Tamaulipecos votarán por personas y no por colores

Las reacciones de diferentes actores políticos del estado, visualizan desde ahora, que en esta ocasión el voto será inducido por el peso político de los candidatos, y no por los colores. Esto lo vemos reflejado, cuando personajes militantes de determinados partidos, hoy se inclinan por opciones que tienen nombre y apellido y que están postulados por siglas diferentes a las del partido en el que militan.

Líderes de opinión de Reynosa, Matamoros y Tampico de extracción morenista y panista, se han venido sumando al proyecto político de César “Truko” Verástegui, y sin cortapisas lo han manifestado con valoraciones a su persona, que lo hacen ideal para conducir a Tamaulipas por un camino de paz social que vendría a facilitar el desarrollo económico a lo largo y ancho de la entidad.

Algo similar ocurre con el doctor Américo Villarreal Anaya que suma a su favor a priistas de la vieja guardia, aquellos que tienen el recuerdo del gobierno del ingeniero Américo Villarreal Guerra, padre del hoy precandidato de Morena-PT y PVEM, al que ven con la experiencia y el perfil del gobernante que desean. De tal manera que las siglas no serán objeto de su decisión, sino de las características que observan en el senador con licencia.

Obviamente, ni todos los priistas votarán en un solo sentido, ni los panistas lo harán. Mucho menos la clientela potencial morenista, que es Juan Pueblo, como esta misma corriente lo reconoce al carecer de una estructura y apostarle a la simpatía popular del Presidente de los mexicanos.

De hecho, la militancia registrada por cada uno de los partidos, numéricamente está muy lejos de la captación de votos que se espera, ni siquiera considerando la más baja que sería el 40% en el peor de los casos, claro que la meta optimista es de un 55 % de la lista nominal.

Ese es el escenario que desde ahora se observa y cada día, cada semana surgen pronunciamientos inesperados, cuando elementos que en algún momento militaron en Morena, es el caso del exdiputado local Rigoberto Ramos Ordoñez de Reynosa, manifiestan su respaldo a César Verástegui Ostos. Y lo mismo sorprendió del tampiqueño Eduardo Hernández Chavarría, que fue priista, luego morenista y ahora se manifiesta a favor de César Verástegui.

En fin, todavía no empiezan las campañas y faltan muchas sorpresas.

MUJERES PRINCIPALES VÍCTIMAS DE CONDUCTAS ANTISOCIALES.- Nunca como ahora la mujer gana espacios, pero en las listas de desaparecidas, violentadas, asesinadas. En pocas palabras son las víctimas principales de las conductas antisociales de nuestro país. Esta es una verdad innegable, pero los discursos de las voces públicas, de los instalados en el poder y de quienes lo buscan revelan una ceguera, no sabemos si estudiada o involuntaria.

En Tamaulipas la conmemoración del Día de la Mujer no dejó ningún saldo a favor, ningún compromiso público, si acaso alguien del poder ejecutivo tomó nota de la demanda que llevó a cabo un grupo de féminas que se plantaron frente las escalinatas del Palacio de Gobierno. Todas ellas con una pérdida y con una lesión en el alma, por la hermana, la hija, la amiga o la madre que sufrió una agresión o en el peor de los casos fue víctima del feminicidio.

En más de un siglo de historia de las marchas y protestas feministas en el mundo hay muchos logros. Podemos congratularnos en el caso de México que la mujer campesina que al enviudar y al no tener un hijo varón, era despojada de la parcela familiar, hoy la puede conservar.

Que la mujer, que en el pasado no era sujeto de crédito, hoy su solvencia moral en el cumplimiento de los compromisos financieros no está a discusión. Que la asignación de créditos del INFONAVIT antes sólo otorgados a las madres solteras o jefas de familia, hoy no tienen esas restricciones.

Esto y muchas cosas más han cambiado, las oportunidades en los puestos de elección popular hoy tienen equidad, cuando en el pasado ni derecho al voto se tenía.

Pero la sociedad ha cambiado y más aún la de nuestro tiempo, la de la pandemia, ofrece hoy a la mujer un círculo familiar con mayor violencia, producto del encierro por el COVID.

Los políticos y gobernantes no pueden pasar por alto este ambiente, el de los feminicidios y el de las agresiones físicas a la mujer, el acoso sexual en el terreno laboral y tantas lacras que se subestiman y pasan por alto con una sonrisa y buenos deseos.

En la conmemoración del 8 de marzo faltó compromiso de todos, y esto incluye a los señores diputados locales y federales que pudieron arrastrar el lápiz con propuestas de temas pendientes y que se han ido posponiendo.

LA APORTACIÓN DE LA UAT EN EL DIA DE LA MUJER.-Concluida la agenda de actividades del Día Internacional de la Mujer, hay que destacar que fueron los planteles de la Universidad Autónoma de Tamaulipas los únicos que se apegaron al propósito de la conmemoración, que es el aportar al sector femenino elementos o recursos que propicien un mejor desarrollo personal, que las fortalezca intelectual y emocionalmente, para continuar su crecimiento en una sociedad conducida mayoritariamente por hombres.

Solo con mayor preparación la mujer estará en condiciones de ganar espacios en terrenos donde aún hay preponderancia masculina como es el caso de los puestos ejecutivos.

La celebración de conferencias orientadas a impulsar el crecimiento personal del sector femenino, así como su inclusión en los diferentes ámbitos profesionales, buscando fortalecer la autoestima correcta en la mujer, así como reconocer su potencial, habilidades y cualidades para alcanzar objetivos y satisfactores.