El Bronco Samuel acciona sus gatillos…

Dicen que aseguró el ex gobernador coahuilense Óscar Flores Tapia, que “a puñaladas iguales llorar es cobardía”: No estoy seguro de la cita, pero me parece un juego excelente de palabras, eso si, de alto contenido popular.

Es como decir que el que se lleva se aguanta, el que se rie que se atenga a las carcajadas y en el caso de lo sucedido en Nuevo León, con el arresto de Jaime Rodríguez “El Bronco”, sobran intepretaciones.

Como siempre les digo, cada quien tomará la que mejor ayude a sus emociones, a sublimar sus vidas, donde insisto, nada tiene que ver con la preparación académica, y si, con decisiones de carácter emocional, como aquello que esuchamos de todos los políticos, en el poder, sobre eso de que “quien la hace la paga”.

Y yo no lo sé de cierto (Sabines), como en el poema pero vaya que las conclusiones son tan importantes como interesantes, como para recordar a todos los empoderados de todas las latitudes.

Que dos letras hacen la diferencia, la “e y la x” y que a la vuelta del tiempo, antes de apretar “el gatillo”, siempre hay que considerar otras frases más. La de Zorrilla, sobre que los muertos que vos matáis gozan de cabal salud y la segunda, de autor Carbonero, de que “en política la eternidad nunca es eterna”.

Vamos a ver en el tiempo, que muchos se preguntan, por qué la tardía de la Fepade versus El Bronco en un tema que llevaba más de tres años.

Y si esta acción, al margen de las pruebas es regla para todos los actores políticos, que aquí siempre lo hemos revisado. ¿La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales está mandando una nueva señal de presión sobre el proceso del 2022, o mayor aun, rumbo del 2024?

Es pregunta y es afirmación, que por lo pronto ayer ya decíamos que en el espacio de las amistades políticas y las protocolarias … nada es de confiar. Y por lo mismo, ya se rumora que fue un favor a #YaSabenQuien.

Ellos sabrán que sobran ideas de conspiraciones, sobre hechos que también, en el caso de El Bronco, fueron “pasadas de lanza” contra el hoy gobernador Samuel García, en su ruta a ser Presidente de México el primero y gobernador el segundo.

Tiempo de tronar cohetes desde el poder, igualito lo que hizo Don Jaime, mientras que detentó la gubernatura y por lo mismo, el llamado a la reflexión sobre las causas y los azares ( diría Silvio Rodríguez), las facturas y sus cobros.

De la defensa del ahora acusado de desvío de recursos, veremos y ya veremos si hay vasos comunicantes entre la demanda Don Samuel en 2018 y si hubo magia de Palacio, tras la derrota de Clara Luz y el ascenso del rey de las redes sociales.

Tiempos de sube y baja estimados amigos… que AMO ya cantó la de “yo no fui”…

Lo mejor de cada casa…

a.- Y claro que hay que agradecer que en Matamoros se están poniendo las pilas con algo básico que es para todos. Que el alcalde Mario López se aplique para evitar contaminación y de paso inundaciones futuras.

Hablamos de los trabajos de desazolve y limpieza de drenes que realiza su administración para proteger, además de la salud de los ciudadanos, toda vez que los cauces estaban convertidos en verdaderos focos de infección.

Hacerlo desde ahora, es prevenir algo que mucho se ocupará tan pronto llegue la temporada de hucaranes y me dirán que exagero y no. Los que son de la tierra de Rigo, bien que sabemos que tomar providencias y mantener saludable los flujos de agua es básico, de sobrevivencia.

b.- Y seguro que hay de problemas a problemas, que en Tampico Jesús Nader hizo un gran acuerdo con la Universidad Autónoma der Tamaulipas para monitorear el aire de El Puerto.

El acuerdo denominado «Sistema de Monitoreo Atmosférico de Calidad de Aire y Concentración de Material Particulado, basado en Tecnologías de Internet» se firmó con el rector de la UAT Guillermo Mendoza Cavazos, para buscar el mejoramiento ambiental desde en las instalaciones del Centro Universitario Tampico-Madero.

Monitorear la calidad del aire y los factores meteorológicos en la zona centro de Tampico, será desde ahora mismo, asunto de alta prioridad entre el ayuntamiento y la Máxima Casa de Estudios.

Nostra Política.- A propósito… “se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales”. Aristóteles.

