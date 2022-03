Jueves de la semana pasada, el equipo de El Truko andaba más que feliz por lo exitoso de su precampaña y los últimos resultados de la misma, con fotografías de por medio promocionaban la adhesión de Eduardo Hernández Chavarría, excandidato a Diputado federal por Morena en la pasada elección a sus filas, afirmaban que sus 70 mil votos obtenidos era un respaldo que reforzaría la estructura y el trabajo para ganar, igual le pusieron otros nombres y apellidos de liderazgos y excandidatos en Reynosa, Río Bravo, Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo que se suman a la coalición PAN-PRI-PRD lo que interpretaron como un movimiento más plural, sin partidos, y capaz de derrotar en la campaña constitucional al candidato de Morena.

Extraño, pero ese mismo día el equipo de Américo Villarreal también moría de felicidad al darse a conocer resultados de la encuestadora de El Universal que los colocaba con 60 por ciento de las preferencias rumbo a la elección de gobernador, según Enkoll, así le denominan a la empresa que hace los estudios, El Truko, César Verástegui, tendría el 30 por ciento de los votos y muy lejos está Arturo Diez Gutiérrez que será el otro candidato.

Entonces, si los equipos de ambas partes dicen estar tan fuertes y seguros del triunfo, ¿quién va a ganar?, digo, se antoja imposible que vayamos a tener dos gobernadores.

Lo cierto es que los hechos no requieren mayor análisis, se trata de golpes mediáticos, actos para las ocho columnas de los periódicos y espacios principales en noticieros de radio, de televisión o para las redes sociales y ahí terminan.

Hoy es difícil visualizar quienes dicen más verdad que los otros porque las encuestas no son del todo confiables y, si llegasen tener la confiabilidad del 97 por ciento que mencionan los documentos, pues sería solo para el periodo que son levantadas, como hoy que son antes de la campaña, si es probable que así sigan las tendencias, lo es, pero también que cambien completamente porque la política no es una ciencia exacta por lo que no se puede medir con precisión, mejor dicho, no se puede predecir a mediano o largo plazo con tanta confiabilidad, hay muchas variables en el ambiente que pueden hacer que fallen ampliamente a favor o en contra de sus números, un solo acto puede aumentar o cambiar preferencias de un día a otro.

Lo mismo le pasa a la adhesión de personajes a un partido, movimiento o candidato, los que cambian de color, quizá hace menos de un año haya obtenido los 70 mil votos del ejemplo de Eduardo Hernández Chavarría que fue candidato a Diputado federal por Morena en Tampico y ahora se sumó a El Truko, eso es tangible, pero nadie sabe si el respaldo que obtuvo de la ciudadanía fue por su liderazgo o por el partido que representaba, es más, ni siquiera como se vaya a tomar su cambio de colores de la noche a la mañana.

Igual debemos estar atentos a todo lo que ocurre en la política, no olvidar que a partir de la fecha se harán más comunes las encuestas, en muchas ganará el Truko en muchas otras Américo, también de aquí a junio seguirá conociéndose de personajes que cambiaran de partidos para adherirse a uno de esos dos proyectos e incluso al de Movimiento Ciudadano, porque así es la política, ocurren cosas impensables, nomás para darle una idea de eso, también la semana pasada Rosa María Muela, exdiputada local del PRI, excandidata de Morena, empresaria que ha ocupado muchos puestos en la administración pública, anunció su salida del proyecto de Morena y no para apoyar a El Truko, no, se fue con Arturo Diez Gutiérrez, con un candidato que para la mayoría nace muerto, con un aspirante que al día de hoy tiene una posibilidad de cien de ser gobernador, y sin embargo su decisión fue por ese lado.

La verdad es que la elección seguirá en el aire hasta el 5 de junio, hasta que la ciudadanía tamaulipeca con el sufragio decida respaldar un proyecto de los que estarán en la boleta, sí, tome en cuenta cada uno de los actos que vemos, de adhesiones y renuncias a partidos, de las encuestas, todo nos dará una idea de que pasan cosas que tenemos que descubrir si nos convienen o no, pero no olvide nunca algo, no se necesita pelear con amigos ni familia por los acontecimientos ya que todo es parte ya de una campaña, más aún, se trata de golpes mediáticos tratando de mover con más fuerza la percepción ciudadana, de granjearse un voto que tendrá mucha valía si la elección resulta apretada, y nada más…

VA UAT A AREAS RURALES A FOMENTAR EL CONOCIMIENTO… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezó las actividades del programa universitario ADN UAT realizadas en la Escuela Primaria “Mártires de la Revolución” del ejido Congregación Caballeros en el municipio de Victoria.

En el evento, el Rector entregó paquetes de enciclopedias y cuentos a directivos de las escuelas primarias de la Zona Escolar 181 que participan con la UAT en este programa organizado a través de la Secretaría de Vinculación en beneficio de la niñez escolar.

Ante la presencia de padres de familia y alumnos de las diferentes escuelas primarias, el C. P. Guillermo Mendoza resaltó que la Universidad es una institución de puertas abiertas que busca continuamente participar de manera activa con la sociedad y el sector educativo del estado e incidir en la juventud y la niñez.

“La UAT tiene que salir del campus y buscar la interacción hacia afuera, tratando de incidir socialmente, siempre buscando un mejor estado, como parte de las tareas y obligaciones de la Universidad”, agregó.

Por su parte, el Prof. Adán Torres Espinoza, encargado de la Escuela Primaria “Mártires de la Revolución”, agradeció el apoyo que, mediante las actividades culturales, recreativas, deportivas y de servicio social, la UAT proporciona a la niñez de esta comunidad.

En representación de la Asociación de Padres de Familia, la Sra. Lorena de León Requena agradeció el apoyo recibido mediante esta donación. Dijo que la niñez escolar será la más beneficiada, pues tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades y habilidades como estudiantes.

Asimismo, el niño Valentín de Jesús Guevara, alumno del sexto grado, expresó su agradecimiento a nombre de la niñez de esta escuela, y dijo que este material les ayudará a reforzar lo aprendido en clases.

“En un futuro estaremos en la UAT para desarrollarnos como profesionistas y engrandecer a nuestro estado”, aseguró.

En el evento, el rector estuvo acompañado por el Mtro. Mauricio Pimentel Torres, Secretario de Vinculación; la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez, Directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano; la Profa. María Imelda Ríos López, Supervisora de la Zona Escolar 181; el Sr. Magdaleno García Macías, Comisariado Ejidal; y el Sr. Martín Zúñiga Pérez, Delegado Municipal del ejido Congregación Caballeros.

Como parte de las actividades desarrolladas dentro de este programa, se realizó la presentación de la agrupación musical Son de la Loma y la lectura de cuentos por parte de la Dirección de Cultura y Arte, así como prácticas de acondicionamiento físico a cargo de la Dirección de Deportes.

