FGCV con Ciro

Comentan, bromeando en serio, que el verdadero coordinador de la campaña de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, es el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, denotando así el peso político y la interlocución que tiene a nivel nacional, su capacidad operativa y el control total que ejerce sobre el panismo estatal, el líder del proyecto cabecista.

Puede ser, tal vez, a lo mejor, quien sabe, como diría el clásico, lo cierto es que, el ex diputado federal (2000-2003), ex alcalde de Reynosa (2004-2007), diputado local (2008-2010), ex senador de la república (2012-2016), ocupó la pantalla y el micrófono nacional, durante una interesante entrevista con CIRO GÓMEZ LEYVA, en donde aclaró un comentario filtrado con intencionalidad política, sobre la sucesión gubernamental de 2022.

Alrededor de las nueve y media de la mañana del miércoles 9 de marzo, los chats difundieron que, en ese momento, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, estaba siendo entrevistado en el programa de mayor rating nacional, conducido por CIRO GÓMEZ LEYVA y MANUEL FEREGRINO.

Quienes tienen el sistema de cablevisión, sintonizaron el canal 121 de Radio Fórmula, que a esa hora transmite el programa “Por la mañana”, en donde el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, se vio sonriente, relajado, seguro, empoderado y “echado para adelante”, como le dijo CIRO GÓMEZ LEYVA al final de la entrevista.

El mandatario tamaulipeco llegó con una carpeta azul y se sentó en el mismo lugar, que minutos antes ocupó, EPIGMENIO IBARRA, uno de los principales ideólogos del Presidente LÓPEZ OBRADOR, quien debutó este miércoles en el programa de GÓMEZ LEYVA, como se esperaba: culpando al gobierno de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, de la inseguridad pública que vive México, a tres años de iniciada la Cuarta Transformación.

Mientras que, GARCÍA CABEZA DE VACA, en lugar de lanzar culpas a los gobiernos de YARRINGTON, EUGENIO y EGIDIO, habló de los resultados positivos que ha tenido el suyo, pasando Tamaulipas de los primeros lugares en materia de incidencia delictiva, a ser hoy uno de los estados más seguros.

“Quienes me conocen, saben que no me echo para atrás”, responde GARCÍA CABEZA DE VACA, cuando GÓMEZ LEYVA le pregunta si, como dicen las columnas nacionales, ya pactó la derrota del PAN en Tamaulipas, a cambio de su tranquilidad personal, una vez finalizado su mandato.

“No se puede negociar la fabricación de delitos”, agrega GARCÍA CABEZA DE VACA, subrayando que todas las acusaciones que le hicieron desde la Unidad de Inteligencia Financiera, han caído por el peso de sus mentiras.

“Las (pruebas) periciales que ha realizado la Fiscalía General de la República, han sido contundentes: “SANTIAGO NIETO mintió, engañó a la Cámara de Diputados, falseó información, entregó documentos alterados y no solo eso, también hizo imputaciones sobre ciudadanos norteamericanos que no tienen nada que ver en esto y, muestra de esto, es que hay denuncias en Estados Unidos y en México al respecto”.

“El señor sicario SANTIAGO NIETO”, le dice GARCÍA CABEZA DE VACA al extitular de la UIF, “porque quiso callar y silenciar a los adversarios políticos del partido en el gobierno”, remata el mandatario tamaulipeco.

SANTIAGO NIETO utilizó la misma información, que sacó en 2016 un medio de comunicación, ligándome a un grupo criminal para querer descarrilar mi candidatura (a la gubernatura), sostuvo GARCÍA CABEZA DE VACA.

“No hay arma más poderosa que la verdad misma”, señala GARCÍA CABEZA DE VACA, ante los ataques, difamaciones, calumnias que ha recibido, porque “mi mayor interés para la opinión pública y los tamaulipecos, es demostrar mi inocencia y eso es lo que estoy logrando”.

“Cuándo he titubeado”, pregunta GARCÍA CABEZA DE VACA, cuando CIRO GÓMEZ LEYVA le dice que, si ha negociado con el gobierno del Presidente LÓPEZ OBRADOR, la derrota del PAN en la elección de 2022, “a cambio de su paz, tranquilidad, de no ser perseguido, de vivir tranquilo”.

“Y todo parece que es una elección cerrada”, dice GÓMEZ LEYVA, mientras que GARCÍA CABEZA DE VACA, bromea diciendo que “vamos a ganar”.

“En 2024 en alguna trinchera voy a estar”, afirma el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, descontando que aceptará una Embajada para exiliarse al terminar su gobierno y agregando que en octubre hará una pausa, pero que de ninguna manera se retirará de la política.

“Queremos un proceso electoral democrático”, en donde las alianzas y sus candidatos hagan su trabajo y la ciudadanía decida, dice el mandatario antes de concluir su entrevista, en el programa más escuchado en el país.

“Te veo muy echado para adelante”, le dice CIRO GÓMEZ LEYVA al final de la entrevista, a un FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA que, sonriente, anticipa que la ciudadanía de Tamaulipas no quiere vuelta al pasado y que la continuidad es lo mejor.

Si, tan echado para adelante, que le comió el mandado a ZERTUCHE ZUANI en el Congreso del Estado, recuperando el control de la JUCOPO con FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR al frente de la JUCOPO.