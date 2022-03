Votar o no votar

En la vieja materia de Educación Cívica, curso que desapareció de currículum escolar desde hace décadas, para incorporar algunas temáticas a las Ciencias Sociales y de los principios mínimos de convivencia social y legal que deben conocer los escolares, interpretando son principios en la formación política del infante.

El tema es no es simple, aunque para muchos, contradictorio, porque el ejercicio de votar es una doble acción, puesto que el voto es obligatorio y contradictoriamente es voluntario.

¿Vota o no votar la Revocación de Mandato? Finalmente: si lo haces… participas; si omites tu sufragio… no participas y no hay una ley que te obligue o deslinde de una y otra postura cívica. ¿El no cumplir con una obligación cívica, puede traer consecuencias? Solo que otros mexicanos, aún que viven en otro país, deciden por usted.

El próximo 10 de abril, los mexicanos mayores de 18 años, con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), estamos convocados para acudir a las urnas y elegir sobre una pregunta en concreto: “Debe continuar su gestión presidencial, Manuel López”.

La iniciativa sobre la Revocación de Mandato para el presidente de la República, provocó identificar, según algunos analistas, una contradicción constitucional: El orden legal establece un período de seis años para el ejercicio presidencial, que empieza el 1 de diciembre y concluye el 30 de noviembre.

Andrés Manuel López fue elegido en junio de 2018 para 6 años (2024). Sin embargo, porque así lo determinó (malamente) la iniciativa presentada por la misma presidencia de la república, el Congreso de la Unión autorizó (erróneamente) la revocación a mediados del sexenio. En todo caso, respetando la individualidad de la ley, debería aplicarse entonces al siguiente presidente.

Incontables mexicanos han determinado no acudir a las urnas el 10 de abril siguiente, porque consideran se eligió a un presidente para seis años y eso no debe cambiar. Otros, opinan que están cansados de las pésimas políticas y votarán para que el de Macuspana se valla a su rancho de Chiapas. ¿Se iría? ¿Dejaría el cargo realmente?

La otra posibilidad es que continúe, lo que confirmaría la simpatía ciudadana por su presidente y desde luego, continuaría el período que señala el mandado Constitucional. ¿Tiene caso mal gastar por ‘capricho’?

Desdichadamente hay quienes opinan que de nada sirve votar, porque el triunfo está asegurado por el mismo estado; otros hacen elucubraciones jurídicas y políticas y pronostican distintos panoramas.

Votar o no votar es la gran cuestión y nada más falso que contradecir la opinión del infrascrito, sin importar el sentido de su voto.

MUERE ETC

Aclaro, que ETC no son las iniciales del exgobernador tamaulipeco, son siglas referidas al programa de Escuelas de Tiempo Completo, que como otros importantes y ‘corruptos ejercicios de gobiernos neoliberales’, llegan a su fin, por orden de, ya sabes quién.

Quien saca la cara es la profesora Delfina Gómez Álvarez, titular de Educación Pública federal, quien señaló que el ajuste de presupuesto se dio prioridad a la sanitización de las escuelas que beneficiaban a más de 3.5 millones de niños y adolescentes con jornadas extendidas de aprendizajes, deporte y alimentación, a pesar de que en tiempos de la pandemia no gastó el gobierno en alimentos ni material escolar.

La exalcaldesa de Texcoco, ésa que descontó una lana del salario de los empleados municipales para promocionarse como candidata a gobernadora, dijo que valoró las prioridades por medio de visitas a las escuelas para constatar que “…todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas en agua, aulas y sanitarios…»

¿Usted le cree?… ¡yo tampoco!

En otras palabras, las oficinas, pasillos, patios, elevadores, etc., gubernamentales, nuevamente se verán atiborradas de escolares haciendo tarea, corriendo entre los escritorios, etc., hasta que los papás o por lo menos uno de ellos, salga de su jornada laboral.

Las ausencias momentáneas de los empleados para ‘escaparse’ de su centro de trabajo y correr, recoger a sus vástagos, que regularmente salen de la escuela, por lo menos, dos horas antes de que se pueda checar la salida laboral.

Cuál será el número de escolares, sobre todo por el ‘lonche’ de los estudiantes, que se vieron afectados por la orden presidencial.

Y las vacunas… Finalmente el Dr. Gattel autorizó hasta los 12 años de edad. Entendemos entonces que los de la primaria, se quedaron sin vacunar, pese a que en países mucho más pobres que México, la vacuna anticovid se aplicó a niños de 5 años en adelante.