro al precisar que el asunto le corresponde al partido resolverlo pues son temas y cuestiones inherentes a ellos únicamente.

Nosotros -dijo- estamos concentrados en atender lo relacionado a la inminente campaña proselitista que arranca como bien se sabe el próximo 3 de abril.

Antes el día 28 del mes en curso VILLARREAL ANAYA acudirá ante la autoridad electoral a registrarse de manera oficial como candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos MORENA, PT y PVEM.

Un día antes el 27 del mismo mes hará lo propio el abanderado de la alianza “Va Por Tamaulipas» integrada por los partidos PAN, PRI , PRD CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS.

Por cierto a través de ciertas filtraciones nos hacen saber que el virtual candidato del morenismo a la gubernatura del estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA no participara no en uno sino en los dos debates programados durante la campaña proselitista, uno pactado para celebrarse el 15 de abril y el otro justo un mes después. ¿cierto o falso?

En otro punto el alcalde capitalino LALO GATTAS BÁEZ acompañado del Gerente de la COMAPA ELISEO GARCÍA LEAL y diversos medios de comunicación hicieron un amplio recorrido donde se explicó técnica y gráficamente el problema y las causas de la turbiedad del agua potable en la ciudad.

Ante la escasez del vital líquido el edil aprovechó para justificar el tandeo que habrá de implementarse en toda la ciudad con el único fin de garantizar el abasto.

El recorrido abarcó la toma de la presa Vicente Guerrero, la planta potabilizadora, manantial y pozos abastecedores de la ciudad, donde en cada estación se detallo el proceso de condición y redistribución de los mil 380 litros por segundo extraídos de los diversos puntos como son la presa Vicente Guerrero y los pozos norte y zona urbana.

Como el nivel de la presa es muy bajo el alcalde pidió paciencia y comprensión a la ciudadanía manifestando que su gobierno y COMAPA van de la mano en eficientar la infraestructura hidráulica para solucionar el problema de desabasto de agua.

