Avanza Américo en preferencias, pese al caos morenista

Es innegable que la semana que concluye, no rindió los mejores frutos para Morena. El partido está envuelto en un caos, y cada vez se hace más urgente la instalación de una dirigencia estatal, de la que dependa no sólo la operación del partido, sino que dicte una línea a la bancada del Congreso local, en pocas palabras necesitan una voz que tenga autoridad e influencia (no vamos pedir liderazgo porque sería mucho) para poner orden.

En primer lugar, el tema urgente para esta corriente política es trabajar en la revocación de mandato a favor del Presidente López Obrador. La visita “relámpago” de la activista nacional, Gabriela Jiménez Godoy a Tamaulipas para hacer visible (localmente) la existencia de una filial de su asociación civil “Que siga la democracia”, requiere de un gran trabajo de activismo.

En esta tarea tienen responsabilidad todos los alcaldes morenistas, que gobiernan 7 de los municipios más grandes. Desde luego todos aquellos que tienen una diputación federal, local y hasta regidores, deben sumarse a este proyecto del que no sólo depende realizar una consulta ciudadana exitosa, sino que estará vinculada al proceso electoral, digamos que es un procedimiento que medirá la presencia de Morena en Tamaulipas.

Por lo pronto ante la debacle que representa haber perdido la titularidad de uno de los tres poderes de Tamaulipas, el equipo del precandidato Américo Villarreal Anaya reaccionó a temprana hora para difundir los resultados de una encuesta ordenada por El Universal que da una amplia ventaja al abanderado de Morena-PT-PVEM, con un 60 % de las preferencias.

Lo cierto es que Américo tendrá que meter todo el acelerador y mantener una sana distancia de estos temas de ruptura hacia el interior de Morena para conservar el terreno hasta ahora ganado.

Aquí lo cierto es que hay valores y virtudes personales e intransferibles, que no se logran por el sólo hecho de pertenecer a un partido. Es obvio que las diputadas Nancy Ruiz Martínez y Nayeli Lara Monroy que han sido expulsadas de Morena no se identifican con los principios condicionantes de esta corriente política, entre los que figuran no mentir y no traicionar al pueblo, el pueblo que les dio el voto para ser representados en una postura de clara oposición al Partido Acción Nacional, al que favorecieron al renunciar a la bancada guinda.

En conferencia de prensa el Delegado nacional de Morena, Ernesto Palacios Cordero, afirmó que los sólidos principios del partido representan un compromiso con el país, el cual no cumplieron las diputadas. Y añadió: “Desde su decisión ya no forman parte de Morena, dejaron de coincidir y de practicar nuestros principios más esenciales: No robar, no mentir y sobre todo no traicionar al pueblo”.

Palacios Cordero considera que haber perdido la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Tamaulipas y la mayoría legislativa, no le quitan fortaleza a Morena frente a los ciudadanos del estado y de la nación.

También aseguró que este episodio no afectará al precandidato morenista Américo Villarreal Anaya, de quien dijo, tiene una clara ventaja en la arena electoral, y “seguiremos trabajando juntas y juntos, abanderando las causas y principios que nos dieron origen”.

¿QUÉ SIGUE AHORA EN EL CONGRESO? Desfavorablemente desde ahora puede apreciarse una legislatura que se estancará en muchos temas, sobre todo en aquellos en que requiera de las 3 cuartas partes de los votos de los diputados presentes. No observamos elementos de concertación, ni acuerdos que surjan de la deliberación de los dos principales grupos y que antepongan el interés de los ciudadanos por encima del político.

Al perder Morena la presidencia de la Junta de Coordinación Política, por consiguiente hubo y habrá cambios administrativos en el Palacio Legislativo, así fue como surgió este jueves el nombramiento del nuevo Secretario General, Raúl Cárdenas Thomae, y entre las primeras reacciones varios diputados de Morena se negaron a saludar de mano al nuevo funcionario. Definitivamente esta generación de legisladores no posee un mínimo de urbanidad política, y eso necesariamente repercutirá en la construcción de acuerdos.

En la sesión de este jueves los diputados aprobaron el nombramiento de Cárdenas Thomae con 20 votos a favor (son 36), que provinieron del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y dos sufragios de legisladores de Morena.

VERÁSTEGUI SE REÚNE CON MARKO CORTÉS EN PAN NACIONAL.- El precandidato al Gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui Ostos, se reunió este jueves por la tarde con el dirigente nacional de su partido el PAN. El tema fue presenciar las mesas de trabajo de la Comisión Permanente, en un evento presidido por Marko Cortés Mendoza.

En esa ocasión Marko Cortés Mendoza expresó su optimismo para el presente proceso electoral, del que dijo, Acción Nacional logrará buenos resultados.

El evento tuvo lugar en la Cd. de México, y reunió a todos los precandidatos a las gubernaturas de los seis estados donde habrá elecciones el próximo 5 de junio.

ENTREGA RECTOR DE LA UAT CARTAS A EGRESADOS.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, presidió la ceremonia, donde se graduaron 173 egresados de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), el trascendente acto tuvo lugar en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria, cita a la que no podía faltar la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, Directora de la Unidad Académica.

Asimismo se contó con la asistencia de la Lic. Érika Aguilar Martínez, encargada de la Dirección de Educación Superior, en representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del Secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy.

Los graduados corresponden a licenciaturas: Trabajo Social, Psicología y nutrición.

En su mensaje, el Rector los instó a seguir su preparación cursando un posgrado, antes los felicitó por su desempeño escolar, sobre todo porque tuvieron que hacer frente a los inconvenientes de la pandemia.