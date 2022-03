Ni entrega política, ni embajada: CDV…

“No me interesa ser embajador” y por lo mismo, la señal clara del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca: Que no es negociable la elección y su tranquilidad, lo que no tiene sustento jurídico.

Así fue la entrevista matutina del ejecutuvo estatal con el periodista Ciro Gómez Leyva en Teleformula, donde todos pueden revisar las palabras del jefe de la entidad hasta el 30 de septiembre.

Obuses del periodista y respuestas directas, como para también anunciar, que si bien hará un ajuste de tiempo familiar al término de su mandato, seguro estará en 2024 -cuando suceda el relevo presidencial-, en alguna trinchera.

Y ahí están sus afirmaciones, en video y en redes sociales, en las que expresó que “Tamaulipas es referente en seguridad nacional y ocupa el puesto 27 en el índice de violencia delictiva; hemos invertido en infraestructura de seguridad”.

De las elecciones, del combo del PAN, del PRI y del PRD que encabeza como candidato César Verástegui, mandó la señal no solo de no acuerdo, que no van a regresar al pasado, que habrá continuidad.

Ciro reiteró varias veces en la entrevista, que hay quienes piensan que habría un especie de acuerdo para ya no tener problemas. A lo que categórico Cabeza de Vaca, sostuvo en al menos dos veces, que no le interesa ser embajador.

En contexto, obviamente, como en los casos de quienes como gobernadores entregaron el poder a Morena a cambio de tranquilidad judicial, impunidad y que hasta con premio salieron.

Es el caso de los ex gobernadores priístas Quirino Ordaz, de Sinaloa, embajador en España y Carlos Miguel Aysa González, ex gobernador en Campeche, como embajador en República Dominicana.

En este sentido, CDV reiteró que la gente sabe que él es de los que no se dobla, mientras que muchos se preguntan, cuál será el destino final de la ex gobernadora de Sonora, sobre la que el PAN presentó solicitud de juicio político.

Acción Nacional, sostiene y presiona para que el presidente López Obrador y Morena, deje de ser tapadera de la corrupción de Pavlovich, la ahora consul de México en Barcelona.

Pero bueno, ahí quedan las palabras del tamaulipeco, la entrevista, que en separado, interesante que cada quien, como es su condición humana, tome lo que mejor le convenga creer.

La única evidencia, finalmente será la estadística del día 5 de junio, como cuando sostenemos que la 4T perdió de 2018 a 2021, 13 millones de votos, que en este caso, veremos que dispone la sociedad.

Así que a respetar todas las voces, las creencias, las simpatías, las afiliaciones, los dogmas y los esfuerzos….

Y de una vez, todo el combo de lo que pasa en el Congreso de Tamaulipas, para debatir, si le quedó grande la yegua o si le faltó jinete al académico Zertuche.

Todo un personaje quien ayer, de plano, el mismísimo Roberto González Barba ponderó que nadie debe extrañar, si de una vez, el mismo Armando Javier Zertuche Zuani, mejor se baja el barco de la Jucopo, porque sus compañeritos no le hacen caso a sus regaños y a la ausencia de apoyos que muchos pensaron, habría para ellos.

(Si los patrones gastan sin decoro, ellos por que no).

Lo han cercado tanto los alcaldes al interior de Morena y ya veremos, lo que es muy evidente: “Suertuche” tiene la mano izquierda “muy desconchabadita” y sin liderazgo.

Por cierto, si va Gerardo Peña hoy secretario general de gobierno a entregar el Informe 6 del ejecutivo estatal, tengo la sospecha de que saltarán cáscaras porque GP no es dejado, no es de los que, como marca de la casa, se deja intimidar.

Y seguro responderá en el tono que le toquen. Paz, o guerra verbal en un Congreso que hoy se “desmorona” o se “desmorena”.

Zertuche tiene muchos frentes, con las mujeres del Congreso, con los amigos que la frontera y del sur, entre los más visibles, está el caso de Adrián Oseguera y de otros, que están buscando su propio camino y destino como lo fue la renuncia de Nancy Ruiz.

Del cuarto piso.- Y Don Roberto González Barba, ayer nuevamente mandó otra de sus travesuras, al asegurar que luego de Lalo Hernández, están en la lista de los transferibles Javiel Villarreal, Oscar Luebbert, Sergio Villarreal, Víctor García Fuentes, además de Maki Ortiz y su hijo Carlos Peña.

Nostra Política.- “Tienen que comprender -decía Ezequiel- que la moral es otra cosa; está por encima de las religiones. La moral es el resultado de aceptar la verdad y la justicia en todas partes del mundo. Porque la verdad y la justicia no tienen fronteras…” Josefina Aldecoa.

