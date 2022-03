Las redes sociales en la última década han tomado relevancia insólita, sobre todo en el ámbito político, pues hombres y mujeres inmersos la actividad pública pueden hacer alguna alusión de un tema determinado y de inmediato pudiese venir una avalancha de declaraciones que valieran, por lo menos, pisar la prisión preventiva, como en el caso del exgobernador del vecino Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ex candidato presidencial.

En su cuenta de Twitter, el ahora gobernador neolonés, Samuel García Sepúlveda, publicó un mensaje donde anticipa la detención del ex gobernador, aclarando que “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León. Y aquí ya empezamos.”

En días anteriores se relacionó a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, con un tema calificado de Las Broncofirmas que se centró en el desvío de recursos humanos y materiales, donde el exgobernador se vio involucrado cuando fue candidato a la presidencia de la República, según trascendió en información de Milenio Digital y diversos portales en la Web.

Según el video de la casa Mileno, El Bronco fue detenido y esposado con las manos en la espalda, por las autoridades policiales este martes, al filo del mediodía, al salir de un rancho de General Terán, Nuevo León.

Según los archivos periodísticos la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, al detectar irregularidades en los informes de auditorías, procedieron a la denuncia legal y se solicitó la congelación precautoria de las cuentas bancarias de dos ex funcionarios de primer nivel del gobierno de Rodríguez Calderón, que presumiblemente realizaron operaciones simuladas y triangulación de recursos públicos.

Los dos involucrados directos son Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable; y María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación, quienes hicieron diversas transferencias interbancarias a empresas en las que ambos ex funcionarios tienen relación directa.

Las empresas sospechosas están sometida a una exhaustiva auditoría, entre las que destaca Canadá Grupo Inmobiliario SA de CV, de la cual resultó socio a Manuel Vital, exsecretario del Bronco; también están: Gesta Proveedora de Insumos y Servicios Industriales, Telecomunicaciones y Servicios del Norte, IVG Comercializadora, entre otros.

El origen de la denuncia presentada por el ahora gobernador, Samuel García Sepúlveda, cuando éste era Senador por N L, y se concreta a la recolección de firmas que presumiblemente hizo el equipo de El Bronco, para registrarlo como candidato independiente a la presidencia de la república en el 2018.

Se supone que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigó al exgobernador por el presunto desvío de recursos públicos que le habrían permitido obtener las firmas exigidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y obtener el registro.

La redacción del periódico digital SinEmbargo.com publicó que Jorge Guadalupe Galván, Titular de la ASE, declaró: “…una unidad especial de la dependencia, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, estudia el caso… los resultados se darán a conocer en octubre de 2019 como parte del informe de la cuenta pública del Estado correspondiente a 2018.”

La carpeta de investigación del INE señala que las primeras indagatorias, en mayo pasado, el INE informó que Jaime Rodríguez, “El Bronco”, recibió financiamiento ilícito de empresas por más de 12 millones 800 mil pesos que recibidos durante el periodo electoral para la recolección de firmas ciudadanas.

La duda ciudadana no solo de Nuevo León, sino del país en general, es identificar los indicadores, reales o supuestos, que están llevando al exgobernador independiente tras las rejas del penal 2 de Alpodaca, donde un juez definirá su situación jurídica.

Lo trascendente es quizá se esté practicando aquello de “Te lo digo a ti mijo, para que lo entiendas tú mi nuera” por la amenaza de que otro gobernador, el de Tamaulipas, termine primero en su desafuero y más tarde en prisión, según ha trascendido en distintos medios.

La periodista Lupita Álvarez publicó hace unos días que, partiendo de las declaraciones de Alejandro Rojas Díaz Durán, “…es el 24 de marzo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinará quitarle el fuero al que calificó como ‘goberladron’…”, en clara referencia al reynosense Francisco García Cabeza de Vaca, “…porque va a ser un acto de justicia para todo el pueblo tamaulipeco”, dijo el suplente de Ricardo Monreal en el Senado de la República.

Para muchos tamaulipecos es obvio que el senador suplente ha insistido en buscar problemas en la entidad, pues empezó en Matamoros y presentó la denuncia contra el gobernador tamaulipeco, solo que, se sabe por la defensa, las acusaciones fueron desestimadas al demostrar la falsedad de notas periodísticas y fingimiento de las presentadas por el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHyCP, del ahora preso Santiago Nieto.

Lo más reciente de Alejandro Rojas es el desconocimiento a la candidatura del Dr. Américo Villarreal Anaya (AVA) por Morena, pese a que la coalición Juntos Haremos Historia en Cd. Victoria, hace dos semanas ratificaron al galeno en la misma postura.